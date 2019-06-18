Туроператоров отлучают от церкви

Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России?

Во вторник Госдума приняла в итоговом третьем чтении закон о правовом статусе паломников и паломнической деятельности. Документ оставляет исключительное право на паломническую деятельность только за религиозными организациями, – как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

Отныне религиозный термин «паломник» стал в России еще и юридическим понятием. Теперь с точки зрения государства, это человек, совершающий «путешествие на период от суток до шести месяцев подряд», или который осуществляет «не менее одной ночевки в стране временного пребывания для посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного значения и участия в религиозных обрядах и церемониях».

Паломническая деятельность, согласно документу, может включать в себя и организацию чужих паломнических поездок.

Законопроект внес год назад глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, сопредседатель межфракционной группы по защите христианских ценностей, коммунист Сергей Гаврилов и несколько его коллег. Его первый заместитель, соавтор закона Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), объяснял ТАСС появление документа так: «Бывало, что и мошенники организовывают поездки, а тень в итоге бросается на конфессии».

«Законопроект инициирован Русской православной церковью в целях обеспечения правового регулирования паломнической деятельности религиозных организаций», – рассказывала ранее «Коммерсанту» руководительница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). В настоящее время в ст. 16, ст. 20 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» содержится упоминание о паломничестве, отметила игуменья, однако закон не раскрывает содержание данного понятия.

Чернега заверила, что индивидуальное паломничество россиян по святым местам сохранится в прежнем виде и не потребует законодательной регламентации, – «поскольку относится к сфере свободы вероисповедания».

Рады новому закону и российские муфтии. «Закон будет защищать права верующих людей. Он улучшит ситуацию с организаций паломничества в Мекку», – надеется первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов. По его словам, в системе организации хаджа для российских мусульман были проблемы с компаниями, которые «к сожалению, не имея на это полномочий, собирали деньги обманом с людей и в итоге никуда никого не везли».

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«Эти туры – часть обрядовой деятельности. Поэтому очень важно, чтобы этой деятельностью занимались религиозные объединения, а не просто коммерческие организации. Или по крайней мере аффилированные компании, которые имеют полномочия от религиозных организаций», – сказал Аббясов газете ВЗГЛЯД.

Действительно, только за минувший год от хадж-аферистов пострадали больше 500 человек. В частности, около ста паломников из Башкирии не смогли вылететь в Мекку, поскольку турфирма, которая собрала с паломников от 95 до 190 тыс. рублей, как оказалась, не имела квоты для въезда в Саудовскую Аравию.

Отметим, что квота, которую выделяет Саудовская Аравия для России, на хадж в последние годы составляет примерно 20 500 человек.

Впрочем, подобные аферы запрещены и ныне действующим законодательством и никаких дополнительных карательных мер против мошенников в новом законе все равно не содержится.

В первом чтении законопроект был принят в январе. Сразу после этого Информационный туристский центр Псковской области сообщил, что на территории Псково-Печорского монастыря проводить экскурсии отныне имеют право исключительно экскурсоводы монастырской экскурсионной службы.

«Турбизнес не ожидал, что изменения будут столь кардинальными и жесткими. В итоге и турфирмы, и туристы оказались в сложном положении: до 7 января светских экскурсоводов будут пускать на территорию, но что дальше – непонятно. А ведь туры проданы, питание туристам заказано, группы набраны», – возмущалась по этому поводу в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она добавила, что во Пскове теперь лишатся заработка почти 130 экскурсоводов, которые проработали десятки лет.

По ее словам, законопроект ведет к противопоставлению общества и церкви, а монополия со стороны церкви приведет к тому, что государство теперь не будет получать никаких отчислений.

«Это сырой невразумительный проект, при разработке которого не советовались с туристическими компаниями, даже со службой «Радонеж», которая организует паломнические туры около 30 лет», – сетовала Тюрина.

Действительно руководитель Паломнической службы «Радонеж», ответственный секретарь комиссии по религиозному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Минулин новым законом тоже крайне недоволен.

«Законопроект не продуман. Он просто закрепляет определенные структурные вещи.

Такой закон не нужен, это пустышка. Подготовка документа прошла халатно, и необходимые понятия в законопроекте не представлены», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

«Непонятно, что меняется. Не прописано, кто этим занимается, несет ответственность, регулирует. На первое чтение они даже не знали, кого приглашать, кроме Московской патриархии. А Московская патриархия не будет этим заниматься, она Богу молится, она регулирует другое», – добавил Минулин.

Он также уверен, что РПЦ сама паломнические поездки организовывать не станет, хотя спрос на них есть: только в Грецию с паломнической целью ежегодно выезжает около 100 тыс. россиян, сообщают туроператоры.

«В любом случае это все будет делегировано каким-то организациям, которые этой деятельностью будут заниматься», – считает Минулин.

«Церковь должна помогать развивать паломническое направление, а этот законопроект не помогает. Не менее 50% тех, кто работает в этой сфере России – люди очень ответственные. Они никогда не пошлют человека на Мадагаскар или в Тунис вместо Мекки. Наши туроператоры ответственно работали, делали достойные поездки и гордились ими. И нужно было идти простым человеческим путем, а не создавать препоны», – заключил Минулин.

Многие другие участники рынка в соцсетях уже прозвали документ законом от «отлучении турфирм от паломнических туров».

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