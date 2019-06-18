Туроператоров отлучают от церкви

Взгляд
18 июня, вторник  |  Последнее обновление — 21:52  |  vz.ru
Разделы

Индия открывает новый фронт торговой войны с США

В списке из 29 американских товаров, на которые Индия вводит повышенные пошлины, доминирует продукция сельского хозяйстваФото: Emmanuele Contini/Zuma/ТАСС
Решение Индии ввести повышенные пошлины на ряд товаров из США стало предупреждением для Вашингтона. За последние годы американцы, играя на противоречиях Нью-Дели с Пекином и заваливая Индию своим оружием, пытались сделать эту страну лояльным партнером в Азии. Но теперь дело идет к полноценной торговой войне, аналогичной противостоянию США и КНР. Подробности...
Перейти а раздел…

Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
Перейти а раздел…

Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

Бобков пришел в Госбезопасность в 1946-м и проработал там при 12 руководителях – от Меркулова до КрючковаФото: Дружинин Алексей/ТАСС
В реанимации госпиталя ФСБ в возрасте 93-х лет скончался генерал армии и «вечный» руководитель 5-го Главного управления КГБ СССР Филипп Бобков. Его называют человеком-легендой и едва ли не главным «душителем свободы» в СССР. В 1990-х он перешел на службу к бизнесу, но вопросы к его деятельности возникли задолго до этого. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Европа предала Украину

Украинский посол Мельник берет пример с посла США – учит немцев, как им вести политикуФото: mfa.gov.ua
Украинский посол в Берлине аккурат к визиту президента Владимира Зеленского в ФРГ выявил предателей в немецкой политической элите. Конечно, свою роль играет общая неадекватность киевского дипкорпуса, куда в последнее время попадали далекие от дипломатии люди. Но дело не только в этом. В Киеве нервничают из-за того, что «предателями» оказались не только отдельные немецкие политики, но и вообще чуть ли не вся Европа. Подробности...
Перейти а раздел…

Действия экипажа «Суперджета» не поддаются объяснению

Не исключено, что к гибели «Суперджета» привела его заточенность под левую рукуФото: Следственный комитет РФ/РИА «Новости»
После майской катастрофы «Суперджета» МАК выпустил доклад с оценками ее причин. Сенсаций он не содержит, поскольку косвенно возлагает основную вину за гибель пассажиров на экипаж. Выяснилось, что командир экипажа при посадке зачем-то дергал ручку управления максимально туда-сюда. Вопросы есть и к технике. Но, судя по всему, опытный экипаж мог бы в тех условиях посадить самолет без особых проблем. Подробности...
Перейти а раздел…

Как победу СССР над Гитлером сотрут из мировой истории

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
А давайте еще раз поговорим о Победе. С точки зрения символов. Тех самых символов, которые жестко уничтожаются тем же Цукербергом. Благодаря чему скоро получится, что СССР не только не выиграл, а вообще не участвовал в войне. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев

Антисоветская пропаганда на качественно новом уровне

Андрей Манчук, политолог
Большинство, особенно молодежь, принимает сериал «Чернобыль» за документальную правду – включая самые нелепые эпизоды, вроде голых шахтеров, пригнанных на ЧАЭС под дулами автоматов. В реальной жизни среди них был мой отец. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев

Принципиальная разница между консерватором и революционером

Сергей Худиев, публицист, богослов
Там, где революционер видит оковы – «режим, ненавистные «скрепы», которые не пускают в светлое будущее, консерватор видит несущие конструкции, которые удерживают цивилизацию от падения в варварство. Кто из них прав? Подробности...
Обсуждение: 160 комментариев
    Перейти а раздел…

    Украинцы должны стать россиянами

    Самые громкие увольнения в полиции России

    Подвиг русских в Сербии закончился предательством

      Перейти а раздел…

      Во французском Ле-Бурже открылся международный авиасалон

      Во Франции стартовал международный аэрокосмический салон «Ле-Бурже – 2019». В мероприятии примут участие 48 стран и более 300 тыс. человек. Шире всего в Ле-Бурже будут представлены разработки компаний из Франции, США, Германии, Британии, Италии, Израиля и России
      Подробности...

      Чернобыль переживает туристический бум

      После выхода британского мини-сериала «Чернобыль» поток туристов в Чернобыльскую зону отчуждения вырос в разы. В Припять массово возят групповые экскурсии, а в соцсетях можно найти тысячи фотографий посетителей Зоны
      Подробности...

