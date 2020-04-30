Как США украли территорию от океана до океана

Ровно 120 лет назад, 30 апреля 1900 года, Гавайские острова были аннексированы Соединенными Штатами. Это был далеко не первый подобный случай – две трети современной территории США были просто захвачены у других государств под видом «воли народа». Каким образом и по какой схеме это происходило и кто придумал моральное обоснование подобной экспансии?

В США никогда не стеснялись самого слова «аннексия». В 1844 году политик-демократ, публицист и издатель нескольких нью-йоркских газет Джон О'Салливан опубликовал статью, которая прямо так и называлась: «Аннексия» (Annexation). Там он «намекал», что территория США должна простираться от Атлантического до Тихого океанов без промежутков. И вот почему.

В этой статье он впервые изобрел термин «Явное предначертание» (Manifest Destiny, так это звучало на тогдашнем «книжном» американо-английском языке, пересыпанном псевдолатинскими терминами из перевода Библии короля Якова). Внук ирландского солдата-наемника, служившего французам, и сын натурализованного в США баронета написал тогда в своей Democratic Review, что Бог («Провидение») дал Соединенным Штатам миссию распространять республиканскую демократию («великий эксперимент свободы») через всю Северную Америку.

О'Салливан утверждал, что «явное предначертание», данное Богом, – это моральный идеал («высший закон», higher law), который перевешивает все другие обстоятельства, включая международные соглашения и договоры. А если соседи (конкретно он имел в виду Великобританию, которая тогда все еще контролировала огромную территорию Большого Орегона, то есть весь современный Северо-Запад США) демократию у себя не распространяют, значит, они с божественной миссией не справляются, и эту землю у них надо отобрать. Во имя Господа и его предначертания.

Джон О'Салливан – запомните это имя, дети. Он первым все это придумал и сформулировал в понятных тогдашнему американскому народу религиозных терминах. С приходом к власти республиканцев, через год началась война с Мексикой и термин «явное предначертание» стал использоваться как теоретическое обоснование экспансии Штатов против всех вокруг. Он в несколько измененной форме существует до сих пор, как чуть ли не библейское обоснование «миссии» Америки для «продвижения демократии во всем мире». В этом виде изобретенной еще в 1844 году доктриной американское государство руководствуется до сих пор. В смягченной формулировке: «мессианская доктрина» журналиста Джона О'Салливана оказывает существенное влияние на идеологию правящих кругов США и в ХХ, и в ХХI веках.

Но началось все на пятьдесят лет раньше. Сразу после окончания войны за независимость вдруг образовалась самопровозглашенная Республика Вермонт. Жители этой территории между штатами Нью-Йорк и Нью-Гемпшир по каким-то своим внутренним обстоятельствам по окончанию войны вступать в Союз Штатов не пожелали. Скорее всего, вермонтцы хотели сохранить нормальные отношения с Великобританией, поскольку выхода к морю не имели и всю свою торговлю (пушнина) вели через Канаду. А в порту Нью-Йорка их обкладывали жуткими налогами в пользу федеральных властей нового государства. В Вермонте приняли собственную конституцию – одну из первых в США, которая гарантировала всеобщее избирательное право для мужчин, отменяла рабство и вводила всеобщее обязательное государственное образование. Это было куда более прогрессивный текст, чем, скажем, в какой-нибудь Джорджии. У них была собственная валюта (эти монетки теперь на аукционах миллионы стоят), почтовая служба, флаг и милиция (ополчение).

Продержалась Республика Вермонт почти 13 лет. Шансов у нее не было. В 1791 году последний президент (генерал-капитан) самопровозглашенной РВ Мозес Робинсон сложил свои полномочия и стал простым сенатором от нового 14-го штата США. Без шума и пыли.

А вот с 1810 года, с наступления на испанские территории, появляется четкая схема, по которой земли других государств переходили путем аннексии под владения США. После покупки у Наполеона «территории Луизианы» США сильно продвинулись на юг, но в силу неизученности этих территорий и их очень абстрактного начертания на картах, границы всех этих владений можно было трактовать как Бог скажет. Но для такой «трактовки» с последующей аннексией нужен был повод.

