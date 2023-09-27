Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО.

Традиционные союзники США в регионе не только не присоединились к антироссийским санкциям, но и выбрали позицию «позитивного нейтралитета». Последние годы стали для американской политики периодом тотального провала на Ближнем Востоке.

В сложившихся условиях оптимальным может показаться отбрасывание демократических процедур вовсе. Под предлогом какого-нибудь форс-мажора, устраивать которые в Америке есть большие мастера. Острая фаза гражданской войны? Очередная серия расовых погромов BLM, переходящая в полноценную расовую войну? Стихийное бедствие? Ядерная или иная техногенная катастрофа?

Экономика России показала уникальный рост под санкциями Экономические показатели России не оставляют сомнений ни у кого: перестройка российской экономики закончилась. Россия легко обходит санкции и снова стала хорошо зарабатывать на нефтяном экспорте. Не только российские экономисты, но и западные эксперты и СМИ в шоке, как России так быстро удалось справиться с санкциями. В чем же наша уникальность? Подробности Перейти в раздел

Мирошник: У украинских военных преступников всего два выхода Принцип необратимости наказания для украинских военных преступников должен быть реализован в полной мере. И задача России сейчас – максимально донести до мировой общественности правду об этом, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Родион Мирошник. Ранее он был назначен в МИД на должность посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима. Подробности Перейти в раздел

Как российские солдаты выиграли у ВСУ стрелковый бой под Урожайным Подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам. Что помогло российским солдатам справиться с превосходящими силами противника и какое место занимает стрелковый бой в условиях современного военного конфликта? Подробности Перейти в раздел

Украинский нацист взорвал канадский либерализм Приглашение украинского нациста в парламент Канады вызвало бурную реакцию среди польских и еврейских общин государства. В результате спикер парламента Энтони Рота, который был ответственен за эту провокационную акцию, подал в отставку. Как произошедший инцидент отразится на общественной жизни Канады и насколько сильный ущерб Канада нанесла антироссийской риторике западных стран? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел