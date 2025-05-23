Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности Перейти в раздел

Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности Перейти в раздел

ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности Перейти в раздел

Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности Перейти в раздел

Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности Перейти в раздел