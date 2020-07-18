Америка готовится платить триллионы за угнетение чернокожих

В США произошло незначительное на первый взгляд, но влекущее за собой серьезные последствия событие. Один из американских городков официально объявил о намерении выплатить репарации своим чернокожим жителям – за годы рабства. Сколько денег получат потомки американских рабов, если подобное решение будет принято для всех Соединенных Штатов Америки?

Ашвилл – небольшой город, расположенный на востоке США (штат Северная Каролина), известный своим культурным наследием и живущий во многом за счет туризма. Из 93 тысяч жителей города, считающегося одним из самых либеральных в штате, 83% составляют белые и 12% – афроамериканцы. Известен он разве что тем, что 6 апреля 1865 года здесь состоялась пятичасовая битва между силами Конфедерации и Союза, ставшая одним из последних сражений Гражданской войны в США. Позднее в Ашвилле родился и жил гражданский активист Флойд Маккиссик, доверенное лицо Мартина Лютера Кинга-младшего.

И вот теперь городской совет Ашвилла единогласно утвердил резолюцию, в которой официально извинился за годы рабства и объявил о выплате репараций для своих чернокожих жителей. Уже известно, что резолюция городского совета о компенсациях будет выполняться не в виде прямых платежей, но с помощью продвижения общественных инициатив, бюджетных и социальных программ по поддержке чернокожей общины Ашвилла. Авторы резолюции рассчитывают, что она поможет местному афроамериканскому населению решить жилищные проблемы, вопросы занятости, устранит пробелы в их доступе к здравоохранению, образованию, личной безопасности.

Член городского совета Кейт Янг рассказала о наличии плана по выполнению резолюции, в рамках которого каждые шесть месяцев должен происходить очередной шаг на пути к «достижению социальной справедливости». Сторонники резолюции надеются, что совет уполномоченных округа Банком, куда входит Ашвилл, также поддержит эту меру. Хотя по последней информации, несмотря на большинство демократов в совете, округ Банком не горит желанием возмещать ущерб чернокожим.

Принятие резолюции вызвало большой ажиотаж в городском совете. Все последние дни члены совета получали письма и звонки как от сторонников, так и противников резолюции, искренне недоумевающих, почему сегодня они должны платить за то, что имело место на американской земле более 150 лет назад. Некоторые выступающие приравнивали план городского совета к действиям венесуэльского правительства, обвиняли движение Black Lives Matter в марксистской идеологии и предупреждали о возможном расколе среди населения Ашвилла.

Один из участников собрания, назвавшийся «Эдди из западной части города», заявил, что с детства вырос на ферме, пас коров и заготавливал сено, в этом и заключается вся его «белая привилегия». Сторонники резолюции в основном упирали на моральный аспект проблемы, и как выразился один из них, души белых людей находятся в опасности, поэтому они должны помочь чернокожим.

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В целом тема о компенсациях чернокожим жителям США за годы рабства и дискриминации имеет давнюю историю. Например, еще в 1783 году лично свободная чернокожая женщина по имени Белинда Рояль обратилась к штату Массачусетс с просьбой заплатить ей за 50 лет, которые она провела в рабстве у своего хозяина Исаака Рояла, бежавшего из колоний и умершего в Англии. Белинда получила ежегодный платеж в размере чуть более 15 фунтов стерлингов от родственников своего бывшего хозяина, что в приблизительном пересчете на деньги 2020 года составляет порядка 2300 долларов.

В 1865 году полководец и политический деятель Севера Уильям Шерман издал специальный полевой приказ № 15, который предоставлял освобожденным рабам 40 акров земли и мула. Но президент Авраам Линкольн был убит до того, как приказ вступил в силу. Когда вице-президент Эндрю Джонсон, бывший рабовладелец, стал президентом, он отменил директиву Шермана. Пересчитав историческое изменение стоимости первоначального обещания в 40 акров и мула, экономист из Университета Дьюка Уильям Дэрти-младший заявил, что репарации чернокожим в США могут обойтись федеральному бюджету от 10 до 12 триллионов долларов.

В недавно нашумевшем заявлении первого чернокожего миллиардера в истории страны Роберта Джонсона была озвучена цифра 14 триллионов долларов, которые белая Америка должна выплатить в качестве возмещения за годы рабства. По мнению Джонсона, только компенсация и искреннее раскаяние белыми американцами в «своей вине» способны удержать страну от дальнейшего разделения на неравные и отчужденные по расовому признаку общины.

