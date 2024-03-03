Обвинения России в якобы «полной готовности» российского космического оружия электромагнитного импульса могут говорить как раз об обратном – о том, что именно в США разработка таких вооружений вышла на финальную прямую.

Казалось бы, Берлину пора остановиться. «Северные потоки» взорваны их ближайшими союзниками, на Украине реальных перспектив нет, экономика в жесточайшей рецессии, промышленность переезжает в США, а без нее и кооперации с Россией немецкое благосостояние невозможно. Но нет. Вместо того, чтобы спокойно отнестись к объединению русских и тем самым отдать долг России за 1990 год, Берлин пытается придумать, как взорвать Крымский мост с помощью ракет Taurus.

Украинский режим не похож на классический тоталитарный режим: тут нет НСДАП, эсэсовцев в красивых мундирах от «Хуго Босс», концлагерей и бесноватого фюрера (есть бесноватый клоун). Но это не должно сбивать с толку.

От нефти ждут исторический скачок Нефтяные цены находятся на среднем уровне за последние 50 лет. Однако оставаться долго на таком уровне они не могут. Это значит, что нефтяной рынок стоит на пороге серьезных изменений: либо роста до 110 долларов, либо обвала до 50 долларов за баррель. При каких условиях возможны такие сценарии и какой наиболее вероятен? Подробности Перейти в раздел

Западные СМИ: Поставки Киеву ракет Taurus стали еще менее вероятными «На Западе опасаются возмездия России в случае атак по ее глубинной территории. Это может еще больше вовлечь Германию в конфликт», – пишут западные СМИ. По их данным, в этой связи очевидно, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву. Подробности Перейти в раздел

Инцидент в Люберцах вскрыл две проблемы в российском обществе Владелица сети кофеен в Люберцах не пустила участников СВО в свое заведение. По факту происшествия уже начато расследование. Это не первый случай дискриминации ветеранов боевых действий. Как государству защитить солдат от подобных нападок? И что делать, если некоторые из военных сами ведут себя неподобающим образом? Подробности Перейти в раздел

Подготовка Прибалтики к «войне с Россией» превращается в комедию Распространенная в странах Прибалтики истерика по поводу «предстоящего нападения России» выходит на новый уровень. Активисты и политики словно соревнуются в том, кто придумает самый нелепый способ «защиты от российской агрессии». Тут и призывы к массовому рытью укреплений, и к разбору железных дорог, и много других примеров подобного абсурда. Подробности Перейти в раздел

Появление дрона в Петербурге потребует ответа В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности Перейти в раздел

Давнего врага России победила старость Один из самых влиятельных людей в США, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл по кличке «смерть с косой» объявил о скором уходе. Этот «старый солдат холодной войны», как он сам себя называл, был последовательным врагом России. Но американцы ненавидели его гораздо сильнее.

Еще один антироссийский шаг Армении Власти Армении, ранее «заморозившие» членство республики в ОДКБ, выступили с очередной антироссийской инициативой: убрать российских пограничников из аэропорта Еревана. Как они там вообще оказались? И чего добиваются армяне?

Шольц выдал грязную тайну НАТО Канцлер Германии Олаф Шольц выдал секрет британских и французских властей, который они хотели скрыть от населения: их военные участвуют в конфликте на Украине и наводят дальнобойные ракеты на цели в России. Но Шольц не просто проговорился. Его зажали в угол. Перейти в раздел