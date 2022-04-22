Как уничтожала бандеровцев Красная армия

Проходящая на Украине спецоперация который раз заставляет вспомнить опыт Великой Отечественной. Украинские националисты грозят развязать против российских войск партизанскую войну – точно так же, как это пыталась сделать в свое время Украинская повстанческая армия* (УПА*), то есть бандеровцы. Однако советские военные нашли методы уничтожения этих банд.

Во время Великой Отечественной войны Красная армия столкнулась с диверсионной деятельностью украинских националистов, когда вела бои с вермахтом на Украине. В советских военных документах отмечалось, что их организация ставила своей целью «уничтожение советской власти на Украине и создание националистического профашистского типа управления». Для этого ее боевики развернули партизанскую войну, пытаясь деморализовать тыл Красной армии путем совершения диверсий на железных дорогах, средствах связи и убийств военнослужащих и советских работников.

Действие и противодействие

Хотя бандеровцы практиковали нападения из засад на отдельных бойцов и командиров, но порой не чурались возможности атаковать и воинские части. К примеру, 18 августа 1944 года во время марша в лесу был обстрелян батальон 1331-го стрелкового полка, потерявший почти 40 человек убитыми и ранеными.

Одновременно боевики УПА* терроризировали и местное население в районах, освобожденных от немецкой оккупации. Одним из таких случаев является нападение банды националистов на село Черковшызна 25 марта 1944 года. Согласно донесению штаба 19-й гвардейской механизированной бригады, в ту ночь бандиты ворвалась в дом крестьянина Кулика, которому удалось сбежать. Не успев расправиться с хозяином дома, они повесили его жену.

Изучая опыт борьбы с бандеровцами, советское командование отмечало, что те, как правило, наступательных действий не вели. При столкновении с подразделениями Красной армии они отходили в леса, где имели заранее подготовленные убежища (шалаши, землянки, тайники) или же рассеивались в населенных пунктах. Если же банду удавалось окружить в лесном массиве, она занимала круговую оборону, ведя бой до темноты. После этого ее члены выходили из окружения по одному или мелкими группами, оставляя на месте несколько человек, интенсивной стрельбой создававших видимость банды, ведущей бой.

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Обычно концентрация и сбор банд происходили в районах и селах, где отсутствовали советские части. Посещение таких мест одиночными военнослужащими или небольшими группами советских бойцов было опасно, так как красноармейцев могли обстрелять или пленить, подвергнув затем зверским пыткам. При наличии же воинских частей банды прекращали групповые нападения, но активизировали акции одиночек «с целями диверсий, террора и разведки». Последняя представляла собой особую угрозу, так как представители бандитов в населенных пунктах фактически являлись их разведчиками, сообщавшие бандам и немецкой разведке «дислокацию войск Красной армии, перемещения и прочие данные».

Разгул бандеровского террора в советском тылу требовал решительных мер по его искоренению. В результате советское командование разработало специальную «Инструкцию офицеру Красной армии по борьбе с бандитизмом», основываясь на опыте уже проведенных операций, где важную роль играли войсковые разведчики.

Как во вражеском тылу

Исходя из местных особенностей, а именно «большой засоренности населенных пунктов украинскими националистами» и наличия обширных лесных массивов, способствовавших укрытию банд, инструкция рекомендовала считать действия против них аналогичными ведению разведки во вражеском тылу. Подчеркивая важность такого метода, ее составители отмечали: «Каждой проводимой операции по ликвидации банд-групп должна предшествовать тщательная войсковая разведка района действия банды и прилегавших к этому району населенных пунктов, лесных массивов, оврагов и других укрытий, где могут скрываться банд-группы».

Эта задача возлагалась на группы разведчиков, которые должны были определить наличие банды в предполагаемом районе, выяснив ее точное место дислокации и численность. При этом рекомендовалось включать в разведгруппы хотя бы одного проверенного местного жителя, а также обеспечивать их радиостанциями. Методы действия разведчиков включали в себя скрытое наблюдение, поиски, засады, налеты, то есть то, чем они занимались на фронте.

Проникая в район нахождения банды, разведчикам следовало предельно внимательно и непрерывно изучать местность. Порой любые мелочи, такие как обрывки бумаги, остатки пищи, следы на почве и многое другое, могли помочь понять, кто и когда здесь был, что делал и куда ушел.

Передвижение разведгрупп должно было происходить преимущественно ночью или в непогоду, чтобы оставаться максимально незаметным. При этом, как показала практика, ядру группы и дозорным стоило общаться звуковыми сигналами, характерными для обследуемой местности, – например крики птиц и животных, а также знаками или любой другой бесшумной сигнализацией. Ракеты и трассирующие пули могли применяться лишь при неизбежности боя или во время него.