23 сентября 1810 года во франкоязычном городе Батон-Руж (сейчас это столица штата Луизиана, а тогда эта территория принадлежала Испании и называлась Западная Флорида) некие англоязычные поселенцы с севера, которые «тяготились правлением испанцев» (так в учебниках по истории США написано – они, бедолаги, именно «тяготились правлением», а не что-либо другое испытывали) подняли вооруженное восстание. Они за сутки выбили из Батон-Ружа испанский гарнизон и провозгласили – внимание и аплодисменты! – Республику Западной Флориды (РЗФ). Народную и демократическую. Провозглашенную «тяготившимся иноязычным правлением» восставшим народом.

Они написали конституцию, скопированную с конституции США, придумали флаг (белая звезда на синем полотнище), избрали законодательное собрание с собственным сенатом и выбрали президента. Им стал американский дипломат и чиновник Фулвар Скипвит, ранее участвовавший в переговорах с Наполеоном о покупке Луизианы. И все это меньше чем за две недели.

Президент США Джеймс Мэдисон думал недолго. Уже 27 октября США объявляют об аннексии Западной Флориды до Забытой реки (Рио Пердидо) и включении этих земель в так называемую Орлеанскую территорию (от города Новый Орлеан). 10 декабря губернатор Орлеанской территории Уильям Клэйборн с войсками входит в Батон-Руж и разгоняет самодельное правительство самопровозглашенной Республики Западной Флориды.

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Через два года, летом 1812 года, США аннексируют уже всю Флориду (используется именно слово «аннексия»), поскольку Испания выступала на стороне Великобритании в короткой англо-американской войне. Английский экспедиционный корпус тогда, кстати, взял Вашингтон и сжег к чертям Белый дом. Дальше – веселей.

Джон Чарльз Фримонт (Фремон), известный в американской истории как «Великий следопыт» (этот термин ему присвоила пресса), американский офицер и исследователь, с группой единомышленников пересекает пустыню Мохаве в районе современного Лас-Вегаса (это был реально подвиг по тем временам, сродни освоению Арктики) и достигает Калифорнии в начале 1840-х годов. Им там понравилось.

14 июня 1846 года капитан Фримонт с отрядом из вооруженных англоязычных колонистов поднимает в Северной Калифорнии вооруженное восстание против законных властей Мексики. Повстанцы за день перебили мексиканский гарнизон и мексиканского губернатора посадили в тюрьму. В тот же день они – внимание и аплодисменты! – провозгласили независимую Республику Калифорния (California Republic), она же Республика медвежьего флага со столицей в городе Сономе. Первым президентом Республики Калифорния стал местный адвокат Уильям Ид. Фримонт через 25 дней сместил его и назначил себя военным президентом и главнокомандующим армией из 60 человек, ввиду угрозы мексиканского вторжения на территорию независимой Калифорнии.

Деталь тут в том, что ровно за месяц до восстания «тяготившихся мексиканским правлением» англоязычных колонистов в Калифорнии началась американо-мексиканская война. В современной американской истории особенно подчеркивается, что Фримонт и его люди якобы об этом не знали, и их выступление было спонтанным бунтом против «тяготивших» их отсталых и недемократичных мексиканцев. Просто так совпало. Но уже 7 июня у берегов восставшей Калифорнии появился американский флот (как туда попал? Панамского канала еще не было, надо было мыс Горн обогнуть), который и «сообщил главнокомандующему Фримонту» о начале войны с Мексикой. Через два дня, 9 июля 1946 года, повстанцы при содействии американского адмирала сами приняли решение о ликвидации независимой Республики Калифорния и аннексии этой территории в пользу США.

Отдельная история – Техас. В середине 1830-х годов англоязычные колонисты в мексиканской провинции Техас стали требовать себе отдельных прав. Поскольку в массе своей они были рабовладельцами, а в Мексике рабство было отменено. Начались кровавые столкновения англоязычных колонистов с мексиканскими войсками. Война была крайне ожесточенной: чего стоит только казнь генералом Лопесом Санта-Анна 400 пленных техасцев и уничтожение гарнизона форта Аламо. Перевес был на стороне колонистов, поскольку Мексика переживала не лучшие свои времена и ее сотрясали гражданские войны. В итоге 14 мая 1836 года представители колонистов и генерал Санта-Анна подписывают договор о провозглашении независимости Республики Техас.

