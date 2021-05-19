Российские улицы захлестнула новая транспортная угроза

Взгляд

НОВОСТЬ ЧАСА

Бастрыкин потребовал от полиции принять меры после инцидентов с самокатами в Петербурге

19 мая, среда  |  Последнее обновление — 18:20  |  vz.ru
Разделы

Россия готова подвинуть США на атомном рынке Китая

Россия начинает строить новые блоки для двух китайских АЭС Zuma/ТАСС
Пока Росатом лишился в Чехии потенциального заказа, в Китае он начинает реальный крупный проект – строительство новых блоков сразу для двух АЭС. У России есть все шансы получить здесь еще больше заказов на атомные станции и дать фору западным конкурентам, которые слишком плотно осели на китайском рынке. Что поможет нам отвоевать китайский рынок у американцев и европейцев? Подробности...
Перейти в раздел…

Власти Чехии играют с Россией в «двух полицейских»

Бабиш и Земан ведут себя как враги, но на самом деле являются партнерами Michal Kamaryt/Zuma/ТАСС
Складывается впечатление, будто Прага играет с Москвой в известную всем по фильмам игру «плохой коп, хороший коп». В роли «плохого» выступает премьер Андрей Бабиш, превративший Чехию в официально недружественное России государство, в роли «хорошего» – президент Милош Земан. Их конфликт ярок и нагляден, но на его фоне Земан заявил, что именно Бабиша видит своим преемником. Как это все понимать?  Подробности...
Перейти в раздел…

Чем опасно новое пользовательское соглашение WhatsApp

Facebook планирует превратить WhatsApp в поставщика личных данных пользователей Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Мессенджер WhatsApp начал заставлять пользователей соглашаться со своими спорными новыми условиями обслуживания – спустя почти полгода после того, как впервые объявил о планах сделать это. В Госдуме видят в действиях мессенджера противоречия закону и намерены обсудить меры реагирования с Роскомнадзором. Какие опасности для пользователей представляют новые правила WhatsApp и почему их уже называют цифровой удавкой? Подробности...
Перейти в раздел…

Извинения Земана перед сербами имеют второе дно

«Это историческая честь для нас. Его это мучило, мучило годами, большое спасибо ему за смелость», – заявил президент Сербии, комментируя встречу с Земаном Roman Vondrous/Global Look Press
Президент Чехии Милош Земан принес извинения сербскому народу за агрессию НАТО и бомбардировки 1999 года. В Сербии это событие назвали «историческим», ведь Чехия – полноправный член альянса. Искренность чешского лидера в этом вопросе не хочется оспаривать. Но сложно спорить и с тем, что, извиняясь перед Белградом за НАТО, Земан действует в натовских же интересах. Подробности...
Перейти в раздел…

Трагедия в Казани должна изменить правила продажи оружия

Спецназу удалось быстро прибыть в школу благодаря «тревожной кнопке» Максим Богодвид/РИА «Новости»
Трагедия в школе в Казани поставила ряд важных вопросов – как человек с таким уровнем агрессии мог легально купить ружье, почему он смог беспрепятственно проникнуть в школу и почему новичок может приобрести оружие, относящееся к классу штурмового. На часть этих вопросов предстоит дать ответ следствию. Но что надо изменить в российской системе оборота оружия, чтобы массовые убийства не повторились вновь? Подробности...
Перейти в раздел…

Как заселить Сибирь

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Людей в Сибири, естественно, не хватает. Это заметнее, если смотреть из Красноярска. Про Красноярский край у нас издавна говорят, что он равняется четырем Франциям, даже пьеса была такая. Но это не очень содержательное сравнение. Подробности...

Город – это прекрасно, агломерация – зло

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
Мой любимый город Санкт-Петербург почти перестал существовать. Ещё минута – и он окончательно растворится. Пришлёпнутые к нему бесконечные гетто-кварталы задушили город. А «элитные коттеджные посёлки в пригороде» делают контрольный выстрел в голову. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Передвижение на самокатах тоже пора регулировать

Дмитрий Михайлин
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Ходить по городу стало просто опасно. Все эти прекрасные граждане на своих современных средствах передвижения реально могут убить, как минимум – покалечить. И у этих прекрасных граждан, заметим, нет ни малейшего представления о безопасности, они не сдавали никаких экзаменов. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
Перейти в раздел…

Найти управу на самокаты

В НАТО покаялись перед сербами

Обсуждение: 5 комментариев

Секретная армия США

Перейти в раздел…

Предложен новый дизайн московских речных трамвайчиков

В рамках разработки системы водного общественного транспорта Москвы намечены три варианта судна с панорамным видом на город
Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Названа «Мисс Вселенная – 2021»

Титул «Мисс Вселенная – 2021» получила 26-летняя программистка из Мексики Андреа Меса. Бриллиантовую корону ей вручила «Мисс Вселенная – 2019» Зозибини Тунци из ЮАР. Второе место досталось бразильянке, на третьем расположилась представительница Индии
Подробности...

На Ближнем Востоке ужесточились ракетные обстрелы городов и столкновения арабов с евреями

Ракеты Израиля разрушили 16-этажное здание Бурж аш-Шурук в центре Газы. В нем располагались офисы палестинских СМИ и компаний, магазины и жилые помещения. Погибли по меньшей мере три человека. Израиль заранее предупредил о ракетном ударе, поэтому большую часть людей успели оперативно эвакуировать
Подробности...
Перейти в раздел…
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
17:11
собственная новость

Для школ Ленобласти закупят музыкальные инструменты на 60 млн рублей

Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
Подробности...
21:35

В Пермском крае несколько театров модернизируют в рамках нацпроекта «Культура»

Руководство Пермского края решило провести ремонт сразу в нескольких театрах региона, соответствующий вопрос обсуждался на заседании краевого правительства под председательством губернатора Дмитрия Махонина.
Подробности...
Перейти в раздел…
Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?
  • Да

  • Нет
Какая температура на улице для вас наиболее комфортна?
  • Ниже +15

  • От +15 до +20

  • От +20 до +25

  • Выше +25
На чьей стороне ваша симпатия в конфликте между Израилем и Палестиной?
  • Израиль

  • Палестина

  • Ни на чьей
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин потребовал от полиции принять меры после инцидентов с самокатами в Петербурге
    Путин раскритиковал Чернышенко за слова о туристах в Долине гейзеров Путин поддержал предложение «Единой России» перенести перепись населения Нарышкин: Регистрация «Спутника V» в ЕС затягивается из-за сигналов сверху Путин поручил рассмотреть вопрос детского кэшбека для купивших путевки
    В Германии пообещали обсудить проблемы «Северного потока – 2» с США Медведев сказал, когда вакцинация может быть обязательной Биткоин упал на 20% на фоне запрета сделок с криптовалютой в Китае Феминистка устроила скандал после того, как ее вырезали из видео Манижи
    Матвиенко: Перенос денонсации ДОН не связан с возможной встречей Путина и Байдена В ФРГ отказались устанавливать памятник погибшим в годы войны украинцам Член СПЧ обратился в Минкультуры из-за феи-гея в новой экранизации «Золушки» Умерла исполнившая роль Мальвины актриса Проценко

    экс-мэр столицы


    Москвичи нашли подходящую для переименования в честь Лужкова улицу

    российская певица


    Иностранцы восхитились выступлением Манижи на «Евровидении»

    страсть к наживе


    Психотерапевт рассказал о методах лечения чиновников от коррупции

    Видео

    «Восточное партнерство»


    Евродепутаты придумали России пять причин стать Украиной

    российское гражданство


    Россия становится «островом нормальности» для американцев

    старение населения


    Китай попал в демографическую западню

    продуктовая инфляция


    Цены на еду накручивают глобальные спекулянты

    турецкий лидер


    Иса Джавадов: Турция пытается объединить мусульман за счет евреев

    современное общество


    Максим Соколов: Грешников в аду мучают бесы с айфонами и айпадами

    гранитный постамент


    Тимур Шерзад: Без военных памятников нации не существует

    специальный репортаж


    Как учителя казанской гимназии спасли детей от убийцы

    на ваш взгляд


    Достоин ли Юрий Лужков того, чтобы одна из улиц или площадей столицы была названа его именем?