      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

      В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблей
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Кайлер Групп»: История о том, как с нуля преуспеть в швейном деле

        «Tiki Kook»: Красивое хобби, которое приносит прибыль

        «УМНАЯ SREDA»: Как сделать скамейку из 5 тысяч пакетов

          Перейти а раздел…
          Демографы считают, что рост населения России возможен, если в семьях будет по трое детей. Сколько детей в вашей семье?
          • Один

          • Двое

          • Трое

          • Больше трех

          • В моей семье нет детей

          В будущем мир может перейти к 4-дневной рабочей неделе. А что для вас важнее – больше отдыхать или больше зарабатывать?
          • Готов меньше работать и меньше получать

          • Готов работать больше за соответствующую зарплату

          Где вы планируете провести летний отпуск?
          • В путешествии по России

          • За рубежом

          • На даче

          • Останусь дома

          • Не пойду в отпуск, буду работать

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Басурин гарантировал безопасность Зеленскому в случае визита в Донецк
            В МВД пообещали жестко наказывать полицейских за провокации с наркотикамиСтали известны подробности столкновения россиян и грузин в СтамбулеСудебный пристав Москвы пришел в «шок» от инициативы отменить клетки в судахСамолет с Киркоровым жестко приземлился в Домодедово
            Американский B-52 после встречи с Су-27 совершил аварийную посадкуТрамп назвал причину для объявления войны ИрануДодон поблагодарил Путина за помощь в преодолении кризисаМеркель затрясло на встрече с Зеленским
            Нафтогаз собрался предложить Газпрому альтернативу контракту на транзит газаГлава Генштаба ВСУ заявил о «нездоровых отношениях» между украинскими военнымиПьяный водитель проехал по центру польского города на советском танкеФиларет открыто признал неканоничность «новой церкви» Украины

            однажды в берлине


            Врачи предположили, отчего Меркель трясло на встрече с Зеленским

            не доверяют Украине


            Предложение Киева по транзиту газа эксперты назвали «кривым»

            сегмент авиаперевозок


            Российский авиапром нацелился на уникальную нишу мирового рынка

            Видео

            военная авиация


            Европа завидует российскому Су-57

            торговые пошлины


            Индия открывает новый фронт торговой войны с США

            «душитель свободы»


            Деятельность Бобкова в КГБ вызывает серьезные вопросы

            особый случай


            Конфликт в Чемодановке доказал недопустимость самосуда

            викторина


            В чём Россия первая в мире?

            Импичмент для Трампа


            Дмитрий Дробницкий: Начало конца демократической легитимности

            Спасительное двуязычие


            Глеб Простаков: Русский язык – залог сохранения Украины

            Изгнание олигарха


            Геворг Мирзаян: Москва и Запад вместе победили в Молдавии

            на ваш взгляд


            Сколько детей в вашей семье?

            Туроператоров отлучают от церкви

            Одной из причин появления «Закона о паломничестве» думцы назвали случаи обмана богомольцев    18 июня 2019, 21:30
            Фото: «Преподобный Амвросий Оптинский»,
            Светлана Ивлева
            Текст: Дарья Рыночнова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Духовное понятие «паломник» становится в России юридическим. Госдума приняла закон, дающий официальный статус такой категории верующих. А главное – возить россиян и иностранцев «по святым местам» турфирмам отныне запрещено. Таким правом теперь обладают только представители конфессий. Как изменится религиозный туризм в России?

            Во вторник Госдума приняла в итоговом третьем чтении закон о правовом статусе паломников и паломнической деятельности. Документ оставляет исключительное право на паломническую деятельность только за религиозными организациями, – как на возмездной, так и на безвозмездной основе.

            Отныне религиозный термин «паломник» стал в России еще и юридическим понятием. Теперь с точки зрения государства, это человек, совершающий «путешествие на период от суток до шести месяцев подряд», или который осуществляет «не менее одной ночевки в стране временного пребывания для посещения мест религиозного почитания, объектов религиозного значения и участия в религиозных обрядах и церемониях».

            Паломническая деятельность, согласно документу, может включать в себя и организацию чужих паломнических поездок.

            Законопроект внес год назад глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, сопредседатель межфракционной группы по защите христианских ценностей, коммунист Сергей Гаврилов и несколько его коллег. Его первый заместитель, соавтор закона Дмитрий Вяткин («Единая Россия»), объяснял ТАСС появление документа так: «Бывало, что и мошенники организовывают поездки, а тень в итоге бросается на конфессии».

