Лукашенко не случайно вооружился автоматом Причерноморье в огне В окрестностях как минимум четырех курортов Краснодарского края, включая Анапу и Геленджик, вспыхнули крупные пожары. Горят реликтовые леса. Туристов срочно эвакуируют, у некоторых из них требуют деньги за спасение. Что происходит?

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