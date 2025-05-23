Геворг Мирзаян
США оставляют балласт за бортом
Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.
Борис Джерелиевский
Зачем украинцы поджигают Европу
Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.
Дмитрий Губин
Чем СВО похожа на Северную войну
Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.