Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым.

«Новый Ближний Восток». Именно так ряд экспертов характеризуют мирное соглашение, заключенное Израилем с ОАЭ и Бахрейном. Оно является по настоящему историческим, поскольку позволит завершить арабо-израильский конфликт (над чем безуспешно бились многие великие умы начиная с Генри Киссинджера) и поможет арабскому обществу избавиться от болезни под названием «палестинское дело», которая уничтожает мозги и судьбы молодежи.

По иронии судьбы, инициатором и даже в какой-то степени автором этого мирного соглашения стал человек, которого называют самым тупым и воинственным президентом США в истории.

Наплевал с умом

Европейские политики оперативно выдвинули премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Нобелевскую премию мира, однако, при всем уважении к Биби (как уважительно называют израильского лидера), это выдвижение несправедливо. Не потому, что соглашение проходное – нет, оно историческое. Просто готовила его целая команда людей. Среди них Нетаньяху, саудовский кронцпринц Мохаммед бин Салман, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер – и, конечно же, сам хозяин Белого Дома, который возглавил процесс и в принципе сделал его возможным.

Именно Трамп придумал и провел сделку, которая, как отмечает Биби, сможет навсегда разрешить арабо-израильский конфликт. Значит, именно Трампа нужно за нее награждать.

Награждать, например, за его инновационный подход. Лишь Трамп со своим цинизмом, рационализмом и маккиавелизмом нашел в себе силы выбросить на помойку один из ключевых принципов переговорного процесса – учет интересов Палестины. Ведь эти интересы не подразумевали мира – Палестинскую национальную администрацию полностью устраивает нынешняя ситуация, когда она находится на содержании арабских и западных стран, ни за что не отвечает, а только требует вернуть Иерусалим.

Вместо этого президент США сосредоточился на интересах арабских стран – и тут неожиданно выяснилось, что статус Иерусалима для них не так уж и важен, как, в общем-то, и будущее палестинского государства. Гораздо важнее сосредоточить все силы на противостояние Ирану, а в лице Израиля арабы обретают важнейшего и перспективнейшего союзника, у которого есть технологии, оружие и экзистенциальный конфликт с Исламской Республикой.

Если ради укрепления сотрудничества в США, а также его институционализации (совместных военных учений, кооперации в области разработки вооружений, обмена технологиями, размещения баз) нужно забыть о палестинцах, арабские лидеры готовы пойти на такой шаг.

Третьи пойдут

Да, пока речь идет только о двух арабских странах, но они - пробный шар. Министр по делам разведки Израиля Эли Коэн еще в августе заявил, что за этой сделкой последует подписание мирного договора с Оманом, а также Суданом. На очереди другие страны Северной Африки и сама Саудовская Аравия, которая по имиджевым причинам пропустила вперед своего младшего партнера по региональным делам (ОАЭ) и оккупированного сателлита (Бахрейн).

После того, как Мохаммед бин Салман станет королем (сейчас кронпринц лишь де-факто правитель), он будет полностью свободен в деле подписания мира с Израилем. А пока что именно с подачи Эр-Рияда Лига Арабских Государств даже отказалась просто осудить мирное соглашение между Израилем и двумя арабскими «ренегатами», хотя оно полностью хоронит т.н. «Арабскую мирную инициативу 2002 года» (по ее условиям мир с Израилем арабские страны будут заключать только после того, когда он вернет ПНА оккупированные после 1967 года территории).

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Конечно, палестинцы недовольны. Недавнее решение об открытии прямого авиасообщения между Израилем и ОАЭ они называют «пощечиной палестинскому народу, который больше не может полагаться на арабские государства». «Мы надеялись, что эмиратский самолет сядет в освобожденный Иерусалим – однако, к сожалению, сейчас живем в другую арабскую эпоху», - говорит премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе.

Палестинцы понимают, что арабская солидарность размывается: 83% уверены, что им нужно рассчитывать только на самих себя. Но никто из них не понимает, каким образом этого можно достичь, если палестинское руководство даже не озаботилось созданием на подконтрольных ему территориях более-менее вменяемой экономики.

В лучшем случае они попытаются сменить крышу – уйти из-под арабских спонсоров к турецким или иранским, но тогда Палестина станет эксклюзивной проблемой Турции или Ирана. И дело тут не в необходимости финансировать палестинских нахлебников за счет собственных налогоплательщиков, а об идеологии «палестинского дела» – солидарности мусульман со «страданиями жителей Палестины».

Трамп (и это еще один аргумент в пользу вручения ему «Нобелевки») продвижением своего инновационного подхода «плевать на Палестину» спасает молодых арабов от заразы «общей идеи», которая направляет энергию людей в деструктивное русло.

Как верно отметил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид аль Заяни, «ближневосточный конфликт... уничтожает потенциал целых поколений нашей молодежи».

Конечно, зараза не уйдет по мановению трамповой руки, но власти ОАЭ, Бахрейна и других стран как минимум уберут антиизраильскую пропаганду из системы образования и информационных площадок, после чего процесс исцеления арабских обществ пойдет сам собой.

Обещать не значит не аннексировать

Третьим аргументом в пользу вручения Трампу Нобелевской премии мира является образцовость заключения сделки. Лучший вариант договора – это не компромисс, а соглашение, от которого обе стороны только выигрывают. Выигрыш арабов очевиден, но и Израилю жаловаться не на что.

Предыдущие сделки с арабами были для еврейского государства недешевыми. При заключении мирного договора с Египтом он передал этой арабской стране Синайский полуостров. Соглашение с иорданцами стоило некоторых земель на Западном берегу. А за сделку же с ОАЭ Израиль заплатил тем, чего не имел –Нетаньяху просто согласился не проводить аннексию значительной части Западного Берега (который, по мнению Совбеза ООН, является палестинской территорией) и не присоединять эти земли к государству Израиль официально.

Почти 75% израильтян поддержали такой размен, однако, по сути, размена-то и нет. Тот же Нетаньяху заявил о том, что речь идет не об отказе от аннексии, а о приостановке решения по ней.

Как только наступит сочетание благоприятного момента (например, после заключения мирных договоров с остальными арабскими государствами), всеобщей усталости от неконструктивного подхода палестинской администрации (которая присядет на турецкие и иранские деньги, после чего продолжит отказываться от любых вменяемых вариантов территориального компромисса) и падения интереса арабов к палестинскому делу из-за обостряющегося конфликта с Ираном, израильтяне смогут аннексировать эти территории.

Торопиться Израилю некуда. Главное, что после начала процесса подписания мирных соглашений исчезает последний стимул, который мог бы сподвигнуть израильтян к тому, чтобы вывести поселения с Западного берега и отдать эти земли палестинцам.

В сухом остатке - этот новый мир не в пользу палестинцев, но это именно мир. Однако Нобелевскую премию, врученную в свое время Бараку Обаме только за разглагольствования, Трамп, вполне возможно, не получит. Либеральные СМИ стараются не рассказывать об историческом достижении президента, поскольку в придуманном им мире нынешний хозяин белого дома является тупым разжигателем войны и конфликтов.

«Освещая встречу, CNN концентрировалась не на историческом мирном соглашении, а на попытках пристыдить Белый дом за то, что тот проводит такую встречу на фоне пандемии коронавируса», - констатирует консервативный канал Fox News.

Однако об этих журналистах CNN потом никто не вспомнит, а Трамп войдет в историю как человек, который создал Новый Ближний Восток.

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