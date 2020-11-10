Как сфальсифицировать выборы в США Вторая карабахская война: итоги Война в Нагорном Карабахе остановлена, Россия превращается в гаранта безопасности региона и вводит туда войска. Это позволило предотвратить катастрофическое для армян развитие событий, но не предотвратило бунт и траур в Армении. К чему пришли Москва, Баку и Ереван?

