США уничтожили помощь из России Убийца Чапаева на улице Чапаева В Оренбургской области открыли памятник деятелю Белого движения Тимофею Сладкову, известного в качестве победителя Чапаевской дивизии. По иронии судьбы новый памятник расположен на улице Чапаева. Как к этому относиться?

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