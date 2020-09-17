Взгляд
17 сентября, четверг  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
Разделы

Директор РАЭК: У России больше шансов привлечь белорусских специалистов, чем у Польши

Эксперт назвал условие, при котором Россия может стать мировым IT-лидером Ольга Анохина
«Все программы по цифровой экономике, которые были запущены в 2018 году, к сожалению, не приведут Россию к тому, что мы сможем конкурировать с Америкой и Азией на равных. Но у нас есть ряд рекомендаций, что нужно сделать, чтобы вырваться из этого замкнутого круга. И один из важных вопросов – это кадры», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Подробности...
Перейти в раздел…

Арктический щит России и Китая стал новым страхом Америки

Китайцы всерьез намерены поучаствовать в освоении российской Арктики Wu Yue/Global Look Press
Американские эксперты бьют тревогу – США рискуют столкнуться в Арктике с «кошмаром» в виде союза России и Китая. Заокеанских аналитиков пугают не только экономические последствия, но и прямая военная угроза, которой могут стать противоракетные системы и флоты двух главных оппонентов Вашингтона. Действительно ли военное сотрудничество Москвы и Пекина на Севере угрожает Америке? Подробности...
Перейти в раздел…

Креативность превращается в новую индустрию

Вещи, которые раньше воспринимались как баловство, неожиданно предстают как большой бизнес Валерий Мельников/РИА Новости
Экономикой настоящего, а не будущего, сферой, требующей госинвестиций и внимания, назвал креативную индустрию первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, открывая «Российскую креативную неделю» в Москве, где собрались представители IT, архитектуры, дизайна, образования, музыки и урбанистики. Как талант и творчество превратить в настоящую индустрию? Подробности...
Перейти в раздел…

Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

Именно Трамп придумал и провел сделку, которая может раз и навсегда разрешить арабо-израильский конфликт REUTERS/Tom Brenner
Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым. Подробности...
Перейти в раздел…

За пожар в Анапе ответят «дикари»

На горящий заповедник сбросили более тысячи тонн воды anapa-official.ru
Причиной катастрофического пожара близ Анапы, который едва не уничтожил заповедник, могли стать туристы-«дикари». Именно из-за их небрежного обращения с огнем и вспыхнули реликтовые леса на берегу моря, считает руководство Краснодарского края. Туристов в этом году из-за закрытых границ в регионе вдвое больше обычного. Впрочем, экологи считают, что причиной пожара могли стать не только отдыхающие. Подробности...
Перейти в раздел…

Психические расстройства портят жизнь как насморк

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Проблемы с психикой – они от лукавого, придуманы масонами и рептилоидами. Погуляй, и все пройдет. Бабки в поле рожали, а ты непонятно на что жалуешься. И вообще, у предков никаких депрессий не было. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев

В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

Герман Садулаев, писатель, публицист
Ненормально то, что мы сами, раскрыв рот, слушаем всю эту чушь и пропаганду, да не только слушаем, а и повторяем, и на основании этой вражеской пропаганды пишем свои статьи, книги и снимаем фильмы, которые хвалим, потому что они «правдивые». Подробности...
Обсуждение: 79 комментариев

Германию подняла с колен христианская демократия

Антон Любич, экономист
Сегодняшняя Германия построена именно христианскими демократами. От восстановления германской государственности в 1949 году и по сегодняшний день они правят там 51 год из 71. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
Перейти в раздел…

Подозрительная смерть Тесака

Шведов выгоняют из Швеции

Обсуждение: 11 комментариев

Отношения России и Японии изменятся

Перейти в раздел…

Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
Подробности...

Лесные пожары окрасили небо над Калифорнией в оранжевый цвет

Из-за дымки небо над Сан-Франциско окрасилось в оранжевый цвет. Многие высотные здания почти не видно из-за окутавшего их смога
Подробности...

Названы имена победителей конкурса «Лидеры России – 2020»

В Подмосковье завершился третий сезон конкурса управленцев «Лидеры России». В течение двух дней 300 участников из десятка регионов решали задачи от именитых наставников. Каждое испытание позволяло проявить свои лучшие компетенции. Суперфиналистов ждали сразу несколько интересных встреч и церемония награждения
Подробности...
Перейти в раздел…

«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

#МыВместе: Молодежь, помогающая пожилым людям

«Мой салат»: Экостартап с семейными традициями

Перейти в раздел…
Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?
  • Хорошо

  • Плохо

  • Неоднозначно
Как вы относитесь к мавзолею Ленина?
  • Как к историческому памятнику

