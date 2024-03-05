Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.

«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

Украина вернулась к излюбленному газовому шантажу Украина готова продолжать прокачивать российский газ по своей территории даже после окончания действия контракта с Газпромом. Однако Киев ставит несколько условий европейским партнерам. Как Украина хочет изменить доставку газа из России в Европу и согласятся ли на новые условия европейские компании и Газпром? Подробности Перейти в раздел

«Вашингтонское болото» показало Трампу свою слабость Дональд Трамп одержал принципиально важную для себя победу, без которой его шансы вернуться во власть рисковали скукожиться. Интересы американской государственности и личные интересы Трампа внезапно совпали, поэтому Верховный суд США вынес вердикт в его пользу. В остальном Вашингтон доказал, что ненавидит Трампа гораздо больше, чем вся остальная Америка. Подробности Перейти в раздел

Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности Перейти в раздел

Польские фермеры бьют по больному месту Украины Польские фермеры, бастующие против поставок украинской агропродукции, начали портить технику, предназначенную ВСУ. Владимир Зеленский уже поспешил пожаловаться на выход ситуации из плоскости «экономики и морали». Однако эксперты уверены, что переход конфликта в политическую плоскость произошел гораздо раньше, и теперь поляки намерены добиться выполнения своих требований – в том числе с помощью блокады военных поставок на Украину. Подробности Перейти в раздел

Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел

Аргентина перешла «красную черту» Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

Кто подслушал разговор немецких офицеров Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

Давнего врага России победила старость Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее. Перейти в раздел