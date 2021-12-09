Взгляд
9 декабря, четверг  |  Последнее обновление — 13:35  |  vz.ru
Разделы

Как разбогател бюджет России

Бюджет заработал в этом году на 5 трлн рублей больше Андрей Гордеев/Ведомости/ТАСС
В 2021 году произошел резкий рост доходов федерального бюджета на целых пять триллионов рублей. Это уникальный показатель. Вместо дефицита бюджета страна получила приличный профицит. Как получилось, что российский бюджет показал такую доходность в условиях второго года пандемии? Нефть и газ – важные, но не единственные источники доходов казны.  Подробности...
Перейти в раздел…

Путин и Байден договорились договариваться

Российская сторона оценила разговор как откровенный и деловой Михаил Метцель/POOL/ТАСС
Переговоры между президентами России и США продолжались более двух часов, включив в себя обмен как откровенными мнениями, так и шутками. Главных моментов два: вопрос гарантий от НАТО, которые требует Россия, и участие США в урегулировании на Украине. Все прошло скорее хорошо, чем плохо, но в первые минуты после завершения беседы лидеров казалось иначе – что плохо все или почти все.  Подробности...
Перейти в раздел…

«Сейчас повысим градус». Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

QR-коды быстро распространились по всей России Павел Лисицын/РИА Новости
В регионах продолжают обсуждать антиковидные поправки к федеральному законодательству. Прежде всего – правительственный законопроект о введении QR-кодов для доступа в торговые центры, общепит и прочее. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал за процессом в законодательном собрании Свердловской области – вместе с приглашенными на слушания активистами, противодействующими введению кодов.  Подробности...
Перейти в раздел…

Цены на отопление заставят Украину умолять Россию о вторжении

Газ многим украинцам уже просто не по карману – и они вынуждены переходить на дрова Валерий Морев/ТАСС
Отдать пятьдесят тысяч рублей в месяц за газовое отопление небольшого домика? Для России звучит как фантастика, но для Украины это уже текущая реальность. Виной тому не только резкое повышение цен на газ в Европе, но и политика евроинтеграции, которую активно проводит Киев. И это, похоже, только начало. Подробности...
Перейти в раздел…

«Написанные кровью» законы не уберегли шахтеров «Листвяжной»

Несоблюдение правил горных работ вновь привело к гибели людей Александр Патрин/РИА Новости
Взрыв метана на шахте «Листвяжная» в Кузбассе унес жизни 51 человека. Эта трагедия стала четвертой в списке самых смертельных в истории аварий на шахтах России. В Госдуме призвали вынести урок из произошедшего, однако эксперты считают, что опыт «Листвяжной» быстро забудется. Почему не получается положить конец трагедиям на шахтах в России? Подробности...
Перейти в раздел…

Простить Ленина, простить Сталина, всех простить

Борис Акимов
Борис Акимов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы должны научиться прощать! Как каждый из нас должен научиться прощать тех, кого он считает своим врагом. И это, в отличие от публичных национальных покаяний, станет живым инструментом излечения. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Европейские правые вернули власти Польши в геополитическую реальность

Олег Хавич
Олег Хавич, аналитик, руководитель Института развития города Черновцы
Правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» собрала в Варшаве европейских коллег, рассчитывая на их поддержку в противостоянии с Брюсселем. Но те призвали учитывать интересы Москвы. Подробности...

Рэп ведет молодежь не на баррикады, а в библиотеку

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Россия могла бы приобрести репутацию самой свободной страны мира. Главное, что в потенциале мы и есть самый свободный народ, у которого не принято шпионить за соседями и коллегами, придираться к словам и обижаться на ерунду. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Новый канцлер ФРГ: чего ждать

Переговоры России и США: главное

Квартиры «не только для славян»

Перейти в раздел…

Германия впервые за 16 лет обрела нового канцлера

Бундестаг избрал нового канцлера ФРГ, которым стал бывший министр финансов и член Социал-демократической партии Германии Олаф Шольц. С его избранием закончилась 31-летняя политическая карьера Ангелы Меркель, которая руководила страной последние 16 лет
Подробности...

Меркель проводили на пенсию музыкой из ГДР и факелами

В Берлине во дворе министерства обороны прошла церемония прощания с покидающей пост канцлера ФРГ Ангелой Меркель. Церемония всегда проходит вечером и состоит из нескольких музыкальных композиций, включая национальный гимн и марш. Кроме того, по традиции зажигаются факелы
Подробности...