  • Как к политическому символу

  • Другое (указать в комментариях)
Существует ли сейчас русская интеллигенция?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
    НОВОСТЬ ЧАСА: Китай опередил Россию в списке стратегических соперников США
    Грызлов заявил о фактическом выходе Украины из соглашения по Донбассу Силуанов раскрыл схему выдачи кредита Белоруссии СК не нашел криминала в смерти Марцинкевича Агроном объяснил зависимость Украины от русской картошки
    В санкционный список ЕС по Белоруссии захотели включить россиян Колесниковой в Белоруссии предъявлено обвинение Ефремов захотел создать Российский тюремный театр Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
    В Сирии отреагировали на заявление Трампа о готовности убить Асада Тихановская приняла приглашение в Европарламент В РПЦ рассказали о последствиях осквернения святого источника в Калининграде Никас Сафронов выступил против продажи тела Ленина Америке за миллиард долларов

    «преступное сокращение»


    На Украине раскрыли «истинные причины» потери Крыма

    «нам все равно»


    Лукашенко выдвинул условие переориентации грузопотоков с Прибалтики на Россию

    МиГ-29 и АК-74


    Ургант высмеял предвыборный плакат Трампа с российским оружием

    Видео

    учения НАТО


    США готовятся топить российские подлодки прямо у побережья

    инцидент с Навальным


    Германия в отношениях с Россией наступает на британские грабли

    кризис здравоохранения


    Украина становится коронавирусной проблемой Европы

    атака на мирных граждан


    Чем ЛНР ответит на водный шантаж Киева

    тревога и страх


    Анна Долгарева: Психические расстройства портят жизнь как насморк

    история партии


    Антон Любич: Германию подняла с колен христианская демократия

    информационная война


    Герман Садулаев: В пропаганде не может быть правды, тем более – во вражеской

    викторина


    Как мировые лидеры выглядели в детстве?

    на ваш взгляд


    Найдены следы возможного присутствия жизни на Венере. Для человечества обнаружение внеземных организмов – это хорошо или плохо?

    Почему Трампу должны дать Нобелевскую премию

    Именно Трамп придумал и провел сделку, которая может раз и навсегда разрешить арабо-израильский конфликт    17 сентября 2020, 08:22
    Фото: REUTERS/Tom Brenner
    Текст: Геворг Мирзаян

    Дональд Трамп обижается на журналистов, которые старательно не замечают его выдвижение на Нобелевскую премию мира. Тонкость в том, что президент США эту премию действительно заслужил, в отличие, например, от своего предшественника Обамы. Благодаря Трампу уходит в прошлое ключевой конфликт на Ближнем Востоке, прежде казавшийся неразрешимым.

    «Новый Ближний Восток». Именно так ряд экспертов характеризуют мирное соглашение, заключенное Израилем с ОАЭ и Бахрейном. Оно является по настоящему историческим, поскольку позволит завершить арабо-израильский конфликт (над чем безуспешно бились многие великие умы начиная с Генри Киссинджера) и поможет арабскому обществу избавиться от болезни под названием «палестинское дело», которая уничтожает мозги и судьбы молодежи.

    По иронии судьбы, инициатором и даже в какой-то степени автором этого мирного соглашения стал человек, которого называют самым тупым и воинственным президентом США в истории. 

    Наплевал с умом

    Европейские политики оперативно выдвинули премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху на Нобелевскую премию мира, однако, при всем уважении к Биби (как уважительно называют израильского лидера), это выдвижение несправедливо. Не потому, что соглашение проходное – нет, оно историческое. Просто готовила его целая команда людей. Среди них Нетаньяху, саудовский кронцпринц Мохаммед бин Салман, зять Дональда Трампа Джаред Кушнер – и, конечно же, сам хозяин Белого Дома, который возглавил процесс и в принципе сделал его возможным.

    Именно Трамп придумал и провел сделку, которая, как отмечает Биби, сможет навсегда разрешить арабо-израильский конфликт. Значит, именно Трампа нужно за нее награждать.

    Награждать, например, за его инновационный подход. Лишь Трамп со своим цинизмом, рационализмом и маккиавелизмом нашел в себе силы выбросить на помойку один из ключевых принципов переговорного процесса – учет интересов Палестины. Ведь эти интересы не подразумевали мира – Палестинскую национальную администрацию полностью устраивает нынешняя ситуация, когда она находится на содержании арабских и западных стран, ни за что не отвечает, а только требует вернуть Иерусалим

    Вместо этого президент США сосредоточился на интересах арабских стран – и тут неожиданно выяснилось, что статус Иерусалима для них не так уж и важен, как, в общем-то, и будущее палестинского государства. Гораздо важнее сосредоточить все силы на противостояние Ирану, а в лице Израиля арабы обретают важнейшего и перспективнейшего союзника, у которого есть технологии, оружие и экзистенциальный конфликт с Исламской Республикой

    Если ради укрепления сотрудничества в США, а также его институционализации (совместных военных учений, кооперации в области разработки вооружений, обмена технологиями, размещения баз) нужно забыть о палестинцах, арабские лидеры готовы пойти на такой шаг.

    Третьи пойдут

    Да, пока речь идет только о двух арабских странах, но они - пробный шар. Министр по делам разведки Израиля Эли Коэн еще в августе заявил, что за этой сделкой последует подписание мирного договора с Оманом, а также Суданом. На очереди другие страны Северной Африки и сама Саудовская Аравия, которая по имиджевым причинам пропустила вперед своего младшего партнера по региональным делам (ОАЭ) и оккупированного сателлита (Бахрейн).

