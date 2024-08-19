В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности Перейти в раздел

Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности Перейти в раздел

Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса «Сатанисты». Так представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Всеукраинский совет церквей после поддержки им мер по запрету канонической Украинской православной церкви за «связи с Россией». Очевидно, закон об этом будет принят в ближайшие дни. Как теперь быть православным верующим Украины? Подробности Перейти в раздел

Как досрочно убрать Макрона Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности Перейти в раздел

Напавшие на Дагестан террористы били по единству России В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности Перейти в раздел