  • Новость часаПутин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    9 комментариев
    23 мая 2025, 18:29 • Видео

    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

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    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

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    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

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    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

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    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

      9 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

      5 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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