Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

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26 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 18:32  |  vz.ru
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Что китайцы сделают с АвтоВАЗом

Решается вопрос, кому достанется контроль над «АвтоВАЗом» Илья Питалев/РИА Новости
Доля французского Renault в АвтоВАЗе может быть продана, по неофициальной информации, китайскому автопроизводителю. Двадцать лет назад такое даже представить было невозможно. Тогда российские власти дали зеленый свет западным концернам, оставив китайский автопром за бортом российского рынка. Однако теперь ситуация кардинально изменилась. Подробности...
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Зачем Приднестровье втягивают в украинский конфликт

Совбез Приднестровья подтвердил три террористические атаки Пресс-центр МВД ПМР
На территории Приднестровья в течение суток произошло три теракта, за которыми, предположительно, стоят украинские спецслужбы. В республике введен «красный» уровень террористической опасности и отменен военный парад 9 мая. Почему Приднестровье стало объектом атак, к каким последствиям они могут привести и что это значит для России? Подробности...
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К отключению GPS Россия давно подготовилась

Отключение GPS над Россией не лишит жителей страны навигации Oriental Image/Reuters
Новым этапом антироссийских санкций может оказаться отключение жителей нашей страны от американской системы спутниковой навигации GPS. А ведь к ней подключен едва ли не каждый мобильный телефон, и все мы по сути пользуемся ее услугами. Насколько реальна эта угроза – и почему в таком случае США навредят гораздо больше себе самим? Подробности...
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Разгром Ле Пен изменит политику Макрона

Эммануэль Макрон переизбрался с результатом в 58,55% голосов Gonzalo Fuentes/REUTERS
Результаты второго тура президентских выборов во Франции оказались для Марин Ле Пен катастрофическими: она получила гораздо больше голосов, чем пять лет назад, но гораздо меньше, чем ей сулили. Кто обеспечил Эммануэлю Макрону столь легкую победу? И почему стоит ожидать того, что его политика теперь изменится, в том числе и в отношении России? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россияне могут позволить себе расточительность

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Россия – едва ли не единственная страна в мире, которая многое может себе позволить. Практически всё! При этом России не нужно обделять, дурить, обманывать весь остальной мир. Мы живем в абсолютно самодостаточной стране. Подробности...

История будет такой, какой мы ее сделаем

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Только за счет мобилизации убежденных людей, не высчитывающих собственную выгоду на фоне исторической драмы, а поступающих так, потому что не могут поступить иначе, можно добиться победы. Подробности...
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Выбрать путь любви, а не ненависти

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Мы можем принять прощение и простить тех, кто ненавидит нас. От этого мир не перестанет пузыриться яростью и местью. Он будет лежать во зле до самого возвращения Христа во славе. Но мы уже не будем частью этого. Подробности...
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«Донбасский котел» как новый Сталинград

Антироссийская цензура от киргизов

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Как Макрон уничтожил Ле Пен

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Выборы во Франции привели к массовым протестам

Французы вышли на акции протеста против предварительных результатов выборов, по итогам которых лидером гонки оказался действующий президент Эммануэль Макрон. Его оппонент Марин Ле Пен также не снискала поддержки. «Ни Макрон, ни Ле Пен – революция!», гласит один из транспарантов на митингах
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Украинским артистам-русофобам закрыли въезд в Россию

Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Спецоперация привела российскую армию к новым способам маскировки

    Танки нуждаются в особых маскировочных сетках
    		   26 апреля 2022, 18:10
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Проходящая на Украине спецоперация каждый день демонстрирует новые способы ведения боевых действий. В значительной мере это касается разведки, в том числе той, которую в интересах Украины ведут США и НАТО в целом. Однако у российских вооруженных сил нашлись способы противодействия этим методам – и касаются они в первую очередь маскировки.

    Маскировка в любой армии – инструмент военной стратегии, направленный на введение противника в заблуждение относительно наличия, расположения, состава, действия и намерений своих войск. Если предупрежден – значит, вооружен, то есть если спрятался, то себя обезопасил.

    Искусству маскировки учат как на уровне обычного солдата, так и скрытности передвижения большого количества войск и техники, созданию ложных эффектов боевых позиций. Эту науку постигают даже в Академии Генштаба применительно к различным ситуациям и регионам проведения боевых действий.

    СВО на Украине выявила свои требования к маскировке российских войск. Это было обусловлено рядом факторов, среди которых открытая степная местность, не позволяющая укрыть технику в лесных массивах, наличие осведомителей с украинской стороны, привязка к транспортным коммуникациям вдали от населенных пунктов.

    Большую роль в обнаружении техники ВС РФ сыграли тепловизоры, которых в ВСУ оказалось достаточно много. А главное – помощь спутниковой разведки США, которая передаёт данные украинскому командованию в онлайн-формате, отслеживая ситуацию вплоть до передвижения отдельного танка или ракетной установки «Искандер».

