  • Военный эксперт сказал, как средства РЭБ Крыма подавили рой украинских беспилотников
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Башар Асад умерит амбиции Эрдогана

    Сирийский вопрос наряду с зерновой сделкой и темой турецкого газового хаба может составить костяк переговорной позиции России в контексте обсуждаемого визита президента Путина в Анкару.

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    Максим Соколов Максим Соколов Зеленый переход не вытерпел военного положения

    Создается впечатление, что под соусом войны, которая очень плохо вяжется с зелеными фантазиями, эти фантазии было решено просто похерить. «Время трудное, русский варвар необычайно силен, так что разве когда-нибудь потом». Так ВПК не дает вовсе убить западное хозяйство.

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    Александр Носович Александр Носович У любого русофоба Прибалтики есть связи с Россией

    У транспортной фирмы мужа премьер-министра Эстонии Каи Каллас обнаружили логистические маршруты в Россию, с которой Каллас призывала весь мир разорвать отношения. Дело пахнет позорной отставкой.

    7 комментариев

    Кого мы взяли в БРИКС

    На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

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    ВСМ Москва – Петербург даст России три преимущества

    Добраться из Москвы до Санкт-Петербурга по железной дороге всего за два с небольшим часа можно будет уже в 2028 году. По крайней мере, именно такой срок ставит Минтранс для запуска первой в России высокоскоростной магистрали. Это очень амбициозный и масштабный проект. Еще недавно казалось, что его невозможно реализовать. Почему внезапно все изменилось? Подробности

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    Русофобия обрекла Финляндию на долгую зиму

    Премьер-министр Финляндии посетил с визитом Киев, где Владимир Зеленский выпрашивал у него истребители. Скорее всего, отдать придется, что для финнов означает углубление разрыва с Россией. Они переживают его труднее, чем другие народы ЕС, но власти призывают смириться: это надолго. Впрочем, еще есть надежда на 2025 год. Подробности

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    Что будет с ЧВК «Вагнер» без Пригожина

    Владимир Путин заверил, что расследование катастрофы с самолетом основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина доведут до конца. Президент назвал Пригожина человеком сложной судьбы и отметил вклад «вагнеровцев» в борьбу с неонацизмом. В экспертной среде считают, что в самой ЧВК должны определиться со своим будущим в ближайшие пару месяцев. Какие варианты есть у «вагнеровцев»? Подробности

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    Байдену нашли замену из числа черных женщин

    Джо Байден слишком дряхл, чтобы избраться президентом еще раз, поэтому ему подобрали замену в лице Мишель Обамы. Такие слухи курсируют по Америке и Британии, но это не просто слухи. По ряду причин жена бывшего президента действительно может отменить возвращение Дональда Трампа в Белый дом. Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • Кого мы взяли в БРИКС

      На саммите БРИКС принято решение расширить организацию и принять в нее еще шесть государств – Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Причем именно тогда, когда приоритетом организации стал отказ от доллара. В чем сила и слабость этих стран с точки зрения интересов БРИКС?

    • США требуют от ВСУ сменить тактику

      Как пишет одна из главных газет США The New York Times, американское и натовское командование настойчиво советуют Киеву сменить тактику так называемого контрнаступления ВСУ, пока оно не провалилось окончательно. При этом украинцы их не особо слушают. Что происходит?

    • Зеленский выпросил истребители

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в Нидерландах и Дании, где торжественно объявил о том, что американские истребители F-16 у ВСУ все-таки будут – датчане и голландцы согласились отдать Киеву свои. Почему именно они согласились? И как это повлияет на СВО?

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