Ставя задачу разведчикам, штаб, как правило, мог иметь лишь ориентировочные сведения о бандформированиях. Поэтому старший разведгруппы был обязан при выдвижении лично уточнять маршрут, изменять его соответственно обстановке, а также строить боевой порядок группы и проводить дополнительную разведку при подходе к месту действия. Залогом успеха операции считалось «знание разведчиками объекта разведки, личная смелость и храбрость, внезапные, слаженные и стремительные действия группы в целом».

Побеждает тот, кто быстрее

Советская инструкция по борьбе с бандитизмом следовала правилам разведки на фронте. Поэтому при неожиданной встрече с бандой разведчикам нужно было уклониться от боя, а одиночных бандеровцев брать в плен, как «языков». Установив место расположения банды, командир, организовавший ее разведку, устанавливал наблюдение за объектом, окружал его сетью засад и секретов, особенно в направлениях вероятных путей выхода бандитов на акцию.

Основная задача разведки в этот момент – «не терять соприкосновения с банд-группой, не дать ей ускользнуть от наших частей и захватить «языка». С началом боя по ликвидации банды разведчики продолжали находиться впереди боевых порядков, но целесообразным признавалось выслать дозор в сторону населенных пунктов, прилегавших к району действия, чтобы не дать бандитам раствориться в них.

Но обнаружить местонахождение банд было непросто, так как они практически никогда не задерживались в одном месте. Учитывая маневренность бандитов, командиру отряда нужно было проявлять оперативность в действиях и быстро реагировать на поступившие разведдонесения. Поэтому его подразделения должны были быть мобильнее бандитов, чтобы быстро и скрытно успеть занять позиции для атаки, опередив уход банды с места ее обнаружения. Блокаду нужно было успеть создать до наступления рассвета, чтобы с восходом солнца начать зачистку. Если же бой затягивался до вечера, то кольцо окружения банды должно было быть плотным, без «окон», через которые бандеровцы могли бы ускользнуть в темноте.

Подчеркивая важность роли разведки в ликвидации бандформирований, инструкция отмечала, что успех будет зависеть «от организованности, боевой спаянности и взаимной выучки состава разведгруппы и действующих подразделений», а также «качества разведки объекта и местности, на которой предстоит действовать отряду; умелого выбора момента и направления действий».

Население, как союзник

Но как бы ни было сложно уничтожить банду на местности, еще труднее выглядели действия против нее в населенных пунктах. Их зачистка проводилась поисковыми группами, тщательно обыскивавших каждое строение на предмет наличия «схронов». В случае обнаружения бандитов к ним отправляли парламентеров из числа соседей или родственников, но если переговоры о сдаче были неудачны, то бой велся до полного уничтожения сопротивлявшихся.

Правда, определить, кто в селе мирный житель, а кто нет, было непросто. Поэтому советское командование рекомендовало красноармейцам хорошо относиться к местному населению.

Например, штаб 112-й стрелковой дивизии указывал командирам отрядов по борьбе с бандитизмом следующее: «Не обижайте местное население, ничего не берите сами. Раз и навсегда нужно забыть слово «Давай», ибо вы этим отталкиваете население от себя, оно не поможет вам в вашей работе, а наоборот, вы настроите население против себя. Вы должны так себя вести, чтобы население видело в вас свою защиту, чтобы население само, без ваших вопросов при удобном случае, само сообщало вам сведения о бандитах».

Руководствуясь такими рекомендациями, отряды по борьбе с бандитизмом порой не чурались привезти керосин и продукты в отдаленные села, если они располагались в районах, где действовали украинские националисты. Если же среди населения находились добровольцы в проводники, то рекомендовалось одевать их в красноармейскую форму, чтобы их не узнали бандиты.

Кстати, о форме. Бандеровцы часто использовали советское обмундирование, как во время налетов, так и для перемещения днем.

В этом случае личный состав советских частей и отрядов по борьбе с бандитизмом должен был уметь отличать настоящего военнослужащего от ряженного. Последних часто выдавали различные прически не по уставу, неправильное ношение наград и другие детали, важные для армейской службы. Поэтому бдительность являлась неотъемлемым фактором в профилактике выявления переодетых членов банд, выдававших себя за бойцов и командиров Красной Армии или сотрудников НКВД.

Завершая экскурс в историю борьбы Красной армии с бандами украинских националистов, стоит отметить, что советские инструкции военного времени формулировали принцип борьбы с ними не как задачу по освобождению территории и удержанию за собой освобожденного куска земли, леса или деревни, а как задачу по уничтожению бандформирований. И в ее выполнение большой вклад вносила войсковая разведка.