Российские улицы захлестнула новая транспортная угроза

С наступлением лета миллионы жителей России пересели на новое для нашей страны транспортное средство – электрические самокаты. Этот безобидный, на первый взгляд, транспорт вызвал волну ДТП, в том числе с тяжелыми травмами, массовое возмущение соцсетей и даже вмешательство Следственного комитета. Что нужно сделать для того, чтобы электросамокаты никому не угрожали?

С наступлением теплых дней улицы городов страны стали заполнять люди на самокатах. По мнению экспертов, эта тенденция будет расти с каждым годом. Казалось бы, безобидное развлечение. Однако число аварий с электросамокатами растет в геометрической прогрессии. Бум сервисов доставки еды только усугубил ситуацию: смотрящие в навигатор курьеры проносятся на бешеной скорости, сбивая пешеходов. Дело дошло до того, что глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил ввести в ПДД правила вождения электросамокатов.

Минтранс давно выступает с инициативой введения штрафов и скоростных ограничений для тех, кто пользуется такой техникой. Но легко ли реализовать это на практике?

Во-первых, нет четкого юридического определения, чем стоит считать такие средства индивидуального передвижения, как электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сегвеи и тому подобное. Эти виды транспорта относятся к категориям, которые на сегодняшний день никак не регулируются законодательством. А значит, нарушители не несут никакой ответственности за нарушения, связанные с ними. Во-вторых, в законе отсутствует четкое указание, где пользователь самоката (в том числе электрического) имеет право ездить, а где – нет. На проезжую часть выезжать страшно из-за автомобилистов, но при этом переходить на пешеходную зону нельзя, так как это подвергает риску других людей.

Но главная проблема – в повышенной опасности при использовании такого транспортного средства. Причин для аварий может быть множество. В каких-то случаях виноваты сами самокатчики – невнимательные граждане не справляются с управлением и наезжают на людей. В каких-то виноваты автомобилисты – электросамокаты передвигаются бесшумно, из-за чего их пользователи часто становятся жертвами столкновений с машинами. Особая опасность заключается в том, что пользователи средств индивидуальной мобильности не имеют идентификационных номеров. То есть в случае аварии нарушитель может легко скрыться с места происшествия.

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Число инцидентов растет с каждым днем. Так, в Петербурге солист балета Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката после того, как попытался объехать прохожих. В больницу Залеев поступил в тяжелом состоянии, в крови был обнаружен этанол. Артист был введен в медикаментозную кому и прооперирован.

На Невском проспекте Петербурга группа молодых людей, известная в Сети как «банда самокатчиков», умышленно сбила двух прохожих. В числе пострадавших оказался писатель Валерий Айрапетян, которому злоумышленники пробили легкое и сломали несколько ребер. Личности двух нападавших удалость раскрыть благодаря городским камерам. Сотрудники полиции задержали обоих. Членов банды будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

Жертвами происшествий часто становятся дети. В Москве мужчина на электросамокате сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Девочке понадобилась помощь врача. Личность нарушителя пока установить не удалось. В Петрозаводске молодой человек сбил ребенка. В результате аварии девочка получила сотрясение мозга и перелом черепа. В Челябинске пара на электросамокате сбила пятилетнего малыша. Мальчика госпитализировали со сложным переломом со смещением. Парень и девушка скрылись с места происшествия.

Все это, в частности, привлекло внимание даже Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации для снижения травматизма с участием самокатов. В СК указали, что пока в законодательстве России нет норм, регулирующих вождение электросамокатов, нет правил их эксплуатации, ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

Ситуация с электросамокатами бурно обсуждается и в соцсетях. Одни пользователи считают, что виноваты сами самокатчики.

