Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Россияне назвали повлиявшие на выбор профессии фильмы
Свыше 60% россиян считают, что фильмы в той или иной степени оказывают влияние на выбор жизненного пути, свидетельствуют результаты опроса «Кино и престиж профессий: кем работают киногерои сегодня и завтра», проведенного в преддверии форума «Российская креативная неделя».
Результаты исследования в рамках форума представили медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI), говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Среди фильмов, которые оказались важными для определения жизненного пути, респонденты назвали «Волк с Уолл-стрит», «Москва слезам не верит», «Брат»/«Брат 2», «Дьявол носит Prada», «Большая перемена». Кроме того, респонденты выделили фильмы «Служебный роман», «Шерлок Холмс», «Весна на Заречной улице», «Форсаж», «Склифосовский», «Девчата», «Доживем до понедельника» и другие.
Отвечая на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, половина участников исследования назвали творческие профессии, такие как артист, актер, певец, музыкант, а также профессии, связанные с кинематографом: режиссер и сценарист.
Кроме того, 38% опрошенных считают, что под влиянием кино люди становятся военными, разведчиками, полицейскими и следователями (38%). А каждый четвертый полагает, что кинематограф мотивирует к выбору медицинских специальностей (25%).
В рамках форума состоялась дискуссия с участием известного сценариста Андрея Першина (Жора Крыжовников), креативного директора KION Ильи Бурца, генерального продюсера Okko Гавриила Гордеева, исполнительного директора Федерального фонда кино, Федора Соснова, директора по контенту онлайн-кинотеатра Wink Александра Косарима.
Отдельная сессия на деловой программе форума была посвящена развитию киноиндустрии в регионах. Эксперты из Екатеринбурга, Калининграда, Перми, Якутска поделились своим опытом и кейсами.
В течение всего дня для гостей форума работал кинозал, в котором шла авторская подборка кинообозревателя, программного директора фестиваля стриминговых сервисов Original+ Сусанны Альпериной. Зрителям показали документальные фильмы «Быть женщиной», «Анонимная телега» и «Поуехавшие», завершился кинодень фильмом «Семейный переполох».