    Российские улицы захлестнула новая транспортная угроза

    Самокаты стали новым явлением российской городской жизни    19 мая 2021, 17:50
    Фото: Петр Ковалев/ТАСС
    Текст: Виктория Михайлова

    С наступлением лета миллионы жителей России пересели на новое для нашей страны транспортное средство – электрические самокаты. Этот безобидный, на первый взгляд, транспорт вызвал волну ДТП, в том числе с тяжелыми травмами, массовое возмущение соцсетей и даже вмешательство Следственного комитета. Что нужно сделать для того, чтобы электросамокаты никому не угрожали?

    С наступлением теплых дней улицы городов страны стали заполнять люди на самокатах. По мнению экспертов, эта тенденция будет расти с каждым годом. Казалось бы, безобидное развлечение. Однако число аварий с электросамокатами растет в геометрической прогрессии. Бум сервисов доставки еды только усугубил ситуацию: смотрящие в навигатор курьеры проносятся на бешеной скорости, сбивая пешеходов. Дело дошло до того, что глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников предложил ввести в ПДД правила вождения электросамокатов.

    Минтранс давно выступает с инициативой введения штрафов и скоростных ограничений для тех, кто пользуется такой техникой. Но легко ли реализовать это на практике?

    Во-первых, нет четкого юридического определения, чем стоит считать такие средства индивидуального передвижения, как электросамокаты, электровелосипеды, моноколеса, сегвеи и тому подобное. Эти виды транспорта относятся к категориям, которые на сегодняшний день никак не регулируются законодательством. А значит, нарушители не несут никакой ответственности за нарушения, связанные с ними. Во-вторых, в законе отсутствует четкое указание, где пользователь самоката (в том числе электрического) имеет право ездить, а где – нет. На проезжую часть выезжать страшно из-за автомобилистов, но при этом переходить на пешеходную зону нельзя, так как это подвергает риску других людей.

    Но главная проблема – в повышенной опасности при использовании такого транспортного средства. Причин для аварий может быть множество. В каких-то случаях виноваты сами самокатчики – невнимательные граждане не справляются с управлением и наезжают на людей. В каких-то виноваты автомобилисты – электросамокаты передвигаются бесшумно, из-за чего их пользователи часто становятся жертвами столкновений с машинами. Особая опасность заключается в том, что пользователи средств индивидуальной мобильности не имеют идентификационных номеров. То есть в случае аварии нарушитель может легко скрыться с места происшествия.

    Число инцидентов растет с каждым днем. Так, в Петербурге солист балета Мариинского театра Давид Залеев упал с электросамоката после того, как попытался объехать прохожих. В больницу Залеев поступил в тяжелом состоянии, в крови был обнаружен этанол. Артист был введен в медикаментозную кому и прооперирован.

    На Невском проспекте Петербурга группа молодых людей, известная в Сети как «банда самокатчиков», умышленно сбила двух прохожих. В числе пострадавших оказался писатель Валерий Айрапетян, которому злоумышленники пробили легкое и сломали несколько ребер. Личности двух нападавших удалость раскрыть благодаря городским камерам. Сотрудники полиции задержали обоих. Членов банды будут судить по статье 213 УК РФ «Хулиганство».

    Жертвами происшествий часто становятся дети. В Москве мужчина на электросамокате сбил восьмилетнюю девочку и скрылся. Девочке понадобилась помощь врача. Личность нарушителя пока установить не удалось. В Петрозаводске молодой человек сбил ребенка. В результате аварии девочка получила сотрясение мозга и перелом черепа. В Челябинске пара на электросамокате сбила пятилетнего малыша. Мальчика госпитализировали со сложным переломом со смещением. Парень и девушка скрылись с места происшествия.

    Все это, в частности, привлекло внимание даже Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил подготовить рекомендации для снижения травматизма с участием самокатов. В СК указали, что пока в законодательстве России нет норм, регулирующих вождение электросамокатов, нет правил их эксплуатации, ответственности за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

    Ситуация с электросамокатами бурно обсуждается и в соцсетях. Одни пользователи считают, что виноваты сами самокатчики.

