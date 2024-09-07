У России появился свой Голливуд

Путин открыл первую очередь кинопарка «Москино», готового соревноваться с Голливудом

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу президент Владимир Путин во время концерта по случаю Дня города в «Зарядье» по видеосвязи дал старт открытию первой очереди кинопарка «Москино». В церемонии также участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. Президент признался, что планы развития проекта впечатляют. «Действительно, площадка может стать и наверняка станет одной из самых уважаемых, больших и самых эффективных в мире», – сказал Путин.

Кинопарк «Москино» – часть создаваемого Московского кинокластера. В поселении Краснопахорском Троицкого округа на территории площадью 180 гектаров построены 18 натурных площадок, четыре павильона и шесть объектов инфраструктуры. Среди них декорации старой Москвы, старого Петербурга, вокзала, аэропорта и русской деревни. В свободное от съемок время кинопарк можно посетить в рамках экскурсий и специальных мероприятий.

Вторую очередь кинопарка и еще 20 площадок планируется открыть до конца 2027 года, а третья очередь с 26 площадками будет запущена в 2030 году. По словам Собянина, от желающих работать в кинопарке сейчас «нет отбоя». За год там снято около 50 различных кинопроектов.

Как напомнил мэр, еще в 1938 году Сталину предлагали построить большую площадку для развития киноиндустрии, «но война помешала». Путин по этому поводу заметил: «С Голливудом соревновались».

Собянин согласился с этим, добавив, что «мы тоже сегодня соревнуемся с Голливудом, ставим себе задачу создать площадку мирового уровня». Среди готовых проектов он отметил «Петр I», фильм «ГДР» и съемки картины «Княгиня Ольга».

По словам мэра, снимается много военных лент – о Первой мировой войне, Второй мировой и о специальной военной операции (СВО). «Последний проект – партизанский городок построен, достаточно натуральный, снимается много фильмов военного плана. А это военный фильм уже в локациях города, старой Москвы, тоже идут съемки фильма. «По зову сердца» – еще один патриотический фильм», – отметил Собянин.

По словам куратора проекта, заммэра столицы Натальи Сергуниной, все площадки, на которых уже сейчас одновременно можно снимать десятки картин, разработаны вместе с кинопроизводителями. Над ними работали более десятка художников-постановщиков со всей страны.

Как отмечает ТАСС, Путин особо отметил, что в «Москино» созданы условия для всех желающих увидеть, как снимается кино. «Поэтому, без всяких сомнений, это будет одним из мест притяжения для многочисленных туристов. Я в этом нисколько не сомневаюсь», – подчеркнул президент, добавив, что «любой человек с удовольствием и большим интересом посмотрит со стороны, что такое кино изнутри, как это делается».

Путин признался, что его очень радует увеличение доли российских фильмов в прокате. По его мнению, отечественные киномастера лучше понимают ценности страны, чем иностранцы. Он назвал отечественную кинопродукцию «чрезвычайно важной, востребованной в стране».

На его взгляд, за границей «тоже работают очень талантливые, интересные и креативные люди». «Но все-таки вот так точно воспринимать нашу историю, наши духовные ценности со стороны, наверное, достаточно сложно, а нашим деятелям искусства это удается, как правило, гораздо лучше», – полагает Путин.

В ходе осмотра президент обратил внимание на декорации к одному из фильмов, отметив натуральность Соборной площади. Он даже выразил готовность пустить съемочную группу на территорию Кремля. «Если у вас еще будет потребность в подобных съемках, обращайтесь напрямую, предоставим вам возможность, немножко потеснимся, а деньги, которые вы тратите на создание копий того, что у нас и так имеется, можно потратить в данном случае, скажем, на ремонтные работы в самом Кремле», – с улыбкой предложил Путин.

Открытие первой очереди кинопарка «Москино» приветствовали в экспертной среде. «У меня самые положительные отзывы. Очень хорошо, что на этой площадке уже можно снимать фильмы. Этот проект важен для развития отечественного кинематографа. Мы же видим, что с посещаемостью кинотеатров все стало намного лучше, это уже общепризнанный факт.

Доля российского кино в прокате увеличивается. Дай бог, чтобы это было кино достойного качества»,

– отметил кинокритик Николай Гармиза, доцент Московского государственного Университета культуры и искусства.

Эксперт также приветствовал возможности для гостей кинопарка наблюдать за процессом съемок со стороны. По его словам, качество отечественной кинопродукции растет.

«Безусловно, российские режиссеры лучше понимают ценности России, чем иностранцы. Это абсолютная истина», – подчеркнул кинокритик.

Как напомнил кинорежиссер и сценарист Алексей Мурадов, Голливуд тоже начинался как огромная площадка с натурными павильонами. «Кинопарк «Москино» в первую очередь облегчит жизнь киношникам. Когда вся инфраструктура будет построена, для производства кино это будет очень удобно. Масштабы площадки поражают уже сейчас. У нас такого никогда не было. Ранее самой большой киностудией считался «Мосфильм», а здесь все намного грандиозней. Съемка 20 фильмов одновременно – это только начало», – считает Мурадов.

По его словам, в создание кинопарка вложены огромные силы и средства.

«Снимать в Москве практически невозможно. Но с обретением этой площадки многие вещи для киношников облегчаются

с точки зрения производства. Соответственно, и с точки зрения творчества все это правильная история», – добавил собеседник.

То, что в России с каждым годом снимается больше фильмов, позитивно влияет на качество отснятого материла, подчеркивает Мурадов. Более того, это вселяет надежду на появление новых талантливых режиссеров, актеров и многих других, кто причастен к съемочному процессу, включая осветителей и инженеров.

«Количество переходит в качество – таков закон диалектики. После 1990-х годов многие профессионалы ушли, в результате чего образовалась огромная черная дыра, но сейчас молодые люди набираются понимания и опыта, что такое кино и как его делать. Многие ниши снова начинают заполняться, появляются имена, таланты, происходит естественный отбор», – подчеркнул режиссер.