Как ухаживать за автомобилем во время самоизоляции

Режим обязательной самоизоляции внес в жизнь россиян немало неожиданного. В частности, с приходом весны для владельцев авто на первый план вышел не столько вопрос о «переобувке», сколько об элементарном уходе за простаивающей машиной. И на этот счет есть несколько базовых советов. Обычно они актуальны зимой, но как оказалось, могут пригодиться и теперь.