Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.

25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.

Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?

Почему Банк России делает деньги такими дорогими Банк России удивил рынок дважды. Тем, что поднял ставку сразу с 19% до 21%, хотя рынок ждал более мягкого повышения. И тем, что фактически прямо заявил: перед Новым годом снова поднимет ставку, и так же жестко – до 23%. Что заставляет Центробанк так сильно закручивать гайки? Подробности Перейти в раздел

Запад жестоко отомстит Грузии в ближайшие дни Субботним выборам в парламент Грузии предстоит стать историческими, кто бы на них ни победил. С точки зрения внешнеполитической повестки на кону сразу два очень важных вопроса: вступит ли Грузия в военный конфликт с Россией и потеряет ли Запад Грузию? Решение этих вопросов может обойтись дорогой ценой, вплоть до попытки революции. Подробности Перейти в раздел

Взятие Селидово пройдет по угледарскому сценарию Российские военные вошли в центр города Селидово. В западной части населенного пункта до сих пор сохраняется присутствие ВСУ, однако в экспертном сообществе считают, что в скором времени противник оставит свои позиции. Какие перспективы откроет освобождение Селидово и почему операция по его взятию будет напоминать события в Угледаре? Подробности Перейти в раздел

В «щедрости» Зеленского нашли ловушку для украинцев К зиме, которая обещает стать одной из самых тяжелых для Украины, всем ее жителям выплатят по тысяче гривен. Соответствующее поручение дал Зеленский. Как говорят эксперты, киевская власть фактически провалила подготовку к отопительному сезону, а ВСУ продолжают терять позиции на фронте, поэтому Зеленский начал симулировать заботу о населении. В такой «щедрости» также кроется ловушка и для тех, кто отказывается пополнять ряды ВСУ. Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

В НАТО опять сказали Зеленскому «нет» Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украину точно не пригласят в НАТО до окончания боевых действий, а не только до выборов США. Получается, французы врали, заявляя, что им удалось переубедить американцев и немцев насчет так называемого «плана победы Зеленского», где приглашение Украины в НАТО – это пункт номер один.

Британию вовремя унизили Саммит БРИКС получил вишенку на свой торт: одновременно на другом конце земли проводился саммит Британского Содружества. Для Лондона он полностью провалился. Проблема не только в том, что высокопоставленные гости предпочти БРИКС. Проблемы у Британии буквально во всем.

Зеленский запросил энергетического перемирия Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл. Перейти в раздел