Как создают вакцины от вирусов

Более 40 организаций по всему миру уже объявили о разработке вакцин к новому коронавирусу. Это как государственные, так и частные компании и научные центры. Кто-то из них движется быстрее в разработке, кто-то медленнее. И многое здесь зависит от изначальной методики, по которой идет создание препарата. А они могут существенно отличаться.