Россияне назвали повлиявшие на выбор профессии фильмы

Tекст: Валерия Городецкая

Результаты исследования в рамках форума представили медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Среди фильмов, которые оказались важными для определения жизненного пути, респонденты назвали «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат»/«Брат 2», «Дьявол носит Prada», «Большая перемена». Кроме того, респонденты выделили фильмы «Служебный роман», «Шерлок Холмс», «Весна на Заречной улице», «Форсаж», «Склифосовский», «Девчата», «Доживем до понедельника» и другие.

Отвечая на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, половина участников исследования назвали творческие профессии, такие как артист, актер, певец, музыкант, а также профессии, связанные с кинематографом: режиссер и сценарист.

Кроме того, 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими и следователями (38%). А каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей (25%).

В рамках форума состоялась дискуссия с участием известного сценариста Андрея Першина (Жора Крыжовников), креативного директора KION Ильи Бурца, генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева, исполнительного директора Федерального фонда кино, Федора Соснова, директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александра Косарима.

Отдельная сессия на деловой программе форума была посвящена развитию киноиндустрии в регионах. Эксперты из Екатеринбурга, Калининграда, Перми, Якутска поделились своим опытом и кейсами.

В течение всего дня для гостей форума работал кинозал, в котором шла авторская подборка кинообозревателя, программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанны Альпериной. Зрителям показали документальные фильмы «Быть женщиной», «Анонимная телега» и «Поуехавшие», завершился кинодень фильмом «Семейный переполох».