Российскую молодежь обучают изменять мир

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20 мая, пятница  |  Последнее обновление — 00:51  |  vz.ru
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Россия после ухода Renault сохранит производство современных авто

Найден способ сохранить бюджетные автомобили Lada для российского потребителя Пресс-служба губернатора Самарской области
РИА Новости
Французский Renault уходит из России, однако оставляет широкое окно возможности для возврата. Но главное, что западный концерн оставляет «АвтоВАЗу» собственную платформу. Это значит, что российскому автозаводу не надо искать новых владельцев в Китае или Корее, или возвращаться к выпуску устаревших моделей Lada.  Подробности...
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«Патриотизм можно только воспитать»

Воспитание патриотизма должно быть осознанным Сергей Бобылев/ТАСС
В патриотическом воспитании детей, помимо семьи, должны участвовать школа, вуз, телевидение, политики, общественные движения, НКО. Только так можно воспитать человека, который любит свою страну, заявила газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Ольга Занко, комментируя решение Минпросвещения, согласно которому с 1 сентября в каждой школе в начале учебной недели будет исполняться гимн. Подробности...
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Россия делает ставку на боевые лазеры

Так выглядит комплекс «Пересвет». Облик других образцов лазерного оружия России пока секретен Министерство обороны РФ/РИА Новости
«На подходе системы вооружения, которые будут определять боеспособность наших Вооруженных сил в будущем», заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Он дал понять, что особая надежда возлагается на перспективное лазерное оружие. Какие системы лазерных вооружений уже использует российская армия – и что нового мы можем уже вскоре увидеть на поле боя?  Подробности...
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Как российская артиллерия проламывает украинскую оборону

Российская артиллерия доказывает свою эффективность на Украине Михаил Голенков/РИА Новости
Артиллерия в ходе специальной военной операции не так часто упоминается, как эффективные удары «Калибров» и «Искандеров». Однако выясняется, что именно пушки сегодня играют едва ли не решающую роль на полях сражений на Украине. Как применяют сегодня это оружие и за счет чего сохраняется его эффективность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Украинцев используют как подопытных кроликов

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Когда кажется, что на Западе идет украинизация, то это вовсе не кажется. Процесс этот тщательно подготовлен и целенаправленно запущен – для обеспечения управляемости западного общества, что становится все более актуально в свете накрывающего весь мир кризиса. Подробности...

Киев сдает свою нацистскую элиту, как стеклотару

Андрей Медведев
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Когда власть – это актеры и продюсеры, то и боевые действия планируются, как сериал. В данном случае – о героях нации, которые даже в подвалах завода воюют с москальскою ордою. Подробности...
Обсуждение: 10 комментариев

Почему для России важно поддерживать осколки СССР

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
В ситуации обострения вокруг Приднестровья неизбежно встает вопрос: что представляет этот анклав для России – осколок былого влияния или форпост национальной внешней политики? Подробности...
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Зеленский отказался от мира

Кто ведет мир к голоду

США примиряются с Венесуэлой

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Боевики «Азова» начали сдаваться в плен

256 украинских боевиков сдались в плен на мариупольском заводе «Азовсталь». Среди пленных число раненых составляет 51 человек. Большую часть раненых под конвоем отвезли в больницу города Новоазовска. При этом на заводе все еще остается около двух тысяч боевиков
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«Москвичи» – какими они были и могли быть

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение перевести московский завод «Рено» на баланс города и возобновить производство автомобилей под брендом «Москвич». Газета ВЗГЛЯД вспомнила, какую продукцию выпускал завод в советские времена, а какие идеи инженеров так и остались в макетах...
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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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    Российскую молодежь обучают изменять мир

    Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетовал на «разрыв поколений» в космической сфере
    		   19 мая 2022, 23:35
    Фото: Геодакян Артем/Фотохост-агентство ТАСС
    Текст: Дарья Волкова

    «Как бы далеко ты не отставал от лидеров, ты всегда можешь их обогнать. Ведь раз мир меняется, тебе не надо бежать туда, где находятся они. Ты можешь пойти совсем другим путем», – с таким призывом обратился Сергей Кириенко к участникам просветительского марафона общества «Знание». Лейтмотивом всех лекций стал поиск «новых горизонтов», то есть новых возможностей России в меняющемся на глазах мире.

    В четверг в Москве и трех других регионах завершился марафон российского общества «Знание». За три дня очные мероприятия марафона на пяти площадках сразу в четырех регионах России посетили более 12 000 молодых людей. В секциях марафона шли дискуссии о технологическом, научном и цифровом развитии России, роли нашей страны в мировой истории, наших спортивных победах, достижениях в культуре и многом другом, что волнует современную молодежь.

    Одной из главных тем стала тема эффективности – как личной, так и командной. Так, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко рассказал о своих принципах, которыми руководствуется в работе и в жизни, – принципах, которые «помогают принимать решения в условиях неопределенности и быстро меняющегося мира».

    «Я хочу с вами ими поделиться, может быть, с чем-то вы согласитесь. Но лучше всего будет, если вы попробуете выработать свои. Тогда я свою задачу буду считать выполненной», – сообщил аудитории Кириенко. «Только я пиджак тогда сниму, рабочий день ведь уже подходит к концу. Если хотите – делайте то же самое», – сказал Кириенко.