Согласно последней переписи населения США, проведенной в 2010 году, чернокожие составляют 12,3% населения страны, или почти 39 миллионов человек. 14 триллионов долларов, требуемые Джонсоном, означают порядка 360 тысяч долларов компенсаций на каждого афроамериканца. Однако сам Джонсон не говорил о прямых выплатах, упомянув только, что «трансфер богатства» от белых к афроамериканцам должен пойти на развитие «черного бизнеса» и стимулирование экономики.

Также сторонники компенсаций ничего не говорят о том, кто именно должен получать преференции: только прямые потомки рабов или все жители страны, относящиеся сегодня к представителям чернокожей общины. Это обусловлено господствующей точкой зрения о том, что наследие рабства до сих пор негативно влияет на всех афроамериканцев, в независимости от оттенков их темного цвета кожи и того, когда они стали гражданами США.

Понятие репаративной справедливости существует более 300 лет, но только во второй половине XX века оно получило политический импульс. Например, штат Флорида выплатил 2,1 млн долларов и образовательные стипендии семьям афроамериканцев, чьи предки пострадали в результате налета в 1923 году на город Розвуд белых экстремистов, мстивших за оказавшееся ложью сообщение о нападении чернокожих на белую женщину. В 1973 году правительство США выделило 10 миллионов долларов для выживших жертв «эксперимента Таскиги», одного из самых жестоких исследований в истории американской медицины, когда на протяжении 40 лет 600 чернокожих мужчин получали отказ в лечении сифилиса, чтобы врачи могли изучить физическое и психологическое воздействие болезни на их тела.

В 1987 году была основана Национальная коалиция афроамериканцев за репарации, а два года спустя в Конгресс был внесен законопроект, призывающий к компенсациям для чернокожих, однако до сих пор он так и не был принят. Сегодня главная цель его авторов заключается в создании специального комитета в составе Палаты представителей, который бы изучал вопрос возможных компенсаций.

В 2013 году Северная Каролина выделила 10 миллионов долларов на прямые платежи чернокожим жителям за те 7600 человек, которые власти штата принудительно стерилизовали в период 1929-1974 годов в рамках евгенической программы.

Пожалуй, самые массовые репарации, которые в 1988 году выплатило федеральное правительство, пришлись на долю американских японцев, интернированных в годы Второй мировой войны во временные лагеря содержания, отличавшиеся суровыми условиями. Компенсации в размере 20 тысяч долларов получили более 80 тысяч выживших, в 1992 году на выплату компенсаций было дополнительно выделено еще 400 миллионов.

В ноябре 2019 года лидеры законодательного собрания чернокожих в Нью-Джерси представили законопроект о создании рабочей группы по репарациям, целью которой будет изучение истории рабства и расовой дискриминации на территории штата. Также в ноябре прошлого года в Эванстоне (Иллинойс) был создан фонд репараций, финансируемых из средств налога на продажу каннабиса. Некоторые отдельные учреждения, такие как Джорджтаунский университет, владевший и продававший рабов в 1800-х годах, независимо друг от друга принимают репарационные программы. В частности, университет выплачивает несколько сотен тысяч долларов в виде стипендий потомкам 280 рабов, которые некогда были приобретены им у иезуитов.

Тема репараций чернокожим естественным образом оказалась в центре внимания избирательной кампании по выборам президента США. Ряд кандидатов, прежде всего бывший министр жилищного строительства и городского развития Джулиан Кастро, а также сенаторы Камала Харрис и Элизабет Уоррен поддержали идею репараций для потомков рабов. В свою очередь Джо Байден заявил, что вопрос о репарациях зависит от того, будут ли в него включены и коренные американцы.

Сегодня требования о репарациях афроамериканцам приобретают особую актуальность на фоне протестов против социальной несправедливости, полицейской жестокости и экономических проблем в связи с коронакризисом.

Митинги (мирные и не очень), борьба с памятниками и символами государственной власти, переименование спортивных команд не решают главную институциональную проблему чернокожей общины США. По данным ФРС США, по средней чистой стоимости активов белые семьи (171 000 долларов) превосходят черные семьи (17 150 долларов) в десять раз. Согласно прошлогоднему опросу Pew Research Center, 63% американцев считают, что наследие рабства и сегодня в изрядной степени негативно влияет на положение чернокожих в обществе. Однако июньский опрос этого года, проведенный ABC News и Ipsos, показал нежелание 73% американцев видеть, как федеральное правительство предоставит финансовые компенсации темнокожим потомкам рабов.

В целом тема репараций афроамериканцам выглядит долгоиграющим сюжетом, способным и дальше раскалывать американское общество по линии расовых и социальных противоречий.