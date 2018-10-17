Вот что мне не нравится в ИКЕЯ-кейсе с собакой и блинами.

Мне как женщине, которая старается как может выживать в условиях равной конкуренции с кем угодно и вообще быть сильной (это не мешает хотеть на ручки иногда), категорически неприятно, что российский, да и во многом мировой феминизм превратился в культуру оскорблений и оскорбленных.

Ну то есть вот такой феминизм мне слишком напоминает поведение некоей группы, именующей себя «верующими» и считающей, что их вера требует постоянных посадок тех, кто оскорбляет их чувства.

Мне не нравится чувствовать себя слабым и оскорбленным существом.

Феминизм – это мое право быть сильной. Работать, а не жить в высоком тереме. Давать сдачи обидчикам себя и близких. На равных голосовать, распоряжаться имуществом. Принимать совместные семейные решения. Включать Ракшу-сатану, чтобы защищать тех, кто слабее.

И вот в такие минуты, поверьте, самому здоровому «шкафу» лучше просто отойти в сторону.

Меня действительно не обижают картинки в интернете, слова про телочек, поданное пальто и открытая дверь. Именно потому, что я сильная. И я хочу, чтобы как можно больше женщин уважали себя и понимали свою силу. Точно так же, как верующие бы помнили, что Бог есть любовь и вера – она в сердце.

Феминизм, да и вообще права всех людей – это не история слабых и оскорбленных, а история сильных, смелых, уважающих себя людей.

Поэтому пусть ИКЕЯ хоть обвешается собаками с блинами, я все равно хочу плюшевую акулу.

Источник: Блог Екатерины Винокуровой