    После того, как Мохаммед бин Салман станет королем (сейчас кронпринц лишь де-факто правитель), он будет полностью свободен в деле подписания мира с Израилем. А пока что именно с подачи Эр-Рияда Лига Арабских Государств даже отказалась просто осудить мирное соглашение между Израилем и двумя арабскими «ренегатами», хотя оно полностью хоронит т.н. «Арабскую мирную инициативу 2002 года» (по ее условиям мир с Израилем арабские страны будут заключать только после того, когда он вернет ПНА оккупированные после 1967 года территории).

    Конечно, палестинцы недовольны. Недавнее решение об открытии прямого авиасообщения между Израилем и ОАЭ они называют «пощечиной палестинскому народу, который больше не может полагаться на арабские государства». «Мы надеялись, что эмиратский самолет сядет в освобожденный Иерусалим – однако, к сожалению, сейчас живем в другую арабскую эпоху», - говорит премьер-министр Палестины Мохаммад Штайе.  

    Палестинцы понимают, что арабская солидарность размывается: 83% уверены, что им нужно рассчитывать только на самих себя. Но никто из них не понимает, каким образом этого можно достичь, если палестинское руководство даже не озаботилось созданием на подконтрольных ему территориях более-менее вменяемой экономики.

    В лучшем случае они попытаются сменить крышу – уйти из-под арабских спонсоров к турецким или иранским, но тогда Палестина станет эксклюзивной проблемой Турции или Ирана. И дело тут не в необходимости финансировать палестинских нахлебников за счет собственных налогоплательщиков, а об идеологии «палестинского дела» – солидарности мусульман со «страданиями жителей Палестины».

    Трамп (и это еще один аргумент в пользу вручения ему «Нобелевки») продвижением своего инновационного подхода «плевать на Палестину» спасает молодых арабов от заразы «общей идеи», которая направляет энергию людей в деструктивное русло.

    Как верно отметил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бен Рашид аль Заяни, «ближневосточный конфликт... уничтожает потенциал целых поколений нашей молодежи».

    Конечно, зараза не уйдет по мановению трамповой руки, но власти ОАЭ, Бахрейна и других стран как минимум уберут антиизраильскую пропаганду из системы образования и информационных площадок, после чего процесс исцеления арабских обществ пойдет сам собой.

    Обещать не значит не аннексировать

    Третьим аргументом в пользу вручения Трампу Нобелевской премии мира является образцовость заключения сделки. Лучший вариант договора – это не компромисс, а соглашение, от которого обе стороны только выигрывают. Выигрыш арабов очевиден, но и Израилю жаловаться не на что.

    Предыдущие сделки с арабами были для еврейского государства недешевыми. При заключении мирного договора с Египтом он передал этой арабской стране Синайский полуостров. Соглашение с иорданцами стоило некоторых земель на Западном берегу. А за сделку же с ОАЭ Израиль заплатил тем, чего не имел –Нетаньяху просто согласился не проводить аннексию значительной части Западного Берега (который, по мнению Совбеза ООН, является палестинской территорией) и не присоединять эти земли к государству Израиль официально.

    Почти 75% израильтян поддержали такой размен, однако, по сути, размена-то и нет. Тот же Нетаньяху заявил о том, что речь идет не об отказе от аннексии, а о приостановке решения по ней.

    Как только наступит сочетание благоприятного момента (например, после заключения мирных договоров с остальными арабскими государствами), всеобщей усталости от неконструктивного подхода палестинской администрации (которая присядет на турецкие и иранские деньги, после чего продолжит отказываться от любых вменяемых вариантов территориального компромисса) и падения интереса арабов к палестинскому делу из-за обостряющегося конфликта с Ираном, израильтяне смогут аннексировать эти территории.

    Торопиться Израилю некуда. Главное, что после начала процесса подписания мирных соглашений исчезает последний стимул, который мог бы сподвигнуть израильтян к тому, чтобы вывести поселения с Западного берега и отдать эти земли палестинцам.

    В сухом остатке - этот новый мир не в пользу палестинцев, но это именно мир. Однако Нобелевскую премию, врученную в свое время Бараку Обаме только за разглагольствования, Трамп, вполне возможно, не получит. Либеральные СМИ стараются не рассказывать об историческом достижении президента, поскольку в придуманном им мире нынешний хозяин белого дома является тупым разжигателем войны и конфликтов.

    «Освещая встречу, CNN концентрировалась не на историческом мирном соглашении, а на попытках пристыдить Белый дом за то, что тот проводит такую встречу на фоне пандемии коронавируса», - констатирует консервативный канал Fox News.

    Однако об этих журналистах CNN потом никто не вспомнит, а Трамп войдет в историю как человек, который создал Новый Ближний Восток.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2020 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •