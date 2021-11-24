Литву настигла расплата за «энергетическую независимость»

«Мне стало плохо». «Боже, что произошло?» «Фильм ужасов…». Все это – примеры эмоциональной реакции жителей Литвы, получивших не так давно счета за услуги ЖКХ. Стоимость отопления резко выросла, и местные эксперты уже дружно винят за это Россию. В реальности же Литва продолжает пожинать плоды своей борьбы за «энергетическую независимость».

Как известно, Литва в течение многих лет стремится к «энергетической независимости от России». Ради этого страна отказалась в свое время от долгосрочных контрактов с Газпромом. А в 2014 году в порту Клайпеды ошвартовался гигантский плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) Independence, через который Литва получает голубое топливо из Норвегии, США и той же России.

Как и другие государства ЕС, Литовская Республика в последнее время несет большие экономические потери из-за растущих цен на газ. Рост тарифов в этой прибалтийской республике вызван общеевропейским энергетическим кризисом. Политика «диверсификации», которая должна была сделать Литву «независимой» от российского газа, в итоге привязала страну к колебаниям на рынках Евросоюза и стала причиной энергодефицита.

Жители в шоке

В середине сентября было объявлено, что отопление в Литве в предстоящем сезоне подорожает на 30%. А сейчас наступило время, когда эти предупреждения начали сбываться.

В последние дни внимание литовских СМИ привлек крошечный городишко Вежайчай, находящийся близ той самой Клайпеды. Жители населенного пункта оказались перед необходимостью отдать значительную часть своих доходов в качестве платы за тепло. Особо уязвимы в этом отношении оказались, понятно, пенсионеры. Так, 88-летняя Онуте Барткявичене сказала, что, увидев счет, едва не потеряла сознание. «Знаете, мне стало так плохо, я пила лекарства. Думаю, Боже, Боже, что произошло? Уже в прошлом году осенью счета оказались немаленькими, но в этом году еще и холодов не было. Почему так поступают?», – вопрошала старушка, узнав, что за месячное отопление квартиры площадью 45 кв. метров ей придется заплатить 130 евро (почти 11 тыс. рублей).

Другие жители Вежайчай тоже пребывают в шоке. «Три комнаты общей площадью в 68 «квадратов» – и почти 174 евро!», – в ужасе поведала журналистам одна женщина. Некоторые обитатели городка выложили за отопление жилья площадью 50 «квадратов» – 160 евро (больше 13 тыс. рублей). «Фильм ужасов…», – отметила одна жительница.

«А что делать? Люди говорят, что суммы за год выросли втрое. Страшно подумать, что будет, когда похолодает… Что же будет зимой? Мы посчитали, если зимой будет минус 20 градусов, получится по 500 евро. Мы собрали подписи, отвезли в муниципалитет, чтобы там обратили внимание», – сказала местная жительница Лайма Жальгирите.

Такие цены возникли из-за решения муниципалитета Клайпедского района, постановившего покупать тепло для Вежайчай у компании Klaipedos rajono energija. Естественно, местные жители хотели бы поменять поставщика тепла – они просят, чтобы этим занималась компания Klaipedos energija, отапливающая город Клайпеду. Но в муниципалитете отвечают, что это невозможно – нет труб, соединяющих Клайпеду с Вежайчай. «Такую теплотрассу возможно сделать лишь в далеком будущем, когда будут отказываться от отдельных котельных. Может, если появятся европейские деньги, какое-то дополнительное финансирование, тогда такой проект можно будет реализовать», – туманно сказал глава администрации муниципалитета Юстас Рушкис.

Вежайчай – единственный городок в районе с местным поставщиком отопления. И именно здесь утверждена самая высокая цена за эту услугу – 17,5 евроцентов за кВт. В близлежащем городке Гаргждай, к примеру, цена составляет 5,5 евроцентов. Владельцы котельной в Вежайчай, которых клеймят «грабителями» и «кровососами», в свое оправдание говорят, что они сами оказались в ловушке. У них всего 110 потребителей, для отопления жилья и офисов они могут использовать только газ, а он очень подорожал.

