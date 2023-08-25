Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.0 комментариев
Кого мы взяли в БРИКС
Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.0 комментариев
Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.3 комментария
У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.7 комментариев