    Традиционные методы маскировки с использованием погодных условий, времени суток, рельефа местности потеряли свою актуальность. Даже при низкой облачности или ночью техника легко просматривается из космоса, выдавая себя тепловым излучением. Американский летающий радар Boeing E-8 Joint STARS способен по вторичным доплеровским признакам (по скорости и мощности двигателя) отличить колесную технику от гусеничной с расстояния в 180 километров. Перемещение тех же танков Т-90М видно, как на ладони.

    «Ещё в советской армии в ряде частей повышенной секретности был график пролёта над их территорией американских спутников, во время которого запрещалось даже выходить из казарм, не говоря о перемещении техники, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Владимир Попов. – Сейчас возможности космической и авиаразведки значительно расширились. Поэтому нужны другие меры маскировки, помимо визуальных, которые неэффективны даже в тёмное время суток. В первую очередь это малошумность техники, снижение выбросов отработанных горючих материалов, которые выдают работающий двигатель танка на большом расстоянии не только звуком, но и излучением.

    Как показал опыт войны в Карабахе, азербайджанские беспилотники засекали работающую бронетехнику армянской армии даже ночью, определяли её позиции и перемещение. Тогда же выяснилось, что не спасают танки даже надёжные укрытия и маскировочные сети – их было легко обнаружить и, соответственно, уничтожить одним прицельным выстрелом.

    Эти познания, как любой военный опыт, были учтены и российской армией. В ходе нынешней спецоперации на Украине она стала прятать от посторонних глаз свою технику и при помощи специального синтетического покрытия, которое делает тот же танк невидимым в инфракрасном и радиационном диапазонах».

    Речь о комплексе защиты вооружений «Накидка», которая помимо камуфляжного окраса материала обладает свойствами теплоизоляции и радиопоглощения. Армения, к слову, первой закупила у России некоторое количество защитных комплектов разработки «НИИ Стали» «Накидка» для своих танков, не пожалев выложить на это 2,5 тысячи долларов за каждое из таких «одеял». У армии Карабаха таких комплектов не было, что привело к большим потерям в бронетехнике, большая часть которых была уничтожена с использованием беспилотников.

    До последнего времени в российской армии не было потребностей в такой защите танков. В Сирии они используются в ограниченном количестве, да и нет на вооружении исламистов современных систем тепловизорного обнаружения боевой техники.

    Специальная военная операция на Украине показала востребованность комплектов «Накидка» для российской боевой техники с целью маскировки её перемещения на новые боевые позиции. Первыми такую защиту получили танки Т-90М и ОТК «Искандер», которые находятся в приоритете поражения средствами ВСУ. В перспективе их будут использовать и для других видов российских вооружений.

    Комплект защиты для танков состоит из 8-10 раскроенных деталей, которые закрывают его основные элементы – башню, лобовой лист, крышу моторного отсека.

    Камуфлированная расцветка комплекта вторична, хотя и она имеет свою функцию маскировки. Основа – в самом материале, который благодаря своим свойствам «охлаждает» танк даже с работающим двигателем до температуры окружающей среды. На тепловизоре он с такой защитой не отличим от малолитражного автомобиля и не представляет собой важной цели.

    «Маскировка в ходе проведения спецоперации на Украине предъявила новые требования к обеспечению безопасности военной техники, – рассказал газете ВЗГЛЯД полковник запаса Анатолий Матвейчук. – Быстрота и натиск, это конечно важные элементы боевых действий, но скрытность в данном случае имеет особое значение. С этим в большей степени столкнулись украинские военные, перемещения которых отслеживаются российскими средствами наблюдения. Это касается и движения бронетехники, подвоза боеприпасов и определения мест их складирования, по которым наносятся высокоточные удары.

    Но и у российской армии возникли определенные проблемы с фиксацией маршрутов передвижения колонн бронетехники, в большей части за счёт использования американских спутников и самолётов-разведчиков, данные с которых передаются ВСУ. Есть свои хитрости маскировки, переброски техники в ночное время, параллельное движение колонн разной степени важности. Большую роль стали играть системы защиты от невидимости в тепловизорном спекторе. Это новый вид тактического маневрирования в незаметном для противника диапазоне наблюдения».

    На первый взгляд, «одеяло-невидимка» для танка вызывает некий скепсис, как одно время вызывало улыбку сообщение о закупках Минобороны надувных резиновых макетов танков, истребителей и ракетных комплексов. На них было потрачено более 48 миллионов рублей - и не напрасно.

    Интересная история, которая, правда, не имеет официального подтверждения, произошла в Сирии. Как предполагается, туда было поставлено несколько (может десятков) российских надувных установок, имитирующих «Панцирь-С1», которые имеют потрясающее сходство с этим зенитным ракетно-пушечным комплексом. В 2020 году Турция заявила об успешном уничтожении восьми сирийских ЗРПК, которые были поражены, в том числе, с использованием ударных БПЛА «Байрактар». Несомненный триумф турецкой армии оказался «дутым» – реальных ракетных комплексов сирийской армии было уничтожено не более двух, и то во время их движения на марше. Остальные «успехи» пришлись именно на надувные муляжи.

    Комплекс «Накидка» более прагматичен – маскирует боевую технику под рельеф местности и защищает её от обнаружения радиолокационными средствами. У каждой войны своя маскировка и свои обманы противника.


     
     
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