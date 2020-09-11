Белоруссия расколола Евросоюз России запретили объединяться с Белоруссией Литва якобы стала первой страной, признавшей Светлану Тихановскую избранным президентом Белоруссии и пригрозившей России санкциями из-за Лукашенко. Ультиматум Москве – главное в этой новости, у Тихановской всего лишь роль второго плана.

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