            «Законопроект инициирован Русской православной церковью в целях обеспечения правового регулирования паломнической деятельности религиозных организаций», – рассказывала ранее «Коммерсанту» руководительница юридической службы Московской патриархии игуменья Ксения (Чернега). В настоящее время в ст. 16, ст. 20 федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» содержится упоминание о паломничестве, отметила игуменья, однако закон не раскрывает содержание данного понятия.

            Чернега заверила, что индивидуальное паломничество россиян по святым местам сохранится в прежнем виде и не потребует законодательной регламентации, – «поскольку относится к сфере свободы вероисповедания».

            Рады новому закону и российские муфтии. «Закон будет защищать права верующих людей. Он улучшит ситуацию с организаций паломничества в Мекку», – надеется первый зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации Рушан Аббясов. По его словам, в системе организации хаджа для российских мусульман были проблемы с компаниями, которые «к сожалению, не имея на это полномочий, собирали деньги обманом с людей и в итоге никуда никого не везли».

            «Эти туры – часть обрядовой деятельности. Поэтому очень важно, чтобы этой деятельностью занимались религиозные объединения, а не просто коммерческие организации. Или по крайней мере аффилированные компании, которые имеют полномочия от религиозных организаций», – сказал Аббясов газете ВЗГЛЯД.

            Действительно, только за минувший год от хадж-аферистов пострадали больше 500 человек. В частности, около ста паломников из Башкирии не смогли вылететь в Мекку, поскольку турфирма, которая собрала с паломников от 95 до 190 тыс. рублей, как оказалась, не имела квоты для въезда в Саудовскую Аравию.

            Отметим, что квота, которую выделяет Саудовская Аравия для России, на хадж в последние годы составляет примерно 20 500 человек.

            Впрочем, подобные аферы запрещены и ныне действующим законодательством и никаких дополнительных карательных мер против мошенников в новом законе все равно не содержится.

            В первом чтении законопроект был принят в январе. Сразу после этого Информационный туристский центр Псковской области сообщил, что на территории Псково-Печорского монастыря проводить экскурсии отныне имеют право исключительно экскурсоводы монастырской экскурсионной службы.

            «Турбизнес не ожидал, что изменения будут столь кардинальными и жесткими. В итоге и турфирмы, и туристы оказались в сложном положении: до 7 января светских экскурсоводов будут пускать на территорию, но что дальше – непонятно. А ведь туры проданы, питание туристам заказано, группы набраны», – возмущалась по этому поводу в интервью «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина. Она добавила, что во Пскове теперь лишатся заработка почти 130 экскурсоводов, которые проработали десятки лет.

            По ее словам, законопроект ведет к противопоставлению общества и церкви, а монополия со стороны церкви приведет к тому, что государство теперь не будет получать никаких отчислений.

            «Это сырой невразумительный проект, при разработке которого не советовались с туристическими компаниями, даже со службой «Радонеж», которая организует паломнические туры около 30 лет», – сетовала Тюрина.

            Действительно руководитель Паломнической службы «Радонеж», ответственный секретарь комиссии по религиозному туризму Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Минулин новым законом тоже крайне недоволен.

            «Законопроект не продуман. Он просто закрепляет определенные структурные вещи.

            Такой закон не нужен, это пустышка. Подготовка документа прошла халатно, и необходимые понятия в законопроекте не представлены», – заявил он газете ВЗГЛЯД.

            «Непонятно, что меняется. Не прописано, кто этим занимается, несет ответственность, регулирует. На первое чтение они даже не знали, кого приглашать, кроме Московской патриархии. А Московская патриархия не будет этим заниматься, она Богу молится, она регулирует другое», – добавил Минулин.

            Он также уверен, что РПЦ сама паломнические поездки организовывать не станет, хотя спрос на них есть: только в Грецию с паломнической целью ежегодно выезжает около 100 тыс. россиян, сообщают туроператоры.

            «В любом случае это все будет делегировано каким-то организациям, которые этой деятельностью будут заниматься», – считает Минулин.

            «Церковь должна помогать развивать паломническое направление, а этот законопроект не помогает. Не менее 50% тех, кто работает в этой сфере России – люди очень ответственные. Они никогда не пошлют человека на Мадагаскар или в Тунис вместо Мекки. Наши туроператоры ответственно работали, делали достойные поездки и гордились ими. И нужно было идти простым человеческим путем, а не создавать препоны», – заключил Минулин.

            Многие другие участники рынка в соцсетях уже прозвали документ законом от «отлучении турфирм от паломнических туров».

            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


            Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............