«Да, цена высокая, но мы ничего не можем изменить», – разводит руками директор Klaipedos rajono energija Марюс Жилюс. По его словам, котельную можно переоборудовать, переведя ее на более экономный режим. Но соответствующие расходы – а это 300-400 тыс. евро – тоже лягут на плечи потребителей, больше заплатить некому. А пока что цены на отопление в Вежайчай могут снизиться только при условии, что подешевеет газ. Правда, власти не исключают выплату компенсаций жителям, а пока подсчитывают, сколько на это потребуется денег.

Пугающие промежуточные итоги

Конечно, Вейжачай – случай особый. Но и в других населенных пунктах Литвы ситуация с ценами на отопление сложилась более чем плачевная. Заранее зная, что из-за повышения цен на газ придется взвинтить стоимость услуги для конечного потребителя, литовские муниципалитеты постарались в этом году включить отопление как можно позже – тем более, что об этом их просили сами жители, беспокоившиеся о состоянии своих карманов.

«Учитывая благоприятные погодные условия и просьбы жителей, тревожащихся из-за дорожающего в этом году отопления, мы не торопились включать отопление в городе. Установившуюся в последние дни солнечную погоду в ближайшее время, по прогнозам синоптиков, сменят дожди. Кроме того, ночью все чаще наблюдаются заморозки… Поэтому для того, чтобы в квартирах было комфортно и люди не начали болеть, принято решение включить отопление во всем городе», – известил 11 октября жителей Клайпеды директор городской администрации Гинтарас Нянишкис.

Сейчас уже можно подвести первые малоутешительные итоги. Так в Вильнюсе некоторым жителям приходится платить за тепло вдвое больше, чем в прошлом году.

Журналисты побеседовали с Расой, проживающей в вильнюсском районе Ерузале – в квартире площадью 53 кв. метра. Она получила счет за отопление за октябрь, который составил 55,19 евро (в прошлом году – 24,45 евро). То есть для нее стоимость выросла аж на 125 процентов! В свою очередь, Дарюс живет в старом доме в вильнюсском районе Шнипишкес. Для него счет за отопление «распух» на 127 процентов: если в октябре прошлого года он заплатил за отопление 13,3 евро, то в этом – уже 30,21 евро.

Но это только начало, ведь цена за тепло в столичных квартирах отнюдь не стабилизировалась. В декабре 2020 года цена на центральное отопление в Вильнюсе достигла 3,96 евроцента/кВтч. Литовский государственный совет по регулированию энергетики прогнозирует, что в декабре этого года она достигнет 8,73 евроцентов/кВтч. Это означает, что, если температура на сей раз окажется такой же, как в прошлом году, счета за отопление за декабрь могут вырасти на 120 процентов.

В других же крупных городах положение тоже грустное. Например, цена на отопление в Каунасе в декабре этого года должна составить 5,28 евроцента за киловатт в час (на 45% выше, чем в прошлом году), в Клайпеде – 6,31 евроцентов (на 23% больше), в Паневежисе – 5,96 евроцентов (рост – 77%), а в Шяуляй – 6,88 евроцентов (рост – 63%).

Специалисты уже произвели разбивку по городам. Как они отмечают, в Вильнюсе стоимость обогрева жилищ «пухнет» из-за более дорогого природного газа, из-за роста цен на закупаемое у независимых производителей тепло и биотопливо. Тариф для потребителей Каунаса растет из-за более высокой стоимости тепла, закупаемого у независимых производителей, и увеличения цен на природный газ и биотопливо. В Клайпеде рост цен связан с подорожанием стоимости тепла, закупаемого у независимых производителей, и более дорогого природного газа. В Шяуляе цены на тепло растут из-за подорожания природного газа и биотоплива. Стоимость тепла для потребителей Паневежиса повышается, опять же, из-за роста цен у независимых производителей, а также из-за удорожания природного газа и биотоплива.