«Сейчас они носятся по тротуарам, а ты только и успеваешь уворачиваться от них. Вчера дважды чудом спаслась от двух несущихся на меня. В какой-то момент мне даже показалось, что они – маньяки, а я выбрана мишенью», – пишет одна пользовательница Facebook. Другие обвиняют во всем плохую инфраструктуру. «А почему вы перекладываете ответственность с власти, которая обязана при таком количестве велосипедистов организовать велодорожки практически везде на индивидуальных велосипедистов? Так проще? Они все разные, кто как может, тот так и водит». Третьи считают, что не правы пешеходы: «У нас в парке сделали велодорожки, на которых нарисованы знаки, что это велодорожки. И что бы вы думали? Граждане либо прогуливаются по ним неспешно и не пропускают тех, кто едет. Или собираются группами и ведут беседы, иногда стоя прямо на нарисованном знаке. Уважение должно быть обоюдным. И соблюдение правил тоже».

Иные полагают, что вся ответственность лежит на автомобилистах. «Все бы прекрасно, только автомобилисты в столице настолько бешеные, что плевать они хотели на все ПДД, на велосипедистов и иже с ними в особенности. Не будь поездка по дороге смертельно опасна для людей, незакрытых железной коробкой, ездили бы по дорогам», – пишет другой пользователь Сети.

Власти различных регионов страны уже на собственном уровне ищут пути решения этой коллизии. В частности, в Санкт-Петербурге планируется снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Если сервис аренды не сможет ограничивать скорость по техническим причинам, ответственность ляжет на водителя электросамоката. Пользователь будет проинформирован о необходимости соблюдать скоростные ограничения, но в случае неподчинения гонщика ожидает блокировка аккаунта.

Кроме того, власти Петербурга запретили оставлять электросамокаты на расстоянии ближе 15 метров от метро и остановок общественного транспорта, чтобы не блокировать проход. Сейчас водители электросамокатов оставляют арендованные средства где попало, так как в городе нет парковочных мест. Этим вопросом будет заниматься новая рабочая группа по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов, созданная при комитете по транспорту.

Мэрия Казани планирует запретить пользование электросамокатами для лиц, не достигших 18 лет. Для этого ГИБДД обязует пользователей приложения регистрироваться через портал госуслуг, где нужно будет подтверждать свой возраст. Также предлагается запретить передавать самокат третьим лицам и ограничить скорость движения до 15 км/ч. Наконец, планируется добавить парковочные места для электросамокатов.

В Новосибирске планируется ввести отдельные маршруты для электросамокатов. Идея заключается в разделении города на несколько зон. Так, чтобы высокоскоростные средства передвижения не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам. Кроме того, также активно обсуждается увеличение числа парковочных мест.

«Никакие правила или запреты не изменят ситуации, потому что нарушения со стороны пользователей самокатов невозможно администрировать, – говорит газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – Никто не будет стоять с радарами и следить, чтобы скорость самоката не превышала 15-20 км/час. Даже если начать вводить новые правила дорожного движения и предусматривать административную ответственность, это не будет работать».

Самым оптимальным решением многим представляется строительство специальных дорожек, чтобы не создавать конфликт между пешеходами, пользователями электросамокатов и автомобилистами.

«Логика должна быть простая. Тротуар – для пешеходов. Только для пешеходов. Ни для кого, кроме пешеходов. Хочешь по тротуару – стань пешеходом, то есть слезь с велосипеда и веди его рядом», – комментирует пользователь Facebook.

Вячеслав Лысаков придерживается сходной позиции: «В качестве единственного выхода я вижу строительство специальной дорожной инфраструктуры. То есть строительство отдельных дорожек для любителей индивидуальных средств передвижения, как это сделано в европейских странах».

«И естественно, должна быть общая культура воспитания. В этом я большое значение придаю социальной рекламе, потому что она работает значительно эффективнее, чем любые штрафы, запреты и другие административные методы, – говорит Лысаков. – Необходимо повышать общую культуру, прививать уважение к чужой и собственной жизни. Начинать это надо с детского возраста. Постепенно формировать стереотип законопослушного поведения с помощью качественной социальной рекламы. По данным экспертов, не менее 60-70% людей, просмотревших качественно снятый ролик социальной рекламы, коренным образом меняют свое поведение на дороге».

И свою роль, конечно, могли бы сыграть чисто технические ограничения. «Если сами фирмы, выдающие напрокат самокаты, будут ограничивать скорость до 15 км/ч, травм будет меньше, потому что исход зависит от массы и скорости», – резюмирует Лысаков.

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