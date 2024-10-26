В НАТО опять сказали Зеленскому «нет»

Ольга Андреева
Почему мы не узнаём сами себя
Таинственный зов прозвучал. Спящая красавица Россия проснулась и улыбнулась сама себе. Узнаем ли мы в этой прекрасной женщине Россию двухлетней давности? А ведь это она и есть. Кто из социологов мог спрогнозировать такую радикальную смену вех?
Александр Разуваев
Акционеры ЮКОСа слишком надеялись на «крышу» в США
25 октября 2003 года – дата ареста Михаила Ходорковского (признан в России иностранным агентом). В 2003 году либеральный олигархический реванш был абсолютно возможен. МБХ планировал прийти к власти. Он и его компания слишком надеялись на «крышу» в США, но просчитались.
Андрей Перла
Враг народа – это не метафора
Это и есть предательство: заявить, что народ и государство – это не ты. Ты отдельно, и они не достойны твоей службы. Все остальное – только следствие этого однажды сделанного заявления, этого требования к народу смотреть на тебя снизу вверх.