    «Сейчас они носятся по тротуарам, а ты только и успеваешь уворачиваться от них. Вчера дважды чудом спаслась от двух несущихся на меня. В какой-то момент мне даже показалось, что они – маньяки, а я выбрана мишенью», – пишет одна пользовательница Facebook. Другие обвиняют во всем плохую инфраструктуру. «А почему вы перекладываете ответственность с власти, которая обязана при таком количестве велосипедистов организовать велодорожки практически везде на индивидуальных велосипедистов? Так проще? Они все разные, кто как может, тот так и водит». Третьи считают, что не правы пешеходы: «У нас в парке сделали велодорожки, на которых нарисованы знаки, что это велодорожки. И что бы вы думали? Граждане либо прогуливаются по ним неспешно и не пропускают тех, кто едет. Или собираются группами и ведут беседы, иногда стоя прямо на нарисованном знаке. Уважение должно быть обоюдным. И соблюдение правил тоже».

    Иные полагают, что вся ответственность лежит на автомобилистах. «Все бы прекрасно, только автомобилисты в столице настолько бешеные, что плевать они хотели на все ПДД, на велосипедистов и иже с ними в особенности. Не будь поездка по дороге смертельно опасна для людей, незакрытых железной коробкой, ездили бы по дорогам», – пишет другой пользователь Сети.

    Власти различных регионов страны уже на собственном уровне ищут пути решения этой коллизии. В частности, в Санкт-Петербурге планируется снизить скорость электросамокатов до 15 км/ч. Если сервис аренды не сможет ограничивать скорость по техническим причинам, ответственность ляжет на водителя электросамоката. Пользователь будет проинформирован о необходимости соблюдать скоростные ограничения, но в случае неподчинения гонщика ожидает блокировка аккаунта.

    Кроме того, власти Петербурга запретили оставлять электросамокаты на расстоянии ближе 15 метров от метро и остановок общественного транспорта, чтобы не блокировать проход. Сейчас водители электросамокатов оставляют арендованные средства где попало, так как в городе нет парковочных мест. Этим вопросом будет заниматься новая рабочая группа по вопросам регулирования работы сервисов аренды самокатов, созданная при комитете по транспорту.

    Мэрия Казани планирует запретить пользование электросамокатами для лиц, не достигших 18 лет. Для этого ГИБДД обязует пользователей приложения регистрироваться через портал госуслуг, где нужно будет подтверждать свой возраст. Также предлагается запретить передавать самокат третьим лицам и ограничить скорость движения до 15 км/ч. Наконец, планируется добавить парковочные места для электросамокатов.

    В Новосибирске планируется ввести отдельные маршруты для электросамокатов. Идея заключается в разделении города на несколько зон. Так, чтобы высокоскоростные средства передвижения не мешали ни пешеходам, ни автомобилистам. Кроме того, также активно обсуждается увеличение числа парковочных мест.

    «Никакие правила или запреты не изменят ситуации, потому что нарушения со стороны пользователей самокатов невозможно администрировать, – говорит газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и создатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков. – Никто не будет стоять с радарами и следить, чтобы скорость самоката не превышала 15-20 км/час. Даже если начать вводить новые правила дорожного движения и предусматривать административную ответственность, это не будет работать».

    Самым оптимальным решением многим представляется строительство специальных дорожек, чтобы не создавать конфликт между пешеходами, пользователями электросамокатов и автомобилистами.

    «Логика должна быть простая. Тротуар – для пешеходов. Только для пешеходов. Ни для кого, кроме пешеходов. Хочешь по тротуару – стань пешеходом, то есть слезь с велосипеда и веди его рядом», – комментирует пользователь Facebook.

    Вячеслав Лысаков придерживается сходной позиции: «В качестве единственного выхода я вижу строительство специальной дорожной инфраструктуры. То есть строительство отдельных дорожек для любителей индивидуальных средств передвижения, как это сделано в европейских странах».

    «И естественно, должна быть общая культура воспитания. В этом я большое значение придаю социальной рекламе, потому что она работает значительно эффективнее, чем любые штрафы, запреты и другие административные методы, – говорит Лысаков. – Необходимо повышать общую культуру, прививать уважение к чужой и собственной жизни. Начинать это надо с детского возраста. Постепенно формировать стереотип законопослушного поведения с помощью качественной социальной рекламы. По данным экспертов, не менее 60-70% людей, просмотревших качественно снятый ролик социальной рекламы, коренным образом меняют свое поведение на дороге».

    И свою роль, конечно, могли бы сыграть чисто технические ограничения. «Если сами фирмы, выдающие напрокат самокаты, будут ограничивать скорость до 15 км/ч, травм будет меньше, потому что исход зависит от массы и скорости», – резюмирует Лысаков.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •