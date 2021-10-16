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16 октября, суббота  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
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Цены на газ ударят по всей мировой экономике

Повышение цен на электроэнергию – только начало большой цепочки проблем в мировой экономике REUTERS/David W Cerny
Каждый день из Европы приходят новости о банкротстве какой-либо энергокомпании или остановке заводов. Металлургия, химическая индустрия, производство стройматериалов – все эти отрасли уже затронуты колоссальным повышением цен на уголь, газ и электроэнергию. Однако перед нами – только начало большого процесса, который скажется на всей мировой экономике. Последствия будут и для России. Подробности...
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Виктория Нуланд вернула Украину «на крючок»

Нуланд назвала свои встречи в Москве «конструктивными», «продуктивными», «откровенными» и «полезными» Владимир Гердо/ТАСС
Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Москву американская сторона оценивает более оптимистично, чем российская. Но наиболее проигравшей стороной выглядит Украина – гостья из Вашингтона подтвердила, что Донбассу нужна автономия, а Минским соглашениям – имплементация, чего в Киеве боялись больше всего. Почему один из вашингтонских «ястребов» вдруг решил стать «голубем»? Подробности...
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Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца TUT.BY/Youtube
Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против? Подробности...
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«Северный поток – 2» подорвал работу Госдепа

Помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан (слева) не смог вразумить сенатора Теда Круза (справа) Chris Kleponis, Ken Cedeno/CNP/Global Look Press
В ближайшие дни «Северный поток – 2» технически будет готов к запуску, заявил вице-премьер правительства РФ Александр Новак. Чуть ранее из Вашингтона пришло подтверждение: пока президентом остается Джо Байден, США не наложат санкции на компанию – оператора этого газопровода. Но враги проекта внутри страны пока не сдались, и их деятельность уже привела Госдепартамент к серьезному кризису. Подробности...
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Новая катастрофа L-410 унесла жизни парашютистов

За последнее время потерпел крушение уже третий самолет марки L-410 Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости
В Татарстане разбился самолет L-410 с 20 парашютистами на борту. По предварительным данным, погибли 16 человек. За последнее время это уже третья катастрофа самолетов этой модели с жертвами. Почему произошла трагедия на этот раз и можно ли делать выводы о проблемах технического характера L-410? Подробности...
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Что мешает России и Ирану стать полноценными союзниками

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Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
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Тимур Шерзад, журналист
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Нуланд вернула Украину "на крючок"

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На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?
  • Наличие родственников в России

  • Рождение на территории бывшего СССР

  • Наличие востребованной в России профессии

  • Готовность инвестировать капиталы в Россию
Какие периоды российской истории освещаются в медиа наиболее предвзято?
  • Московское государство и Иван Грозный

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    на ваш взгляд


    На каком основании надо выдавать российское гражданство иностранцам?

    Какое гражданство нужно заграничным детям россиян

    Сейчас русские матери не могут оформить российское гражданство своих детей в случае возражений отца
    		   16 октября 2021, 09:20
    Фото: TUT.BY/Youtube
    Текст: Андрей Резчиков,
    Николай Васильев

    Дети от смешанных браков должны становиться гражданами РФ – вне зависимости от того, где появились на свет. Эту инициативу озвучил глава МИД Сергей Лавров. Казалось бы, в предложении одни плюсы. Растет число обладателей наших паспортов за рубежом, детям не нужна виза в Россию, а в случае развода у мамы больше шансов вернуться домой с ребенком. Но в эмигрантском сообществе идея вызвала споры. Каковы доводы за и против?

    Дети, родившиеся от браков россиян с иностранцами, должны автоматически получать российское гражданство независимо от места рождения ребенка и места жительства семьи. Об этом в пятницу заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на всемирном конгрессе российских соотечественников. Министр пояснил: соответствующие нормы намерены разработать законодатели в рамках инициатив по поддержке россиян за рубежом.

    Вице-спикер Госдумы, бывший федеральный детский омбудсмен Анна Кузнецова одобряет идею, которую озвучил Лавров. «Как минимум, это могло бы быть очень полезно для многих семей для того, чтобы сделать проще решение различных житейских вопросов, – подчеркнула Кузнецова. – Я считаю, что инициатива абсолютно правильная, точная, и мы поддерживаем. Пусть это будет так, а когда ребенок вырастет, он уже сможет самостоятельно решить, гражданином какого государства он будет являться».

    В Совете Федерации также пообещали поддержать любые инициативы, которые упростят получение российского гражданства для соотечественников, заявил РИА «Новости» сенатор Сергей Цеков, член международного комитета верхней палаты. Он ожидает, что соответствующие поправки поступят в Госдуму из правительства.

    Специалисты по семейному и международному частному праву полагают, что автоматическое получение ребенком нашего гражданства могло бы защитить права россиян в, увы, типичной ситуации: при разводе или конфликте в отношениях женщины-россиянки и мужчины – гражданина другого государства, суд и чиновники страны пребывания никогда не защищают россиянок, а встают на сторону своего подданного. 

    Сейчас российское законодательство действует так, что ребенок, родившийся у россиянки за границей, получит гражданство РФ только с согласия родителя-иностранца – нужно подать соответствующее заявление. Без этого женщина лишена возможности получить гражданство для ребенка, пояснила РИА Новости адвокат, специалист по гражданскому и международному праву, судебным разбирательствам и судам по опеке над детьми Мария Ярмуш.

    Если же отец не хочет давать гражданство России ребенку, то спокойно выехать с ним на родину мать не может. Для этого нужно оформлять визу на ребенка, причем также с согласия отца.

    «В последнее время очень сложно получить такое согласие. Иностранцы боятся, что в случае развода мать увезет ребенка за границу.

    Поэтому они всячески препятствуют получению ребенком гражданства России», – указала адвокат Ярмуш в комментарии газете ВЗГЛЯД.

    Надо также иметь в виду, что в ряде стран, например, в США и Канаде, действует принцип автоматического получения гражданства этих государств по факту рождения на американской или канадской территории, напомнил профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин. Следовательно, сейчас родитель-россиянин (а в большинстве случаев, это мама-россиянка) оказывается в заведомо слабом положении.

    Некоторые рожденные за рубежом россияне не получили российское гражданство до 18 лет, потому что не разрешал отец-иностранец, в свою очередь отметила адвокат Ярмуш. После 18 лет такой гражданин должен въезжать в Россию, оформлять массу документов и доказывать, что его мать – россиянка. «Это ускоренный процесс, но все равно сложный. А законопроект предельно его упростит», – полагает юрист.

    «Если предложение, о котором говорил Лавров, будет оформлено в качестве поправок в закон о гражданстве РФ, то правила изменятся. Любой родившей за рубежом россиянке будет достаточно прийти в наше консульство, написать заявление о том, что она гражданка России, показать свой паспорт, показать свидетельство о рождении ребенка, – и тут же будет принято решение о принятии ее ребенком гражданства РФ», – отметила Ярмуш. Таким, во всяком случае, должен быть оптимальный механизм признания ребенка гражданином России, уточнила собеседница.

    Лабин предположил, что в случае появления процедуры автоматической дачи российского гражданства на консульства может быть возложена задача самим отслеживать рождение россиян за рубежом. Если речь идет о небольших странах, то консулы могут вступать в более тесное общение с русской общиной и лучше знать, кто живет в его округе, разъяснять людям их новые права, добавил правовед-международник.

    Отметим, что филиация – так юристы называют приобретение гражданства по факту рождения и «по праву крови» – довольно распространена в мире. Например, гражданином Германии признается ребенок, рожденный в браке или вне брака от матери ­с паспортом ФРГ.