Мексиканский парламент это соглашение так и не ратифицировал, из-за чего юридический статус западного Техаса так до сих и остается не ясным. Мексика не сразу смирилась с этой историей.

Война длилась еще десять лет и заключалась в основном в рейдах крупных мексиканских отрядов вплоть до реки Рио Гранде и Сан-Антонио. Закончилось все это американо-мексиканской войной 1846-1848 годов, по результатам которой сопротивление Мексики было сломлено.

Все это время Республика Техас существовала как самостоятельное и международно признанное государство. В отличие от описанных выше квазиобразований, РТ стала единственным реально независимым государством, вошедшим в состав США по договору от 29 декабря 1845 года и по результатам – внимательно! – референдума, проводившегося в условиях объявленной войны с Мексикой и при наличии на территории Техаса войск США. При этом часть населения РТ, после провозглашения независимости от Мексики, в состав США входить не хотела, а строила планы создания огромного самостоятельного государства до Тихого океана. В американской историографии совершенно спокойно и без каких-либо сердечных страданий называют всю эту историю «аннексией Техаса».

И последними в этом списке были Гавайи (если забыть по мелочи истории с островами в Карибском море и бесконечные передвижки границы с Канадой).

Местные аборигены имели собственную псевдогосударственную структуру и агрессивный нрав. Вследствие этого они долго сопротивлялись экспансии белой цивилизации. Подкосила их эпидемия кори, в результате которой население Гавайских островов сократилось с 300 тысяч до тридцати. Эффективно сопротивляться они уже не могли, и королевство Гавайи постепенно впадало в зависимость от американских колонистов: некоторые из них жили на островах уже во втором поколении, говорили по-гавайски и были подданными гавайской королевы по рождению.

Один из таких – протестантский проповедник и плантатор ананасов Сэндфорд Доул, друг детства последней королевы Гавайев Лилиуокалани – возглавил в 1893 году ее свержение при деятельной поддержке американского флота. Королеву посадили под домашний арест. А 4 июля 1894 года – внимание и аплодисменты! – была провозглашена независимая Республика Гавайи. Ее первым президентом и стал Сэндфорд Доул. Это не всем понравилось. Были попытки заговоров с целью восстановления власти королевы, но их успешно давили. Затягивание аннексии Республики Гавайев было связано с тем, что Конгресс в Вашингтоне сомневался в необходимости физически включать в состав США новый штат, в котором преобладало не белое население.

Это был единственный подобный прецедент (аналогичные проблемы были затем и у Пуэрто-Рико). Но у аннексии Гавайев было множество лоббистов из числа плантаторов и большого бизнеса – и наконец президент МакКинли на фоне испано-американской войны аннексировал Гавайи как стратегически важную территорию.

Схема не менялась: сперва некая вооруженная группа из местных устраивает вооруженный переворот. Затем провозглашалась новая «республика» и через некоторое время (от 25 дней до 10 лет) она включалась в состав США с соблюдением неких формальных процедур (но это не обязательное условие, можно просто аннексировать). И так на протяжении 200 лет беспрерывно. В ХХ веке после Второй мировой войны США тоже много чего аннексировали под похожими предлогами. В основном это тихоокеанские острова. Об индейских территориях мы уже и вовсе не говорим. Это отдельная и очень печальная история. И вот эти люди что-то имеют против Крыма? Против ДНР и ЛНР, Южной Осетии и Абхазии?

Другое дело, что трактовка собственной истории в самих США жестче, чем изучение Краткого курса истории ВКП(б) в СССР. Шаг влево или вправо – антиамериканская пропаганда. Да, в Техасе вечно бунтует какая-то деревенщина, в окрестностях Батон-Ружа могут закидать камнями машину, если заговоришь по-английски, а не по-французски, а в Вермонте есть полуподпольная и маргинальная партия «Вторая республика Вермонт». Там можно – леса, медведи и Канада. Там жил Солженицын.

Но в целом американская история подается как плавное распространение божественной демократии. А если для этого требовалось что-то аннексировать, наплевав на международные договоры, спровоцировать где-то вооруженное восстание, свергнуть законную власть или создать марионеточное государство – так это Божье провидение. Это не мы, а пославшие нас протестантский Бог, «великий эксперимент свободы» и теория экономической достаточности. Это у них в крови.