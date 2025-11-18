Что Россия должна потребовать от Британии

Иван Иванюшкин
Государство не должно платить за аборты
105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.
Леонид Цуканов
Неоколониальные практики вызвали обратный эффект
Неоколониализм невозможно победить «лихим наскоком», хотя никто и не ставит на быстрый результат. Однако в новом качестве возрождается не только колониализм, но и борцы с ним.
Тимофей Бордачёв
Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире
Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.