Сибирячки встретили приход зимы в купальниках и катанием на сап-досках

Жители Новосибирска устроили акцию «Белые пляжи Сибири» в честь прихода зимы. Несмотря на мороз, сибирячки организовали заплыв на сап-досках в купальниках и провели фотосессию на фоне Оби. Акция проходит уже несколько лет и приобрела популярность
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?
  • Да

  • Нет
Вы носите маски в общественных местах?
  • Да

  • Нет

  • Только, если без этого не пускают
Пугают ли вас ИНН, QR-коды и прочие присваиваемые людям цифровые идентификаторы?
  • Да

  • Нет
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Генштаб заверил в готовности пресекать провокации Киева в Донбассе
    Генштаб заявил об отработке авиацией США ракетных ударов у границ России В ЛНР отказались поставлять Киеву уголь Анна Москва потребовала антимонопольного разбирательства против Газпрома Гинцбург ответил на вопрос об изменении «Спутника V» под штамм «омикрон»
    МИД указал на последствия бойкота США Олимпиады в Пекине Украина пригрозила Германии «новой войной в Европе» В США назвали главный просчет Вашингтона на Украине Исчез самый крупный в России тигр по кличке Чудовище
    ГУВД Москвы начало проверку данных о массовой драке в переходе метро Грузия отказалась участвовать во встрече «три плюс три» по Южному Кавказу NYT: Посадивший лайнер Ryanair в Минске диспетчер заявил об операции КГБ Назначен главный цвет 2022 года

    психиатрическая экспертиза


    Злоумышленник в московском МФЦ стрелял в «верящих в коронавирус» людей

    «словесная возня»


    В Совфеде ответили на слова Кулебы о готовности Киева на уступки Москве

    подземная архитектура


    Увидевшие метро Москвы пользователи Reddit назвали США 117-й страной мира

    Видео

    бойкот Олимпиады


    США наносят удар в самое сердце Китая

    «неполиткорректные» объявления


    Запрет сдавать жилье «только славянам» продиктован извне России

    военные преступления


    Бельгия нанесла поражение латышским нацистам

    «рука Москвы»


    Госдума взяла под защиту «русскую партию» Америки

    армия и вооружение


    Новый бомбардировщик будет иметь особое значение для России

    этический кодекс


    Дмитрий Дробницкий: Свобода осталась только в России

    цифровые монополии


    Эудард Стругов: Каким будет мир после Google

    самая свободная страна


    Игорь Караулов: Рэп ведет молодежь в библиотеку

    на ваш взгляд


    После вооруженного нападения в московском МФЦ нужно усилить меры безопасности в центрах госуслуг?

    «Сейчас повысим градус». Закон о QR-кодах протестировали на антиваксерах

    QR-коды быстро распространились по всей России
    		   9 декабря 2021, 13:00
    Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
    Текст: Юрий Васильев, Екатеринбург – Москва

    В регионах продолжают обсуждать антиковидные поправки к федеральному законодательству. Прежде всего – правительственный законопроект о введении QR-кодов для доступа в торговые центры, общепит и прочее. Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД наблюдал за процессом в законодательном собрании Свердловской области – вместе с приглашенными на слушания активистами, противодействующими введению кодов.

    «Нас уже не называют антиваксерами. Борьба дает результаты!» – сообщает чат сообщества «РодНадзор». Род – сокр. от «родительский». Повод для радости – подзаголовок в одной из екатеринбургских сетевых газет: «На заседание Законодательного собрания Свердловской области пришли противники разделения людей на привитых и непривитых».

    Действительно, пришли – во вторник, сразу после обеда, когда в областном парламенте начали обсуждать поправки к федеральному закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». В просторечии – о QR-кодах. Без которых, по замыслу авторов законопроекта, нельзя будет попасть ни в один магазин, кроме продуктовых и жизненно необходимых. Не говоря уже о кафе-ресторанах-фитнесах и прочих благах жизни, доступных только вакцинированным, официально переболевшим или обладателям медотвода. Всем тем, кто имеет при себе, собственно, «двухмерный штриховой код» – и паспорт в придачу.

    Свердловская область (наряду с, допустим, Алтайским краем, где недавно по схожему поводу побывал cпециальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД) в числе регионов, где режим «нет кода – нет входа» введен уже с конца октября. За несколько дней до заседания активисты «РодНадзора» вышли к областному парламенту с требованием не только допустить их на слушания, но и выступить перед депутатами. К ним, в свою очередь, вышел областной депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия»), пообещав устроить первое и походатайствовать о втором. С одним условием: поскольку ни кодов, ни ПЦР-тестов у активистов нет принципиально – добро пожаловать в отдельную комнату с видеосвязью. На первом этаже заксобрания, неподалеку от проходной.

    И противники разделения людей – пришли.

    * * *

    – Мы просили выступить сразу втроем, – слышится уже на подходе к кабинету, где разместили противниц QR-кодов. Там собрались четверо активисток из двух организаций, на подходе пятая. Пятнадцать минут до заседания, уважаемые стороны утрясают порядок действий. – Мы же пришли не для того, чтобы посмотреть и послушать...

    – То есть про регламент вам ничего не говорили? – уточняет сотрудница заксобрания.

    – Нет, нам депутат Вегнер сказал, что попросит, чтобы нам дали слово...

    – А другого мы ничего не слышали.

    – Добрый день, – появляется на пороге кабинета Сергей Демаков, руководитель аппарата ЗС Свердловской области. – Если можно, вы бы маски надели сейчас.

    – Мы сейчас водичку пьем.

    – Подскажите, пожалуйста, кто от вашей организации один будет выступать, – просит Демаков трех активисток «РодНадзора». – Если будет. Дмитриева Ольга Сергеевна, Красноперова Лаура Сергеевна, Шевчук Евгения Сергеевна – правильно?

    – Нам обещали, что мы будем выступать втроем.

    – У нас время общее, мы все из одной организации.

    – Если одна организация, – рассуждает начальник аппарата заксобрания, – то значит, у вас есть общая позиция, правильно?

    – Мы разделили текст, втроем прочитаем.

    – Просим восемь минут, уложимся минута в минуту.

    – Давайте так, – говорит Демаков. – Мы пошли вам навстречу, вы здесь, и вы получите право выступить. Но давайте уважать правила, установленные в этой организации.

    – Но здесь же исключительный случай. Это же для народа.

    – И тем не менее. И, пожалуйста, наденьте маски, снова прошу вас. Есть регламентные нормы.

    – У нас текст один, мы просто разделили его на троих человек...

    – Регламент «РодНадзора» мы держим втроем.

    – Это же не выступление, а читка получается, – говорит Демаков.

    – А это разве меняет содержание того, что мы скажем?

    – Мы же согласовали с вами, что я буду просить восемь минут – на троих выступающих от трех организаций, – напоминает Вегнер, зашедший перед заседанием в комнату на первом этаже. – От одной организации – один выступающий.

    – Мы не можем по одному выступать, – настаивают гостьи законодательного собрания. – Это наша принципиальная позиция. «РодНадзор» три фамилии заявил.

    – Присутствие – да, три человека, – подтверждает руководитель аппарата.

    – То есть одна должна взять весь текст, свой и чужой, и прочитать?

    – Я не понимаю, что такое «свой-чужой», – говорит Демаков.

    – Мы, каждая из нас, готовили свою часть...

    – Девочки, так мы ни к чему не придем.

    – Но ведь все равно у нас один текст, выверенный до запятой.

    – Мы же не знали про другие организации.

    – А они в списке есть, – подтверждает чиновник. – Вы, наверное, Прожерина Ольга Игоревна?

    Ольга Прожерина, четвертая активистка, кивает:

    – Я, например, представляю «Иммунный ответ» и «Родительский отпор». Но в данный момент «Иммунный ответ».

    – Три минуты на одно выступление, правильно? Мы не уложимся в три минуты, – уверены в «РодНадзоре».

    – Время есть, репетируйте, – советует Демаков.

    – В смысле «репетируйте»? – спрашивают его. – Вы понимаете, что вы сейчас не хотите слышать народ? Мы же не от себя сюда пришли.

    – Давайте без демагогии. Я тоже народ, я руководитель аппарата, обеспечиваю соблюдение рамок регламентных норм.

    – Вы не обеспечиваете, а диктуете условия...

    – Регламент существует для депутатов, а не для людей.

    – Здесь не митинг, а заксобрание. Трое сразу выступают на митинге, а не в заксобрании, – говорит Демаков. Затем прощается и покидает кабинет.

    – Даже если мы вдруг повторимся, это будет даже лучше, – возвращаются к своим выступлениям активистки.

    – Возможно, я увижу, чего сейчас не хватает, и добавлю.

    – Но мы все – в странной ситуации.

    – Это делается сознательно: чем меньше нашего возмущения, тем им интереснее.

    – Что это? Каждому это барахло выдали? – обращает внимание одна из противниц QR-кодов на листки бумаги, разложенные по столу. В каждом листке – одноразовая маска.

    * * *

    – Здесь есть вода, чай, кофе, плюшечки, – говорит сотрудница заксобрания Наталье Мухлыниной, чуть опоздавшей противнице разделения людей. Заседание ЗС Свердловской области тем временем началось. До интересующего всех вопроса – еще несколько пунктов повестки.

    – Нам приходится выходить в прямой эфир, – объясняют своим зрителям в стриме пришедшие до Натальи. – Ситуация патовая. Меняется все на ходу, в очень непростой обстановке придется нам сейчас работать. Как мы ни просили, ни говорили, что у нас текст один, но разделен на части – нет, регламент, и все. Неважно, что мы пришли не от себя, а от лица народа.

    На большом экране – собственно заседание ЗС. Слушается вопрос о поддержке студенческих отрядов: «В целом все предложения и рекомендации исполняются... Комитет рекомендует принять представленную информацию к сведению и снять с контроля постановление. Принять постановление по данному вопросу в целом». «Голосуем. Решение принято», – сообщает Людмила Бабушкина, спикер областного парламента.

    – Вот странные люди: допустили, а слова не дали, – продолжают обсуждать регламент активистки. – В скольких конференциях участвуем – урезают время, выключают микрофон.

    – Все это, чтобы снять с себя ответственность, сделать вид, что важной информации, которую сообщаем мы, не существует...

    «19-й вопрос, – сообщают с экрана заседания. – Об исполнении закона об обеспечении проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах». Депутат Евгений Зяблицев (ЕР) выясняет у заместителя министра ЖКХ, за счет каких средств будет осуществляться капитальный ремонт в 2039-2042 годах – и пытается понять, что делать с домом на екатеринбургской улице Мичурина в его избирательном округе. Там после капремонта пять лет назад протекла крыша, подрядчик и управляющая компания никак не разберутся, кто виноват. «Споры продолжаются, крыша бежит уже несколько лет, проблема не решается», – констатирует депутат.

    – Бежит крыша, бежит, – согласны приглашенные. – У всех бежит.

    «Международные и внешнеэкономические связи Свердловской области. Докладчик Чернецкий Аркадий Михайлович», – сообщают с экрана. В комнате оживление:

    – А что, он теперь депутат, больше не мэр? Попросили его?

    Ну да, Чернецкий не мэр Екатеринбурга. С 2010 года, то есть довольно давно.

    – Дальше попросить надо, – предлагает активистка.

    – В Магадан, – поддерживают другие активистки. – Пусть туда все едут на народ работать.

    В зале тем временем добираются до основного пункта повестки – поправок в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

    – Одним из самых актуальных, злободневных вопросов в нашей стране и мире является проблема сложившейся неблагополучной эпидемиологической ситуации, – говорит Вячеслав Погудин, комитет по социальной политике ЗС Свердловской области.

    – Нет ее, ситуации этой, – говорит одна из противниц разделения людей на привитых и непривитых.

    – Присядьте в кресло докладчика, – предлагает спикер Бабушкина областному главному санитарному врачу Дмитрию Козловских.

    – На скамью подсудимых скоро присядет, – грозит активистка.

    – И не он один.

    – Довели уже.

    – С конца октября у нас реализуется комплекс мероприятий, он показал свою эффективность, – сообщает с экрана Козловских. – Риск заболевания среди привитых в 13,5 раз ниже.

    – Это до «дельты», там эффективность падает в пять раз, – протестуют активистки.

    – Всех поганой метлой!

    – Все не соответствует действительности.

    – 29 ноября я сделал прививку, – сообщает Дмитрию Козловских депутат Николай Коробейников (КПРФ). – Наука говорит, что я носитель вируса. Но в семье у меня никто не заболел. Вопрос: какую дрянь в меня вкололи?

    Главный санитарный врач области объясняет депутату: в вакцине «нет того, что у вас сформирует наличие вируса». И делает вывод: «В целом вы подтверждаете эффективность вакцинации».

    – Позорище! – реагируют активистки. – И вообще мы же про коды говорим, куда они разговор ведут?

    * * *

    Разговор, тем временем, возвращается к теме поправок. Глава фракции КПРФ Александр Ивачев информирует, что по области собрано более 30 тысяч подписей против обновленного QR-кодами закона.

    - Дело не в недоверии вакцине и не в том, что люди боятся электронного рабства, – оговаривается Ивачев. – Ограничительные меры делят общество на две половины: жесточайшие ограничения – и те, кто ни в чем себя не ограничивает, ездят повсюду и привозят новые штаммы из-за границы.

    Истинная цель документа, по мнению депутата – принудительная вакцинация путем лишения жителей конституционных прав. Вместо принятия поправок, говорит Ивачев, следует «убеждать жителей, объяснять необходимость вакцинации, относиться к ним как к людям, а не как к скоту, загоняемому в электронное стойло».

    Активистки по другую сторону экрана впервые аплодируют выступающему. Следующие аплодисменты и возгласы «молодец», «вот это поворот» и пр. достаются Габбасу Даутову, коллеге Ивачева по фракции:

    - В стране, победившей фашизм, нам, внукам и правнукам победителей, пытаются навязать откровенно фашистские способы. Некие документы типа аусвайсов для допуска к нашим базовым правам. Власть предлагает разделить людей на первый и второй сорт. Превратить людей в некоторое подобие скота, которому присваиваются метки. За это на Нюрнбергском процессе судили фашистов и нацистов – за обезличивание человека, за лишение его прав на свободу и достоинство. Такие призывы ведут к расколу общества и разжиганию ненависти между гражданами.

    - Градус давайте снизим, – предлагает Бабушкина.

    - Сейчас повысим, – обещают собравшиеся в комнате. Тем более, спикер заксобрания как раз включает микрофон «представителям общественности».

    * * *

    От «РодНадзора», которому не дали выступать втроем, слово берет Ольга Дмитриева. В сентябре прошлого года Дмитриеву – противницу измерения температуры у детей на входе в школу – показали в программе «Время». Среди аргументов Ольги, с которыми познакомилась страна – «даже бесконтактная термометрия нарушает права ребенка» и «процедура отнимает часть родительских полномочий, передавая их другим».

    Андрей Семкин – директор школы, где учится сын Ольги– тогда предложил матери «принести любой свой термометр, провести замер температуры, и, соответственно, ребенок будет проведен в школу». На этом тоже не сошлись. В результате ребенок почти месяц не был в школе: занимался дома.

    Сидящую рядом с Ольгой многодетную маму Лауру Красноперову тоже показывали по телевизору в связи с термометрией – на канале, где в чести тайны, загадки и паранормальные явления. «Приборы не изучены, – говорила Красноперова об электронных градусниках. – Облучение, либо лоб меряют, либо руки». При том, что «пульс связан с сердечной частотой».

    - У государственной медицины нет подтвержденных данных о том, какой уровень антител является показателем выработки иммунитета, – сообщает Ольга Дмитриева областным депутатам. - Можем ли мы, вопреки научному подходу, назвать присвоение вакцинированному человеку QR-кода способом борьбы с болезнью – или гарантией того, что человек не заболеет в будущем?

    Как и представители КПРФ, Дмитриева и ее коллеги по «РодНадзору» уверены:

    - Законопроект в прямом смысле разделяет народ России на две неравнозначные группы. Неравнозначные в первую очередь по набору человеческих и гражданских прав – которые, на минуточку, государство гарантирует каждому из нас. Первую – в которой люди согласны получить предлагаемый государством QR-код. И вторую – в которой люди считают практику присвоения номера человеку унижением их человеческого достоинства. Таких людей порядка 80% населения нашей страны...

    «Чем политика Российской Федерации отличается от политики Германии 1930-х годов?» – вновь повышает градус Дмитриева.

    - Там критерием недочеловека были размер и форма черепа, а у нас таким критерием предлагают сделать количество антител в крови, – уверена она. – Использовать подобную практику в стране, победившей фашизм – просто недопустимо... Мы хотим, чтобы государство услышало народ. Не усугубляйте до критической отметки раскол в обществе. Остановитесь и начните подлинный, равноправный диалог с глубинным народом России.

    - Мы, родители, против медицинских опытов без согласия граждан, а особенно над нашими детьми. Ведь дети – будущее нашей страны... Недопустимо разделять людей и нарушать права тех, кто не стал производить над собой опыты. Мы, родители против присвоения QR-кодов как товару, потому что мы люди. Это недопустимо, – берет слово Ольга Прожерина, «Иммунный ответ».

