Как получить электронную трудовую книжку?

Взгляд
6 января, понедельник  |  Последнее обновление — 12:15  |  vz.ru
Разделы

Какие газовые победы празднует Россия

Когда Россия строила первый газопровод в Европу пятьдесят лет назад, ее тоже многие критиковалиФото: Gazprom/Global Look Press
Россия, наконец, пожинает плоды своих многолетних газовых трудов. Впервые из России трубопроводный газ пошел не в Европу, а в Китай. Шесть лет назад этот контракт стал сенсационным и положил начало развороту России на восток. Однако отказываться от Европы Газпром не собирается. На финишную прямую вышли два морских газопровода для «неукраинских» поставок газа в Европу. Для это на юге Европы пришлось совершить настоящий турецкий гамбит, а на севере – выдержать невообразимый прессинг. Подробности...
Перейти а раздел…

2020 год станет периодом важнейших переговоров между Россией и США

«Кинжал» может стать одним из компонентов будущего договора о стратегических наступательных вооруженияхФото: mil.ru
Москва и Вашингтон должны обсудить одно из ключевых международных соглашений, которое касается стабильности всей мировой политической системы. Речь идет о Договоре о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3), то есть о контроле за самым смертоносным оружием на Земле. Почему Соединенные Штаты не слишком стремятся просто продлить этот документ? Подробности...
Перейти а раздел…

Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

Фрегат «Адмирал Горшков» - надежда на возрождение ВМФ РоссииФото: MOD Russia/Global Look Press
Для Военно-морского флота России 2019 год ознаменовался крайне позитивным событием – были заложены сразу два новых фрегата по измененному проекту 22350. Именно эта серия поистине спасла отечественное надводное военное кораблестроение. Почему эти корабли настолько важны для ВМФ России и какие трудности сопровождали их производство? Подробности...
Перейти а раздел…

Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

В Иране не только проклинают «надменных клоунов» из Вашингтона, но и грозят «стратегическим возмездием»Фото: Nazanin Tabatabaee/Reuters
Началось обещанное Ираном «изгнание войск США из Западной Азии». Парламент соседнего Ирака в экстренном порядке проголосовал за вывод американских войск и их союзников из страны, где они хозяйничали с 2003 года. Обнуление легального основания для военного присутствия США в Ираке – одна из причин для Дональда Трампа пожалеть о приказе убить иранского генерала Касема Сулеймани. Вторая причина куда серьезней. Подробности...
Перейти а раздел…

Первый серийный Су-57 разбился прямо перед поставкой в войска

В Минобороны совсем недавно констатировали полную готовность Су-57 к использованиюФото: Сергей Бобылев/ТАСС
Планы ВКС по закупке новейших истребителей пятого поколения Су-57 срываются. Во вторник в Хабаровском крае потерпел крушение первый серийный образец самолета. Причиной аварии, по предварительным данным, стал сбой в управлении хвостовым оперением. Первый серийный Су-57 должны были передать в войска до конца 2019 года, а значит, до выполнения обещания оставались считанные дни. Почему сейчас с машиной возникли проблемы? Подробности...
Перейти а раздел…

Банкротство либералов привело к возрождению культа Сталина

Максим Соколов, публицист
Легенда о товарище Сталине имеет вполне очевидные корни в неустройстве отечественного быта. Массово ощущаемый дефицит справедливости порождает запрос на миф о жестокой и неумолимой справедливости. Подробности...
Обсуждение: 207 комментариев

Грета Тунберг сдулась, не успев взлететь

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Мы наблюдаем резкое падение эффективности такого явления, как пропаганда – во всяком случае, в том виде, в каком она существовала последние десятилетия. Люди научились различать настоящее самопожертвование и имитацию подвига. Подробности...
Обсуждение: 59 комментариев

Социальный расизм должен быть правильным

Герман Садулаев, писатель, публицист
Сегодня «элитой» провозглашают себя такие же примитивные животные, как и я сам. Или даже хуже. Кажется, в современном обществе действует отрицательный отбор – и на самом верху оказываются не лучшие, не светлые, не безупречные, а совсем наоборот. Подробности...
Обсуждение: 67 комментариев
    Перейти а раздел…

    Какими будут смартфоны будущего

    Рекорды скорости на воде, земле и в воздухе

    Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

      Перейти а раздел…

      Как планета встретила новый, 2020 год

      Салютами, фейерверками и гуляньями встретил весь мир новый, 2020 год. Очень ярко это происходило в центре Москвы – но не только там. Фотогалерея газеты ВЗГЛЯД о том, как провели праздник в разных уголках планеты
      Подробности...

      Кремль опубликовал архивные фото к 20-летию Путина у власти

      На сайте Кремля появился архив фотографий и видеороликов, запечатлевших яркие моменты 20-летнего пребывания Владимира Путина на посту президента и премьер-министра с момента, когда он был назначен исполняющим обязанности главы государства. Пока опубликована хроника вплоть до 2004 года – это 600 фото и 100 видео. Чтобы посмотреть все материалы, потребуется два с половиной часа
      Подробности...

