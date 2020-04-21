Лучшие видеоигры об эпидемиях и вирусах

В конце февраля, когда распространение коронавируса в Китае еще не спешило завершаться, власти страны запретили игру Plague Inc. – симулятор мировой пандемии, в общих чертах объясняющий, как болезнь способна захватить мир. Популярность игры в итоге только выросла. Как, к слову, и других видных разработок на подобную тему.