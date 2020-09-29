Новая война армян и тюрок Макрон отомстил Лукашенко Президент Франции Эммануэль Макрон встретился со Светланой Тихановской и пообещал ей помощь. Ранее Лукашенко совершил ошибку, настроив французского лидера против себя и переведя конфликт с ним на личный уровень.

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