    По аналогичному пути в свое время пошла и Новая Зеландия. И именно эта страна недавно подарила миру скандальный правовой казус, который выявил подводные камни в самой идее «автоматического гражданства» (на что следует обратить внимание и россиянам). В 2017 году под ударом оказались карьера и положение вице-премьера соседней Австралии Барнаби Джонса – внезапно выяснилось, что у того двойное подданство, австралийское и новозеландское.

    Сам Джонс об этом не знал, да и родился он в Австралии. Но загвоздка в том, что отец чиновника – уроженец Новой Зеландии. Джонс-старший был признан подданным этой страны по факту рождения, и от него новозеландское гражданство автоматически (и не зная об этом!) унаследовал сын, будущий вице-премьер Барнаби Джонс.

    Подобный «облегченный порядок вступления в гражданство» без ведома человека – это, безусловно, крайность. Но и тот вариант, который сейчас предлагают российские власти, вызвал вопросы у наших соотечественниц, живущих за рубежом – именно в силу того, что признание ребенка российским гражданином может стать делом автоматическим и неизбежным.

    На ваш взгляд

     
    Какой принцип получения новорожденными гражданства в России вы считаете более подходящим?


    Обсуждение:  219 комментариев
    Вышедшая замуж за француза и живущая в Париже россиянка Алена Невская-Мартинез рассказала газете ВЗГЛЯД, что дала ссылку на сообщение министра Лаврова на форуме таких же эмигранток – и получила разноречивые отзывы. «Есть полностью одобряющие отклики, например: «Это облегчит поездки к родственникам жены. Во времена локдаунов чем больше гражданств, тем легче ездить. И за визы и переводы платить не надо», – рассказала Невская-Мартинез. Некоторые порадовались тому, что не надо будет проходить нудные бюрократические процедуры в посольстве или преодолевать сопротивление мужа.

    «Но, например, одна женщина задалась вопросом: «А что делать если живешь в стране, которая не разрешает два гражданства?», – привела пример Невская-Мартинез. – Или: «Очень, очень против, категорически. Если до такого дойдет, буду отказываться от своего гражданства. Я хочу иметь право выбора давать своим детям гражданство или нет».

    «В 2013-м, по инициативе Дмитрия Медведева российский парламент чуть было не принял (отклонили только во время прохождения через Совет Федерации) законопроект, по которому дети, родившееся в смешанных браках и получившие гражданство РФ по воле родителей, по достижении двадцати лет были бы обязаны уже самостоятельно решать  – к какому гражданству себя отнести», – напомнила Невская-Мартинез.

    «Теперь же господин Лавров заявляет об обратном: дети смешанных браков, вне зависимости от страны проживания, должны получать российское гражданство автоматически. Даже не спросив мнения второго родителя», – констатировала собеседница.

    Невская-Мартинез, мать троих родившихся в Париже детей, у которых по два паспорта – Евросоюза и России – отметила, что была против законопроекта 2013 года «о «выборе», а фактически лишения гражданства России в 20 лет. Но сейчас, по мнению собеседницы, российские законодатели впадают в другую крайность.

    «Воля ваша, автоматическое записывание «международных» детей в российское гражданство смахивает на забривание в солдаты»,

    – считает россиянка, живущая во Франции.

    «Понимаю, что нередко возникают сложные ситуации, где семья изначально на грани развода, отец-иностранец согласия на российское гражданство для ребенка не дает, дабы мама не ерепенилась и никуда ребенка бы не увезла. Тут, конечно, мама будет счастлива, что может пойти за спиной мужа-отца оформить родной паспорт деточке, в случае чего срочно уехать в Россию, и пойди ее потом по международным судам к ответственности призывай. Не выйдет», – отметила собеседница.

    Но, продолжила она, что делать, если семья не на грани развода, но напротив – отношения самые милые? «Папа, как умный человек, конечно, соглашается на второе гражданство для своего ребенка. А может мама и сама не хочет давать гражданство собственного отечества юному французу (например)? И что, поскольку она сохранила российский паспорт, ее ребенок будет «автоматически» записан в россияне?», – задалась вопросом Невская-Мартинез.

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