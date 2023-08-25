У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности Перейти в раздел

Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности Перейти в раздел

Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности Перейти в раздел

Байдену нашли замену из числа черных женщин Джо Байден слишком дряхл, чтобы избраться президентом еще раз, поэтому ему подобрали замену в лице Мишель Обамы. Такие слухи курсируют по Америке и Британии, но это не просто слухи. По ряду причин жена бывшего президента действительно может отменить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Подробности Перейти в раздел