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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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С чем связана невиданная дерзость Эрдогана

Выступать в роли «поджигателя войны» для политиков обычно некомфортно, но Эрдогана это не остановило Борис Ефимов
Беспрецедентно дерзкое и агрессивное высказывание в связи с событиями в Карабахе сделал президент Турции: по словам Эрдогана, «недопустимо» требовать прекращения огня в регионе. Это прямо противоречит не только традиционной политической риторике, но и совместному заявлению президентов России, Франции и США. Почему турецкий лидер почувствовал себя вправе говорить таким образом? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках Aziz Karimov/AP/ТАСС
Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Журналист обязан быть циничной сволочью

Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
В этом безумном мире, где у каждого есть позиция и каждый имеет своё мнение по любой проблеме, мы обязаны оставаться нормальными и не иметь никакой позиции и никакого мнения. Подробности...
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Мир взялся за строительство новых империй

Андрей Медведев, Политический обозреватель
Роль ООН в новой истории будет минимальна. Это очевидно. У меня только остается один вопрос. Россия как себе видит роль в новом мире? Как намерена защищать интересы? Какую модель готова строить и с кем? Подробности...
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Раз это война, будьте готовы стать жертвами

Герман Садулаев, писатель, публицист
Нам нужно заново учиться отвечать за свои слова и поступки. За всё, что мы говорим, публикуем или републикуем, за лайки в интернете. Накопленная, набухшая, возогнанная ложь и размноженная ненависть обязательно оборотятся на нас самих. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Опубликованы кадры перехвата российскими истребителями трех самолетов ВВС США над Черным морем

Российские военные обнаружили над акваторией Черного моря три американских бомбардировщика, которые приближались к госгранице со стороны Украины. Для их идентификации и недопущения нарушения рубежей в воздух пришлось поднять четыре истребителя – два Су-27 и два Су-30 – из состава дежурных сил ПВО Южного военного округа
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Украина вступилась за Азербайджан по вине Порошенко и Ющенко

    Украина готова сегодня поддерживать Азербайджан на разных площадках    3 октября 2020, 20:10
    Фото: Aziz Karimov/AP/ТАСС
    Текст: Николай Стороженко

    Украина предложила Азербайджану свои услуги в урегулировании военного обострения в Нагорном Карабахе. Ранее Киев занимал более взвешенную позицию и удерживался от явного крена в сторону одного из участников затяжного конфликта. Позиция Украины по Нагорному Карабаху говорит о желании президента Владимира Зеленского противостоять России. Чем Киев может помочь Баку?

    Не прошло и недели с момента очередного обострения ситуации вокруг Нагорного Карабаха, как готовность вмешаться в него продемонстрировала Украина. «Насколько я знаю, мы уже оказываем помощь и в правовом поле, и в ресурсном поле, идет речь и о гуманитарной помощи. Сегодня рассматривается вопрос составления списка, что именно нужно. Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная – всем тем, что нужно будет в будущем». С таким неожиданным заявлением в эфире одного из украинских телеканалов выступила народный депутат фракции «Слуга народа» Людмила Марченко. 

    В руководстве фракции поспешили откреститься от ее слов: «Сообщаем, что личные мнения депутатов не являются официальной позицией фракции. И тем более официальной позицией государства». Даже Владимир Зеленский коснулся этой темы на брифинге: «Речь не идет о том, что Украина будет оказывать военную помощь любой стране». А глава МВД Украины Арсен Аваков и вовсе без обиняков предложил Марченко медицинскую помощь: «Таблетки для слишком уж фантазирующих депутатов надо бы поискать всей страной».

    Однако, даже несмотря на все эти заявления, реальная позиция Украины несколько сложнее. 

    Мальбрук в поход собрался

    Конечно, Аваков на Украине – больше, чем министр внутренних дел (не говоря уж о том, что он – наиболее известный представитель армянской диаспоры). Однако внешней политикой ведает все же не он, а МИД. А позиция МИДа все же ближе к словам Марченко: «Одним из краеугольных камней украинской внешней политики является поддержка территориальной целостности государств. Мы последовательно поддерживали территориальную целостность Азербайджана, так же, как Азербайджан поддерживал нашу территориальную целостность в международно-признанных границах, и этот принцип остается для нас абсолютно неизменным», – пояснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 30 сентября. 

    Позиция МИДа уже дала повод обвинить Украину в поддержке Азербайджана. В середине июня в Ереване состоялась акция протеста возле украинского посольства армяне требовали от украинских дипломатов «не поддерживать агрессора». Причиной таких обвинений стало заявление МИД Украины от 13 июля. Его тезисы мы процитировали выше, ведь Кулеба не сказал ничего нового, в основном повторив июльское заявление своего министерства. 

    Однако если принцип поддержки территориальной целостности еще можно понять как позицию, то чуть более ранний конфликт Украины и Армении уже не объяснить ни логикой, ни принципами. 

    В апреле этого года в СМИ попала информация о письме заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, адресованном чиновникам МИДа. Одним из пунктов этого документа был призыв не использовать в официальных документах термин «геноцид армян» по отношению к событиям первой четверти XX века в Османской империи. Почему? Во-первых, «Армения традиционно пребывает в фарватере внешней политики РФ». Во-вторых, для замглавы МИД Украины пережитое армянским населением Османской империи в 1915-1923 гг – недостаточно трагично, не вполне тянет на геноцид. К тому же замминистра сослался на мнение турецкой стороны по этому вопросу, мол во всем виновата война. 

    Между тем формальная отсылка к терминологии («...термин «геноцид» получил международный правовой статус с принятием 9 декабря 1948 года Резолюции №260 ГА ООН...») в данном случае не работает. Ответственность властей Турции зафиксирована совместной декларацией Франции, Великобритании и России (май 1915 года), в которой произошедшее однозначно определено как «...[преступления] против человечества и цивилизации». Собственно говоря, это первое такого рода определение в международном праве. 

    Однако Украине (в том числе подыгрывая Турции и Азербайджану) зачем-то вздумалось отрицать очевидное. 

    Задолго до Крыма

    В последние годы позиция Украины по отношению к Нагорному Карабаху является отражением воссоединения Крыма с Россией. И на Украине этого даже не скрывают. 

    «Важная тема сегодняшней беседы – это обеспечение региональной и национальной безопасности. Прежде всего речь идет о войне на востоке Украины и Нагорно-Карабахском конфликте», – говорил в декабре 2019 года Владимир Зеленский, во время встречи с Ильхамом Алиевым.

    Однако если мы попробуем проследить, когда именно Украина сформулировала эту позицию, мы уйдем гораздо дальше 2014 года. Александр Дудник в диссертации «Нагорно-Карабахский вопрос во внешней политике Украины (1992-2012 гг)» указывает, что «...Украина также заявила, что считает справедливой позицию АР по разрешению Нагорно-Карабахского конфликта (это прежде всего требование освобождения оккупированных азербайджанских земель... Об этом в 2005-2007 годах заявляли президент страны В. Ющенко, глава МИД Украины Б. Тарасюк, секретари Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) П. Порошенко и А. Кинах на международных форумах, совместных брифингах и встречах со своими азербайджанскими коллегами».

    До этого Украина занимала более взвешенную позицию и удерживалась от явного крена в сторону одного из участников конфликта. Однако одним из последствий так называемой оранжевой революции стал решительный отказ от внеблокового статуса и принципа нейтралитета. 

    Кроме того, позиция Украины определяется Стратегией национальной безопасности Украины (2007), суть которой (кратко) – больше демократии в регионе, усиление влияния евроатлантических структур. При этом под регионом имеется в виду не Черноморский регион, а Балто-Черноморско-Каспийский. Поясним: фактически, это отказ России в праве выстраивать собственную архитектуру безопасности на постсоветском пространстве и готовность участвовать в противостоящих проектах.

    Возникает вопрос: так а где же тут Карабах? А нигде. Для Ющенко, Тарасюка и Порошенко, лепивших 13 лет назад новое лицо украинской дипломатии, такие мелочи уже не имели значения. России нужно противостоять. Надо для этого поддержать Азербайджан? Поддержим Азербайджан. 

    К слову записные украинские патриоты так прямо и говорят. И пока, скажем, Виктор Шендерович в Facebook отдувается за свое «Азербайджан при поддержке Турции напал на Армению», защищаемый им некогда Олег Сенцов видит главное: «В конфликте Армении и Азербайджана трудно обвинять любую сторону, потому что главный враг здесь Россия». 

    Так где же поддержка?

    И так думает не только он. Депутат от ОПЗЖ Олег Волошин справедливо отмечает, что даже несмотря на дистанцирование от предложения сходу влезть в конфликт на стороне Азербайджана, позиция Украины очень далека от позиции ЕС. 

    Но почему же тогда и Зеленский, и Аваков не поддержали Людмилу Марченко? Сразу по ряду причин: Во-первых, неразумно показывать оскал на фоне хрупкого перемирия на Донбассе. Тем более менее чем за месяц до выборов. Даже на Украине это понимают.

    Во-вторых, армия Азербайджана начала переходить на стандарты НАТО задолго до Украины, еще 13-15 лет назад. Сомнительно, что Украина чем-то может помочь Азербайджану (кроме слов поддержки, конечно). 

    Кстати, Азербайджан – единственный поставщик сырой нефти на Украину. Тоже важно, тем более в свете поддержки Украиной белорусской оппозиции. Так что одергивают «ястребов» не слишком уж ретиво.

    По факту отношение Украины к Нагорному Карабаху – желание противостоять России. Этой позиции уже полтора десятка лет и ее не может изменить небольшая показательная порка депутата Людмилы Марченко. Потому что вписали Украину в этот совершенно чуждый ей конфликт совсем другие люди и задолго до нынешнего обострения.

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