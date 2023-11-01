ЕС распустит колонии ради Украины

Дмитрий Орехов
«Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается
С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.
Олег Хавич
Как поляки проголосовали за ухудшение своей жизни
Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.
Сергей Худиев
Здравый консерватизм исходит из простой идеи
Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.