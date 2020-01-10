Какие страны бомбили американские военные базы

8 января Иран нанес серию ракетных ударов по американской военной базе в Ираке в ответ на ликвидацию руководителя элитного военного спецподразделения Касема Сулеймани. Ущерб оказался небольшим – похоже, так и было задумано. Но далеко не всегда военные США отделывались лишь испугом.