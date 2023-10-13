  • Новость часаПутин рассказал о продажах оружия с Украины на Ближний Восток
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Четыре причины провала украинского наступления
    В США рассказали, как Шольц «вывел Киев из себя»
    Яков Кедми: Если Россия признает ХАМАС террористической организацией, это будет справедливо
    Украинский «Шахтер» подтвердил побег «пророссийского» футболиста Роспутько
    Путин: Израиль подвергся беспрецедентной атаке, которой не было в истории
    Путин рассказал, по какой цене Молдавия продолжает получать российский газ
    Путин: Армения «никуда не уходит» из СНГ
    Авиаэксперт рассказал об идущем на замену Ан-26 и Ан-72 самолете
    ВС России поразили ЗРК С-300 и пусковую установку «Точка-У» ВСУ
    Мнения
    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин В чем заблуждение евразийцев

    Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.

    3 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Куда заведет Россию новая приватизация

    Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Польша останется «бастионом» против России при любой власти

    Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

    7 комментариев
    13 октября 2023, 17:50 • Видео

    Украинский футболист сбежал в Россию

    Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    Главное
    Путин: Вы зря читаете американские СМИ
    Путин объяснил колебания курса рубля
    Песков: Молдавия «переняла бациллу Украины»
    Посольство РФ заявило о пропавших без вести в Израиле 12 россиянах
    Посол Израиля объяснил порядок призыва в армию репатриантов из РФ
    ХАМАС заявил об обстреле штаба израильской армии
    Парагвайский футболист плюнул в Месси во время матча отбора на ЧМ 2026

    Как валютные ограничения помогут рублю

    Президентский указ о валютных ограничениях достиг первого психологического эффекта – доллар и евро ослабли почти на три рубля каждый. Если бы жестких мер не последовало, то курс легко бы дошел в этом году до 105 рублей за доллар, а в следующем – и до 120. Какой же курс ждут эксперты теперь? Подробности

    Перейти в раздел

    Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца

    Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО

    Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности

    Перейти в раздел

    Наследие КПСС все еще мстит литовской элите

    Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украинский футболист сбежал в Россию

      Украинские СМИ пишут о побеге игрока футбольного клуба «Шахтер» Александра Распутько, который, находясь в Бельгии вместе с командой, не явился на сбор и попросил политического убежища в России. Это история не про спорт, а про то, что Киеву нужно отправить на фронт еще полмиллиона человек.

    • Путин летит в Китай. Главное

      Определена дата визита президента России Владимира Путина в КНР: по приглашению председателя Си Цзиньпина он посетит форум «Один пояс – один путь», который пройдет в Пекине 17-18 октября. Что это за форум? И чего можно ждать от этого визита?

    • Авдеевка. Главный фронт СВО

      У президента Украины Владимира Зеленского явно началась черная полоса. Вдобавок к проблемам с финансированием и к обострению ближневосточного конфликта, который оттягивает от Украины ресурсы, случилось самое для него страшное: посыпался фронт в Донбассе. ВС РФ близки к успеху, которого давно ждали: к освобождению Авдеевки.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............