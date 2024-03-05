Аргентина перешла «красную черту»

Виталий Трофимов-Трофимов
На Украине понадобится специальная гуманитарная операция
По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.
Сергей Худиев
Почему с «деколонизацией» России ничего не получится
«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.
Дмитрий Губин
Если разбудить Герцена, проснется Улицкая
Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.