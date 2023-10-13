Украинский футболист сбежал в Россию

Россия должна отнестись к Польше со всей серьезностью. Она в значительной степени опасна для нас вне зависимости от того, чем закончатся польские выборы 15 октября и какая фамилия будет у ее премьер-министра – Моравецкий или Туск. Разница здесь есть только для ЕС и Германии.

Сейчас России нужны новые технологии, восстановленное станкостроение, а также масштабное производство ширпотреба от мебели до автомобилей – в нишах, освободившихся после исхода западных компаний и санкций.

Россия не является соединением каких бы то ни было европейских и азиатских культур, европейских и азиатских цивилизаций в любых сочетаниях, в любых, если угодно, «процентовках». Россия ни в коей мере не евразийская держава.

Как валютные ограничения помогут рублю Президентский указ о валютных ограничениях достиг первого психологического эффекта – доллар и евро ослабли почти на три рубля каждый. Если бы жестких мер не последовало, то курс легко бы дошел в этом году до 105 рублей за доллар, а в следующем – и до 120. Какой же курс ждут эксперты теперь? Подробности Перейти в раздел

Для удара по Байдену Кеннеди придется предать отца Роберт Кеннеди – младший, пообещавший завершить конфликт на Украине за 100 дней и «на лучших условиях», заявил об участии в президентских выборах США в качестве независимого кандидата. По сути, это объявление войны его однопартийцу – президенту Джо Байдену, а итоги этой войны грозят стать для Байдена плачевными. Подробности Перейти в раздел

Зачем Россия и Киргизия объединили системы ПВО Киргизия ратифицировала соглашение о региональной системе ПВО с Россией. Рядом с авиабазой Кант будет выделен участок для размещения войск и техники. В Бишкеке говорят, что тем самым подтвердили приверженность к укреплению стратегических отношений с Москвой. В чем еще заключаются особенности этого соглашения и какие преимущества оно дает России? Подробности Перейти в раздел

Наследие КПСС все еще мстит литовской элите Давно ушедшая в историю структура внезапно взбудоражила литовских парламентариев. Сейм страны принял закон о том, чтобы кандидаты в депутаты теперь публично обозначали свое членство в КПСС. Почему это именно сейчас стало в Литве столь актуально и как былые разоблачения в связях с КГБ и компартией ранее потрясали литовское общество? Подробности Перейти в раздел

Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности Перейти в раздел