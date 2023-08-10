У Байдена кончаются деньги на Зеленского

Алексей Чеснаков
Как и с кем договариваться по Украине
Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.
Евдокия Шереметьева
Смысл Майдана в том, чтобы жить за счет смертей других
Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.
Сергей Худиев
Не делайте из куклы идеологический символ
Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.