Рычагов решения проблемы нет

По словам эксперта в области энергетики Видмантаса Янкаускаса, если зима в Европе будет холодной, то литовцев ожидает новый скачок цен на отопление. Впрочем, сей эксперт, полностью отрабатывая «политику партии», пытается перенаправить гнев населения Литвы на Россию. Якобы коварная Москва специально проводит такую политику, дабы доставить свободным европейцам максимум неприятностей.

«Пока не ясно, каковы будут цены на природный газ. В один день Россия обещает начать транспортировать больше газа, и цена падает, на следующий день газ все-таки не поставляется – цена растет. Немецкий регулятор требует дополнительных данных по «Северному потоку – 2» – цены снова растут. Пока игра продолжается, и мы не знаем, где взять более дешевый газ. Если зима будет теплой, то высокие цены на газ не продержатся и начнут падать. Но если она будет холодной, то 120-процентное повышение цен – это еще не конец», – прогнозирует Янкаускас.

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В свою очередь, литовский оппозиционный политолог Вадим Воловой отмечает, что в этом государстве уже закрепилось такое понятие, как «энергетическая бедность». С учетом роста цен люди вынуждены экономить на отоплении. Кто-то включает его чуть позже положенного, кто-то копит деньги, чтобы оплатить долги за коммуналку. «В этой ситуации у правительства Литвы есть два выхода. Можно либо решать проблемы комплексно, либо искать способы немного амортизировать рост цен различными политическими решениями. Первый вариант включает в себя заключение прямых договоров с поставщиками. Например, долгосрочные контракты с Газпромом», – говорит Воловой. Этот вариант, впрочем, в сегодняшней Литве практически невозможен – политика Вильнюса как раз и направлена на диверсификацию и снижение потребления именно российского газа.

Поэтому правительство ищет другие пути, которые могут сделать шоковый рост цен хоть немного более мягким для населения. Одним из таких вариантов является рассрочка на оплату отопления для литовцев. Конечно, это не решит проблему, но поможет хоть немного замаскировать ее и избежать «коммунальных бунтов». Еще одной полумерой стала закупка литовцами в Белоруссии – стране, с которой Литва находится сейчас в состоянии острейшего конфликта! – закупка древесных пеллет (топливных гранул).

Сейчас Литва оказалась в той же ситуации, что и весь остальной Евросоюз, у которого нет регуляторов контроля цен на газовые энергоресурсы. Заместитель директора по энергетическому направлению российского Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев отмечает: «Это рынок газа почти классического типа. Для него не созданы инструменты искусственного или естественного воздействия. Например, на рынке нефти есть два регулятора – это ОПЕК+, который искусственно ограничивает или увеличивает добычу, а также сланцевая добыча нефти в США, которая очень быстро реагирует на изменение цен, тем самым тоже определяя конъюнктуру на рынке энергоносителей. На рынке газа ничего подобного нет. Тот же американский СПГ не играет серьезной роли, а форум транспортеров газа, на который часто примеряют роль «газового ОПЕК», таковым не является. Это сугубо совещательный форум, который ни на что не влияет, по крайней мере, в настоящее время».

В итоге наднациональные структуры ЕС не могут повлиять на стоимость газа на территории сообщества, а Литве остается мириться с таким положением дел. Тем более, что Вильнюс, дабы выслужиться перед Брюсселем, неоднократно заявлял о своей приверженности делу развития «зеленой энергетики».

Правительство Литвы в свое время под давлением Евросоюза отказалось от собственной АЭС в Игналине – хотя ее наличие позволяло государству не только закрывать все собственные потребности, но и зарабатывать на экспорте тепла. Взамен Литва начала развивать «экологически чистые источники энергии» – и неоднократно рапортовала о своих «выдающихся успехах» в этой сфере. Однако, когда пришел момент истины, оказалось, что «зеленая энергетика» не способна оградить простого литовца от пугающего роста тарифов.