Турция втягивает Россию в войну на Кавказе Коронавирус у Трампа: почему это важно У президента США Дональда Трампа нашли коронавирус. Это грозит фатально повлиять на результаты ноябрьских выборов, изменить исторический путь Америки и всего мира.

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