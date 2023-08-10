У Байдена кончаются деньги на Зеленского

Барби настолько вызывающе гетеросексуальна, что ее вот-вот «отменят» на ее родине. Трудно найти персонаж, более противный современной повесточке, чем стройная блондинка, состоящая в отношениях со стройным же шатеном.

Результатом Майдана были не «гордость» и «достоинство», а вывороченные кишки, разбомбленные города, сожженные люди... И да, потерянный Украиной Крым. И потерянные Украиной миллионы людей, которые не захотели Майдана.

Пока политэлиты и массы в реальности не почувствуют, что продолжение конфликта приведет к издержкам, превышающим получаемые сегодня выгоды, самое сильное влияние на ситуацию будут продолжать оказывать результаты действий сторон на полях боев и ожидания от них.

13:26 Эксперт: Убийство кандидата в президенты Эквадора свидетельствует о победе преступности Убийство кандидата в президенты – неординарное событие для латиноамериканского региона. Произошедшее лишний раз подтверждает опасную тенденцию: в Эквадоре власти проигрывают в войне с преступностью. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали политологи Александр Шинкаренко и Владимир Васильев. Ранее в Кито был застрелен кандидат в президенты – Фернандо Вильявисенсио.

13:25 Минобороны сообщило об успехах штурмовых отрядов на Купянском направлении Штурмовые отряды Западной группировки на Купянском направлении войск в ходе наступательных действий улучшили положение по переднему краю, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

13:16 ОП РФ подписала соглашение с политическими партиями по наблюдению за выборами Общественная палата (ОП) подписала соглашение о сотрудничестве с политическими партиями по вопросам независимого наблюдения на предстоящем Едином дне голосования (ЕДГ) – 2023.

13:08 В Бундестаге решили усилить давление на канцлера по поставкам Киеву ракет Taurus Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер хочет выступить с парламентской инициативой для усиления давления на канцлера Германии Олафа Шольца по вопросу поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus.

12:58 Минобороны Турции сообщило о продолжении контактов по зерновой сделке Министерство национальной обороны Турции, а также МИД республики продолжает контакты с ООН, Россией и Украиной по зерновой сделке сообщил телеканал TRT со ссылкой на представителя военного ведомства.

12:45 Увеличилось число погибших от ракетного удара по Трудовому При обстреле села Трудовое в Запорожской области ракетами HIMARS погибли пять человек, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

12:40 Во время ночного закрытия Домодедово и Внуково самолеты ушли на запасные аэродромы Десять самолетов ушли на запасные аэродромы во время ночного закрытия аэропортов Внуково и Домодедово из-за сообщений о беспилотниках, сообщила Росавиация.

12:24 Блогера Варламова наказали за отсутствие маркировки иноагента Мещанский суд Москвы оштрафовал на 30 тыс. рублей блогера Илью Варламова (признан в России иноагентом) за нарушение правил маркировки иностранного агента.

12:18 Польша решила нарастить армию на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек В ближайшее время Польша намерена нарастить группировку военных на границе с Белоруссией до 10 тыс. человек, рассказал в эфире Польского радио министр национальной обороны страны Мариуш Блащак.

12:04 После взрыва в Сергиевом Посаде задержан директор компании «Пиро-росс» Следователи задержали технического директора компании «Пиро-росс», на складе которой в Сергиевом Посаде произошел взрыв, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

12:00 Роспотребнадзор заявил о распространении нового вида коронавируса EG.5 В мире фиксируется быстрое распространение нового варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса SARS-CoV-2 или «эрис», сообщает Роспотребнадзор.

11:55 Реакторную установку блока ЗАЭС решили перевести в состояние «холодный останов» Реакторную установку четвертого блока Запорожской АЭС решено перевести в состояние «холодный останов» после выявления неисправности трубы парогенератора.

11:45 ВСУ в Запорожской области не смогли дойти до первой линии обороны ВС России Украинские военные во время контрнаступления не смогли выйти к первой линии обороны ВС России, заявил на канале «Соловьев Live» врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.

11:41 Суд в Тюмени оштрафовал сбежавшего из сборного пункта военкомата Центральный райсуд Тюмени оштрафовал на 15 тыс. рублей Андрея Ковкова, сбежавшего из сборного пункта военкомата: его признали виновным в уклонении от призыва.