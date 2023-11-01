Консерватизм видит общество как живое тело, развитие и рост которого есть процесс органический. Даже если ваши кости неправильно срослись после прошлых страшных переломов, это еще не значит, что их надо ломать заново.

Проголосовавшие за повышение своего благосостояния поляки вот уже несколько недель пребывают в положении людей, облапошенных мошенниками. Они наблюдают за словесной эквилибристикой своих избранников и переживают о том, что ждет Польшу уже в следующем году.

С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

Украинская власть разворовала миллиарды долларов вместо подготовки к зиме На Украине бьют тревогу: отключения света этой зимой будут более серьезными, чем прошедшей, и лучше обзавестись автономным отоплением. И на этот раз жители Украины будут винить в своих проблемах не Россию, а собственные власти. Милларды долларов, выделенных на ремонт энергетической инфраструктуры, пошли на что угодно, кроме самой инфраструктуры. Подробности Перейти в раздел

Израиль уничтожает Европейский союз Голосование в ООН по конфликту на Ближнем Востоке разделило ЕС до такой степени, что некоторые его члены грозятся вообще выйти из ООН. Расколол Израиль и руководящую пару Евросоюза: между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем усугубилась прежняя вражда. Как признают США, Евросоюз не в состоянии выдержать двух войн сразу, поддерживая и Израиль, и Украину. Подробности Перейти в раздел

Су-57 получат дополнительную скрытность Для истребителей пятого поколения Су-57 создана крылатая ракета большой дальности. Эту разработку называют новым технологическим словом в российской военной промышленности. В чем могут заключаться особенности этой ракеты, по каким целям она может применяться и какие преимущества она даст самому Су-57 в бою? Подробности Перейти в раздел

Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников Франция продолжает настойчивые поиски по всему миру ценнейшего ресурса, от которого зависит ее благополучие – урана. На этот раз французский лидер Макрон отправляется с этой целью в Среднюю Азию. Однако его замыслы гораздо шире и имеют прямое отношение к попыткам ограничить возможности России. Подробности Перейти в раздел

Авторитет Царева на Украине опасен для Киева В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности Перейти в раздел