      Пассажирский Fokker 100 упал на жилые дома под Алма-Атой

      В Казахстане потерпел крушение лайнер местной авиакомпании Bek Air, летевший из Алма-Аты в Нурсултан. Самолет Fokker-100 не сумел набрать высоту при взлете и врезался в строившийся дом. На борту были 95 пассажиров и пять членов экипажа. К счастью, большинству удалось выжить
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        Sweet art: Домашнее развлечение, которое стало успешным бизнесом

        «ВкусНата»: История о том, как заработать на сушеных арбузах

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

          Перейти а раздел…
          Насколько успешным был для вас лично 2019 год?
          • Очень хорошим

          • В большей степени хорошим

          • В большей степени плохим

          • Очень плохим

          Бывало ли вам стыдно за свое поведение на новогоднем корпоративе?
          • Да

          • Нет

          На какой улице вы бы предпочли жить?
          • На улице Ельцина

          • На улице Сталина

            Перейти а раздел…

            Что изменится в жизни россиян с января 2020 года?

            Сколько стоит похищенный «лимузин Сталина»?

            Главные ошибки автомобилистов зимой

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Российский турист погиб в Грузии
              Константинополь не признал вины в утрате православием единстваМеркель, Макрон и Джонсон обратились к Ирану и ИракуДочь Сулеймани пригрозила Трампу местью за отцаЧисло туристов в Крыму за год выросло на 9,3%
              В сделке Газпрома и Нафтогаза увидели возможность отмены санкцийЭрдоган указал на необходимость ответить на убийство СулейманиКосачев назвал отказ Трампа выводить войска из Ирака сигналом союзникам СШАУченые предупредили об угрозе «войны в стиле Терминатора»
              «Матч ТВ» запутал хоккейных болельщиков, показав другой финал молодежного ЧМКитай призвал США не злоупотреблять военной силой на Ближнем ВостокеРядом с российско-украинской границей предложили установить памятник Бандере«Чернобыль» получил «Золотой глобус»

              Главная тема


              Россия взяла важнейший барьер в строительстве кораблей мирового уровня

              «миллиарды долларов»


              Трамп отказался выводить войска США из Ирака бесплатно

              «не будем оплакивать»


              Джонсон прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

              японская аналитика


              Советский МиГ-25 назвали «королем скорости»

              Видео

              ближний восток


              Две причины для США пожалеть об убийстве Сулеймани

              крупные проекты


              Какие газовые победы празднует Россия

              рынок нефти


              Когда кончится американская «сланцевая революция»

              региональные авиаперевозки


              «Суперджет» раскрутил популярность местных авиалиний

              Знаковая фигура


              Сергей Мардан: Выживший Ваня Фокин – это все мы

              Ликвиданция генерала


              Виктор Мураховский: Убийство Сулеймани поднимает ставки

              высшая раса


              Герман Садулаев: Социальный расизм должен быть правильным

              викторина


              Как отмечают Новый год народы России?

              на ваш взгляд


              Насколько успешным был для вас лично 2019 год?

              Как получить электронную трудовую книжку?

              		   6 января 2020, 11:24

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Обратиться в отдел кадров.

              С 1 января 2020 года в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, вводящие в него понятие «электронная трудовая книжка». 

              Этот шаг означает, что с нового года любой россиянин может получить доступ к данным о своем трудовом стаже онлайн. Для начала придется написать заявление в своем отделе кадров о том, что вы хотите завести электронную трудовую книжку – взамен или в дополнение к бумажной. 

              Что за книжка и зачем она нужна

              Выглядеть она будет как простая таблица, аналогичная той, что всем знакома по бумажной книжке. Там будут все те же сведения о сотруднике, местах и периоде работы, должности и прочих нюансах. 

              Ожидается, что повсеместное распространение электронных трудовых начнется с 1 января 2021 года, когда их будут оформлять для сотрудников, устроившихся на работу впервые. А пока в течение года будет переходный период. 

              Но не для работодателей – им придется начинать переводить все данные о трудоустроившихся и уволившихся в электронный формат уже с января 2020-го. Кроме того, до 30 июня они должны в обязательном порядке проинформировать своих работников о возможности перехода на электронные книжки и, собственно, перевести всех, кто изъявит такое желание. 

              Зачем это государственным органам – понятно. Так гораздо проще каталогизировать данные, что также, возможно, упростит оформление пенсий – и это существенный плюс. Человеку, в свою очередь, тоже не придется – в теории – бегать по своим старым работодателям за подтверждением стажа. В остальном же выгоды пока не очень ясны. 

              Так, в любой момент получить на руки электронную трудовую будет проблематично – действительна будет лишь копия, заверенная электронной подписью, которая есть не у всех, либо копия, полученная от последнего работодателя или в МФЦ. Устроиться на новое место, не предоставив там один из этих вариантов, не получится. 

              То есть в любом случае придется либо обращаться в кадры к прошлому работодателю, либо в отделения МФЦ или ПФР, либо копировать на компьютер или флешку вариант из личного кабинета на сайте ПФР/Госуслуг, но с электронной подписью и надеждой, что на новой работе ее расшифруют.

              Еще раз, для ясности: получить сведения из электронной трудовой книжки можно будет несколькими способами. Это:

              – личный кабинет на сайте ПФР или Госуслугах – в электронном виде;

              – в отделе кадров;

              – в любом отделении МФЦ;

              – в своем отделении ПФР.

              Обязательно ли будет менять бумажную книжку? 

              Нет, если только вы не начнете свой карьерный путь после января 2021 года – у таких работников выбора уже не будет. Остальные могут сохранить бумажные трудовые – для этого можно как написать в отделе кадров специальное заявление, так и не писать его.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............