У Байдена кончаются деньги на Зеленского

  • Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении
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    Мнения
    Алексей Чеснаков Алексей Чеснаков Как и с кем договариваться по Украине

    Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

    3 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других

    Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не делайте из куклы идеологический символ

    Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

    12 комментариев
    Новости
    13:26Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности

    Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

    13:25Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении

    Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    13:16ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами

    Общественная палата (ОП) подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ) – 2023.

    13:08В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus

    Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер хочет выступить с парламентской инициативой для усиления давления на канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

    12:58Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов по зерновой сделке

    Министерство национальной обороны Турции, а также МИД республики продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.

    12:45Увеличилось число погибших от ракетного удара по Трудовому

    При обстреле села Трудовое в Запорожской области ракетами HIMARS погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

    12:40Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы

    Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках, сообщила Росавиация.

    12:24Блогера Варламова наказали за отсутствие маркировки иноагента

    Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) за нарушение правил маркировки иностранного агента.

    12:18Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек

    В ближайшее время Польша намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

    12:04После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс»

    Следователи задержали технического директора компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

    12:00Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5

    В мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис», сообщает Роспотребнадзор.

    11:55Реакторную установку блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов»

    Реакторную установку четвертого блока Запорожской АЭС решено перевести в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора.

    11:45ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России

    Украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

    11:41Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата

    Центральный райсуд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата: его признали виновным в уклонении от призыва.

    11:21ФСБ задержала преступную группу в Волгоградской области

    Сотрудники УФСБ по Волгоградской области задержали членов преступной группы, подозреваемых в даче взятки налоговому инспектору в Краснодаре, а также посредничестве во взяточничестве, сообщили в пресс-службе ведомства.

    У Байдена кончаются деньги на Зеленского

    Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

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    ЦБ остановил опасное падение рубля

    Когда российский рубль в среду достиг 98 за доллар, вплотную подойдя к сотне, Центробанк встал на его защиту. Он принял решение отказаться от закупки валюты для пополнения резервов и тем самым остановил падение рубля. Однако сможет ли это надолго уберечь рубль от ослабления? Эксперты надеются на более жесткие меры для поддержки национальной валюты. Подробности

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    Украинцев запугивают для маскировки провалов Зеленского

    Политтехнологи спасают офис президента Украины от новостей о провале саммита в Саудовской Аравии. Негативный информационный фон пытаются заглушить, вызвав у украинцев возмущение по другому вопросу – о том, должна ли Украина превратиться в колонию-поселение или все-таки не стоит. Подробности

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    Россия подбирает ключи к освобождению Купянска

    Российские военные продвигаются на Купянском направлении. Теперь освобождение Купянска – одного из ключевых транспортных узлов – приобретает более отчетливые перспективы. В чем заключаются особенности продвижения российских войск и какие перспективы открываются для ВС РФ в случае развития успеха на этом направлении? Подробности

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    Поражение ВСУ становится поражением Байдена

    Американская пресса признает провал украинского наступления и пророчит в результате «большие проблемы в США» для Зеленского. Поддержка Украины может с политической точки зрения дорого обойтись и администрации Белого дома. Почему же Байден даже перед лицом личного поражения поддерживает финансирование киевского режима – и когда Америка все-таки прекратит делать это? Подробности

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    Украина скопировала опыт «Аль-Каиды» при атаке на «Москва-Сити»

    ВСУ вновь предприняли попытку атаки на Москву. Отмечается, что в результате налета БПЛА незначительно повреждены фасады столичного бизнес-центра «Москва-Сити», происшествие обошлось без жертв. Какие цели преследует противник и как России отвечать на его действия? Подробности

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    • У Байдена кончаются деньги на Зеленского

      Первый этап так называемого контрнаступления ВСУ, ставший главной ставкой руководства США в этом сезоне, полностью провалился. При этом деньги, выделенные Пентагону на обеспечение Украины, уже заканчиваются, и президенту Джо Байдену придется просить у Конгресса еще 10 млрд долларов. Это обещает стать интересным зрелищем.

    • Наступление армии России на Купянск

      Вооруженные силы РФ освободили еще пять населенных пунктов в Харьковской области. Украинское командование осознает, что в свете провала так называемого контрнаступа ВСУ Российская армия больше не играет строго от обороны и перешла в собственное наступление на Купянск – очень важный город в контексте дальнейших целей СВО.

    • Виктория Нуланд и война за Нигер

      Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, которую в России хорошо помнят по «печенькам для майдана», прилетела в Нигер и провела переговоры с военными, которые захватили там власть и отреклись от Запада. По сути Нигеру угрожают войной и введением войск. Что получится в итоге?

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