    - На своем примере ясно видим и понимаем, что введение QR-кодов абсолютно бесполезно в борьбе с ковидом, – сообщает областным законодателям активистка Наталья Мухлынина. В будущем, предполагает она, базовые человеческие права «будут отбираться и выдаваться по каким-то любым критериям»:

    - Сегодня это вакцина от ковида. Завтра – какие-то не те генетические параметры. Послезавтра – политические убеждения. Кто знает, как потом будут меняться условия получения QR-кода, без которого ты превращаешься в недогражданина...

    Чат «РодНадзора», где наблюдают прямую трансляцию заседания, единодушен: «Молодцы, девочки!». «Мы сейчас в кафе сидим, – сообщает, помимо прочего, одна из групп поддержки. – Вышел спор с официантами, они требуют преступный код. Сказали, что вызовут охрану. Ждем-с».

    * * *

    - Я бы хотела обратить внимание на не принудительный и не столько ограничительный, сколько мотивирующий характер поправок, – обращают внимание из зала заседаний, где продолжаются слушания.

    - Забрать все наши права, международные, конституционные. Это вообще не должно обсуждаться, – реагируют активисты.

    - Нам говорят, что отмену QR-кодов поддерживают 80%, – возвращается к тезису активистки Дмитриевой депутат Вегнер. – Но куда деть цифру: 2 миллиона 165 тысяч два нуля три человека – вакцинировались? Это 64% жителей нашей области...

    - [Необходимо] взаимное признание зарубежных и российских вакцин. Бесплатное вакцинирование российских граждан зарубежными вакцинами, – вносит предложение к федеральным поправкам Евгений Зяблицев, «Единая Россия». – В этом случае количество противников вакцинации сократится...

    - В предлагаемых предложениях к поправкам это есть, – говорит Бабушкина.

    - Прививаться здесь зарубежными вакцинами бесплатно – это не совсем правильно, – чуть позже излагает спецкору газеты ВЗГЛЯД свое мнение Вегнер. – Наши вакцины отлично зарекомендовали себя. За деньги – пожалуйста.

    Разумеется, последнее слово в вопросе признания импортных вакцин достойными российского QR-кода – не за региональными законодателями. Но интересно, что первые слова на эту тему уже звучат – причем от «партии власти».

    - Обеспечить доступность информации о вакцинах и противопоказаниях, – предлагает депутат Екатерина Есина, СР. – И наличие достаточного количества вакцин. На территории области период ожидания [вакцинации] – месяц. Требуется доработка системы кодов и четкие сроки выгрузки на портал «Госуслуги». И, разумеется, информационная безопасность персональных данных играет важную роль...

    * * *

    Активистка «Родительского отпора и «Иммунного ответа» Ольга Прожерина дважды баллотировалась от КПРФ в Екатеринбургскую городскую думу.

    Прожерина, Ольга Дмитриева и Лаура Красноперова нынешней зимой приняли участие в конференции регионального отделения компартии – про онлайн-обучение.

    Среди участников группового пикета «РодНадзора» около екатеринбургского ТЦ «Дирижабль» – несколько сотен собравшихся, на плакатах «Фашизм», «Концлагерь» и т.д. – можно было увидеть и депутата Ивачева, и его коллег по партии. И так далее, и так далее, если чуть более глубоко копнуть открытые источники.

    При этом говорить, что «РодНадзор», «Иммунный ответ» и т.п. – проекты КПРФ, конечно же, не стоит. Ситуативные союзы, тактические объединения, обычные дела. И вообще нет противопоказаний тому, чтобы активисты и партийцы единым фронтом выступали за общее дело. Любое. Даже вот QR-кодам оппонировать.

    - Вас принуждали привиться? – интересуется спикер Бабушкина у главы фракции КПРФ Ивачева после еще одного выступления коммуниста: «Никто не спорит о безопасности вакцинации. Речь идет о методах».

    - Я переболел, у меня много антител, мог бы год подождать, но я привился, – говорит депутат.

    - И получили QR-код, – уточняет председатель законодательного собрания.

    - Я же должен защищать интересы людей. [В том числе] сегодня на заседании, – отвечает Ивачев. – А как еще мне это делать?

    - Ну правильно, – реагируют противницы разделения по другую сторону экрана.

    Еще бы неправильно-то.
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •