Хуситы сбили саудовский беспилотник в Йемене

Хуситы уничтожиqli разведывательно-ударный беспилотник Саудовской Аравии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Об этом заявил военный представитель повстанческого движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

«Наши вооруженные силы сбили разведывательно-ударный беспилотник типа CH-4, принадлежащий саудовскому неприятелю, во время выполнения им враждебных задач в воздушном пространстве провинции Эль-Джауф», – написал он в своем телеграм-канале, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при атаке хуситов на аэропорты в Саудовской Аравии пострадали три человека. В воскресенье хуситы заявили об ударах по объектам Aramco в Эр-Рияде и Хурайсе. В тот же день Саудовская Аравия назвала ложью эти утверждения.