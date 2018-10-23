Почему феминистки простили Доренко эксплуатацию женщин

Очередной феминистический скандал вспыхнул в Сети. Спровоцировало его сексуальное хулиганство Сергея Доренко, предложившего женщинам-блогерам публиковать свое фото «в плавках». Реакция на это предложение феминисток, обычно осуждающих подобную практику, оказалась на удивление парадоксальной.

Теле- и радиоведущий Сергей Доренко заставил российских блогеров раздеваться на камеру в обмен на рекламу их Telegram-каналов. Одной из первых предложением воспользовалась общественный деятель Кристина Потупчик, выступающая против сексуальных домогательств и объективации женщин.

Призыв публиковать фото «в плавках, прикрывая обнаженную грудь плакатиком с надписью» Telegram-канала главного редактора радиостанции «Говорит Москва», было адресовано только женской части аудитории. При этом телеведущий последователен в попытке придать популярности собственному каналу за счет обнаженной натуры. И готов собственноручно участвовать в голой рекламной кампании.

Главная миссия – удовлетворять мужские потребности

Доренко обещает продемонстрировать всем желающим фотографии своего пениса «во всей его непередаваемой красе», когда на аккаунт журналиста подпишется 250 тыс. человек. На сегодняшний день его аудитория немногим превышает 71 тыс. подписчиков. Главный редактор радио «Говорит Москва» в последнее время регулярно отмечается спорными заявлениями и шутками ниже пояса, за что ведущий «России-1» Владимир Соловьев заявил, что Доренко недостает тестостерона.

Характерно, что ранее сам Доренко процитировал высказывание Вуди Аллена: «Мужчинам свойственно переоценивать значение двух своих органов. Один из них мозг».

Кристина Потупчик тоже не переоценивает свой вклад в раскрутку канала Доренко. «Я бы написала, что у меня есть два весомых аргумента подписываться» на канал журналиста, но «у меня их нет». О каких аргументах идет речь, следует из комментария самого Доренко. Он рассказал, что раньше представлял Потупчик с «огромной грудью», но при встрече таковой не обнаружил, чему был очень рад. «Я в ужасе от больших бюстов, – признался журналист. – Полагаю, этот ужас – с младенчества. Моя мама много раз пыталась лишить меня кислорода во время кормления, и меня реально трясет теперь от могучих молочных желез».

Участие Кристины Потупчик в пиар-акции Доренко неожиданно хотя бы потому, что ранее она не раз выступала против мужчин, воспринимающих женщин лишь как инструмент собственного развлечения.

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Впрочем, тогда речь шла о Павле Астахове, когда тот еще был уполномоченным по правам ребенка. «Он самовольно назначает женщин объектами, чья главная миссия – удовлетворять мужские потребности!» – возмущалась Потупчик в 2015 году. «Да, у нас еще есть куча проблем, таких как стигматизация, домашнее насилие и сексуальные домогательства (Слуцкий, я слежу за тобой!)», – обозначала Потупчик модные феминистские точки напряжения. А в 2018 году активистка откликается на призыв Доренко раздеться на камеру и прикрыться плакатом с рекламой его Telegram-канала.

Стоит отметить, что Потупчик никогда не выступала против обнажения. Даже, напротив, заявляла, что «сексуальность и красота, так же как ум и воля, могут быть инструментом борьбы за свои права». Какие именно и чьи права сейчас защищаются с помощью этих фотографий, не уточняется.

Сам же Доренко ранее пытался рефлексировать на тему, зачем женщины публично оголяются на камеру. И пришел к выводу, что ими движет банальный эксгибиционизм. «Когда женщины говорят, что они публично обнажились ради каких-то высоких целей, например ради борьбы с раком или ради борьбы за демократию, мне трудно понять – они правда за демократию и против рака или им хочется публично обнажиться и они придумывают причины?» – задается вопросом журналист. И сам же на него отвечает: «Им просто нравится публично обнажаться».

Среди таких любительниц оказалась и скандально известная журналистка, бывший помощник главного редактора радио «Эхо Москвы» Леся Рябцева. Журналистка призналась, что призыв сделать фото «с ником на сиськах», «конечно же, сексистский», но решилась поучаствовать с мотивацией «а чего не».

Сексизм с человеческим лицом

Буквально на днях феминистичное интернет-сообщество погрузилось в скандал вокруг рекламы «Икеа», где увидело неочевидное сравнение женщины с собакой. Сотни возмущенных комментариев привели к тому, что компания удалила спорный пост и извинилась. По итогам скандала можно было запросто провести всероссийскую перепись феминисток. Самые радикальные, такие как бывший пресс-секретарь Навального Анна Ведута, утверждали, что такие посты поддерживают культуру, где «мужчины рубят женам кисти рук, потому что она собственность (ну, или верная собачка – милое живое существо, но недочеловек)».

Акция Доренко «обнаженка в обмен на рекламу» не вызвала протеста у большинства феминисток. Даже наоборот. «Я считаю, что женщины имеют право показывать себя, свои тела, утверждать свою сексуальность», – говорит феминистка Анна Федорова.

«В нашем обществе такие правила. Раз ты телка, раздевайся, а мы посмотрим и, может быть, дадим тебе рубль. Я не понимаю, почему это считается нормальным», – пишет автор Telegram-канала «Нет так нет».

В 1990-х годах, на питательных развалинах атеистического Советского Союза, взошла мода на веру и духовность. Часть населения примкнула к новым религиозным образованиям вроде «Свидетелей Иеговы*», но большинство ушло в традиционную церковь – ставить свечки, носить платок, осуждать неверующих, а вечером – гадать на картах и бегать к «потомственной колдунье», чтобы отвадить мужа от алкоголизма или снять порчу.

Сегодняшней модой прогрессивных людей стал феминизм. И, судя по истории с обнаженкой за рекламу, с той же последовательностью и убежденностью.

Там, где на права женщин наступают идейно и социально чуждые элементы, можно раздуть скандал с общественным порицанием за сексизм. Там, где «покажи сиськи» просит человек из тусовки, «свой», а не «чужой», то «а чего не», – как говорит Леся Рябцева.