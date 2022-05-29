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Польша напрасно пугает покупателей российской нефти

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Зачем Джонсон создает альянс врагов России

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Борис Джонсон предложил Польше, странам Прибалтики и Украине создать новый альянс, направленный против России, сообщает итальянская пресса. По замыслу британского премьера, «политический, экономический и военный союз» должен стать альтернативой ЕС и, помимо России, противостоять Германии. Каких целей добивается Лондон и каковы перспективы Британии возглавить новую силу в Европе? Подробности...
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Почему образование потеряло свою ключевую ценность

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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Глеб Простаков, бизнес-аналитик
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    Футбольные санкции против России обернулись позором для Франции

    В результате действий парижской полиции пострадали не только мужчины, но и женщины с детьми
    		   29 мая 2022, 17:00
    Фото: Kai Pfaffenbach/Reuters
    Текст: Алёна Задорожная

    В Париже состоялся финал Лиги чемпионов. Изначально игра должна была пройти в Петербурге, но УЕФА перенес ее «из соображений безопасности». В итоге матч обернулся массовыми беспорядками и столкновениями с полицией, которая применяла слезоточивый газ, в том числе против женщин и детей. Кто несет ответственность за испорченный футбольный праздник и какие выводы из этой ситуации должен сделать УЕФА?

    В субботу в Париже на стадионе «Стад де Франс» прошел финал Лиги чемпионов (ЛЧ). Незадолго до начала матча перед ареной столпились тысячи фанатов, однако не все из них смогли пройти на трибуны. Как сообщили в УЕФА, перед игрой «турникеты были заблокированы тысячами болельщиков, купивших поддельные билеты». Они пытались попасть на стадион, их число после начала игры продолжало расти, в результате «полиция разогнала всех слезоточивым газом и заставила уйти со стадиона».

    УЕФА заявил, что «сочувствует тем, кого затронули эти события, и в срочном порядке рассмотрит эти вопросы», передает ТАСС. Там также подчеркнули, что приняли решение отложить начало встречи, чтобы позволить как можно большему количеству людей с подлинными билетами попасть на стадион, передает РИА «Новости». В результате начало игры перенесли на 37 минут.

    В то же время издание Mirror пишет, что «полиция напала на болельщиков с дубинками и щитами» в фан-зоне. «Они стояли рядом с водометами и другими устройствами для сдерживания массовых беспорядков весь день, и с течением дня их число росло. Казалось, они были недовольны количеством пьяных людей, поэтому они начали действовать. Кажется, что их никто не провоцировал», – сообщает издание.

    В свою очередь министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен поддержал действия парижской полиции в сложившейся ситуации. «Тысячи британских «болельщиков» – без билетов или с поддельными билетами – пытались прорваться на стадион, а в некоторых случаях даже нападали на стюардов. Спасибо полицейским за работу в этих сложных условиях», – написал он в Twitter.

    Напомним, финал ЛЧ завершился победой мадридского «Реала» над английским «Ливерпулем» со счетом 1:0. При этом решающий матч должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако 25 февраля УЕФА объявил о переносе финальной игры в Париж из-за ситуации на Украине.

    Как напоминают эксперты, Франция уже не в первый раз не смогла на должном уровне организовать международное спортивное мероприятие. Собеседники назвали произошедшее катастрофой и для Парижа, и для всего футбола.

    «В произошедшем виноваты те, кто купил фальшивые билеты на матч. Именно из-за них добросовестные болельщики не смогли попасть на трибуны. И нет ничего удивительного в том, что фанаты были недовольны. Поэтому и пришлось вмешаться полиции», – заявил газете ВЗГЛЯД почетный президент Российского футбольного союза, бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков.

    Он счел «действия французской полиции адекватными». «МВД Франции уже одобрило действия силовиков. Понятное дело, что если бы это было возможно, то полиция не стала бы применять газ в отношении женщин и детей, но это происходило в условиях массового скопления людей», – подчеркнул футбольный функционер. Он также выразил уверенность в том, что при проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге «никаких фальшивых билетов не было бы».

    Другой позиции придерживается политолог Марат Баширов. «В первую очередь ответственность стоит возложить на парижскую полицию. Я прекрасно знаю этот стадион. Там сразу работает несколько десятков коридоров. Буквально за пару минут можно без проблем проверить документы и пропустить несколько сотен человек», – сказал Баширов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

    Собеседник также обратил внимание на то, что полиция просто не учла обычное для таких случаев поведение болельщиков. «Тут важна работа еще на подходах к стадиону. Если посмотреть на российский опыт, то еще приблизительно за километр до арены стоят волонтеры, которые направляют фанатов в нужные сектора. Это помогает разделить потоки людей, а также не нервировать их лишний раз», – пояснил эксперт.

    Баширов также указывает на техническую неподготовленность организаторов матча. «Для проверки билетов, как минимум, нужны мобильные электронные сканеры. Аналогичный опыт также был в России. И тогда все проходило быстро, практически в конвейерном режиме. А дополнительная проверка была необходима только в редких случаях», – рассуждает собеседник.

    Произошедшее на стадионе «Стад де Франс» Баширов назвал системной проблемой, вспомнив при этом провал организации Чемпионата Европы по футболу в 2016 году, который также проходил во Франции и был омрачен массовыми беспорядками в ряде городов страны. «Они разучились организовывать спортивные мероприятия такого масштаба. У них даже нет понимания важности постоянного контакта полиции и волонтеров», – подчеркнул собеседник.

    Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и вовсе настаивает на том, что Париж просто оказался не готов к проведению финала Лиги чемпионов. «За тот короткий срок, который был отведен французской столице с момента переноса игры из Санкт-Петербурга, они не смогли организовать все на должном уровне. Это при том, что возможностей у страны было предостаточно», – сказал Губерниев газете ВЗГЛЯД.

    «Тут важно отметить, что при отмене игры в Питере, УЕФА указывал на необходимость соблюдения уровня безопасности. Но где эта безопасность оказалась в Париже? Это огромный позор и для УЕФА, и для Франции, и для Парижа», – подчеркнул собеседник.

    «Мы прекрасно понимаем, что если бы мероприятие проводилось в Санкт-Петербурге, такого бы не было. Когда УЕФА принимал решение о переносе, он должен был понимать и все возможные последствия. Но этого сделано не было. И теперь, конечно, они попытаются провести расследование, но это уже будет хорошая мина при плохой игре», – рассуждает комментатор.

    По словам собеседника, налицо и неоправданно жесткое поведение со стороны полиции. «Ярким тому примером послужила ситуация, когда беременная женщина убегала из толпы, где распылили слезоточивый газ. И там же рыдали и кашляли маленькие дети. Праздник футбола был превращен в катастрофу», – заключил Губерниев.

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