    Слушатели заулыбались. Как убедился корреспондент газеты ВЗГЛЯД, спикер легко и непринужденно расположил к себе аудиторию, несмотря на огромную разницу в возрасте, – большинство слушателей составляли школьники и студенты первых курсов.

    С точки зрения управления все начинается с принятия на себя ответственности, пояснил Кириенко. «Меня это касается? Это моя проблема? Важно внутренне принять решение: я отвечаю за себя, за свою работу, за свое развитие, за свою карьеру. Я отвечаю за свою жизнь. Это начало, но этого мало.

    Человек становится взрослым, когда он готов ответственность брать за жизнь других»,

    – сказал первый замглавы администрации президента. «Очень важный принцип – понять, что в мире все меняется. Но догонять не надо. Как бы далеко ты не отставал от лидеров, ты всегда можешь их обогнать. Ведь раз мир меняется, тебе не надо бежать туда, где находятся они. Ты можешь пойти совсем другим путем», – пояснил он. Завершил Кириенко свое выступление тезисом о том, что «идея и воля людей меняют мир».

    «Сейчас время, требующее ответов на сложные вопросы, поэтому у нас почти не было развлекательных выступлений, которые были бы связаны не со знаниями, а с легкой познавательной темой. Марафон был серьезный», – сказал чуть позже Кириенко уже не со сцены, а в кулуарах, подводя итоги мероприятия.

    Выступивший на марафоне глава «Роскомоса» Дмитрий Рогозин сообщил аудитории, что предприятиях этой госкорпорации около 40 % работников составляет молодежь. «У нас много молодых специалистов. Но самая большая проблема, которую мы переживаем как высокотехнологичная структура – разрыв поколений. Многие специалисты, которым сейчас по 50-55 лет, были вымыты из отрасли еще девяностыми годами. В итоге в нашей отрасли много молодежи и много пожилых людей», – посетовал глава корпорации.

    «Когда мы говорим, что средний возраст в «Роскосмосе» – 44 года. К сожалению, это средняя температура по больнице. Как преодолеть разрыв поколений? Надо попросить наших стариков, которые в состоянии продолжать работу, чтобы активнее передавали свой опыт молодежи.

    При этом надо наращивать и приток молодежи. Куда придет молодежь? Туда, где интересная работа и требуются новые проекты, где приличные зарплаты. Чтобы молодой специалист не думал, что ему придется по ночам вагоны разгружать ради заработка, а также туда, где есть перспективы по поводу жилья», – пояснил Рогозин в кулуарах.

    Особое внимание корпорация уделяет сейчас космодрому «Восточный», где, кстати, есть преимущества, которые могут заинтересовать молодых специалистов, сообщил Рогозин. Он добавил, что в этом он видит «залог притока молодежи в «Роскосмос». По словам главы корпорации, особенно велика сейчас потребность в талантливых молодых инженерах по спутникостроению, системам управления, проектам диверсификации.

    Хотя Кириенко и назвал марафон «серьезным», на нем все же нашлось место и розыгрышу, точнее – «интеллектуальному пранку». Так называют свое искусство знаменитые пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус). Причем, в своем выступлении им тоже удалось затронуть тему навыков эффективного управленца. Примером для этого послужил их последний розыгрыш, на который попался 43-й президент США Джордж Буш-младший.

    Вован и Лексус подняли вопрос, который сами же назвали злободневным – проверка информации на достоверность. По их мнению, это именно то, что не потрудился сделать их собеседник. «Ни сам Джордж Буш, ни его офис ничего не заметили. Сам Буш был очень позитивно настроен, думая, что общается с настоящим президентом Украины Зеленским», – сказал Кузнецов (Вован).

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» – масштабное мероприятие Российского общества «Знание» – начался во вторник сразу на нескольких площадках в Москве, Подмосковье, Петербурге и Сочи. За три дня трансляции марафона в Сети набрали 120 млн просмотров.

    В рамках марафона работали пять дискуссионных площадок, на которых с аудиторией пообщались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, вице-премьеры Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, главы МИДа и Минпросвещения Сергей Лавров и Сергей Кравцов, другие министры, главы регионов, в том числе и Рамзан Кадыров. Также на марафоне выступили уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, гроссмейстер Сергей Карякин.

    Ярким событием в программе марафона стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9-11 классов и 1-2 курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Онлайн-трансляции с площадок марафона могли увидеть все желающие на сайте «Знания», в сообществе «ВКонтакте» и на ресурсах партнеров.

    «Я узнал о конкурсе из рекламы в Сети и сразу заинтересовался возможностью поехать в Москву, встретиться со знаменитостями. Решил принять участие в отборе, – рассказал газете ВЗГЛЯД, участник марафона, старшеклассник с Ямала Иван Салиндер. – Конкуренция была большая. После первых трех испытаний нас осталось человек двадцать с максимальным количеством баллов. Отбор шел в форме нескольких викторин и конкурса социальных проектов. А я как раз занимаюсь общественной деятельностью, я – волонтер Победы». В итоге от Ямала в Москву поехало шесть участников, сообщил школьник.

    «Конкурс мне дал интересную информацию насчет моего возможного профессионального будущего, но определиться я пока не смог, – признался Иван. – Примерно я знаю, куда хочу пойти после школы, но окончательно еще не решил. Но у меня есть еще год на выбор будущей профессии».
     
     
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