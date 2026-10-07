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Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене
Хуситы уничтожиqli разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии
Мятежники-хуситы сбили в небе над йеменской провинцией Эль-Джауф беспилотный летательный аппарат, принадлежащий Саудовской Аравии.
Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.
«Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека. В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.