Как получить электронную трудовую книжку?

Обратиться в отдел кадров.

С 1 января 2020 года в России вступают в силу поправки в Трудовой кодекс, вводящие в него понятие «электронная трудовая книжка».

Этот шаг означает, что с нового года любой россиянин может получить доступ к данным о своем трудовом стаже онлайн. Для начала придется написать заявление в своем отделе кадров о том, что вы хотите завести электронную трудовую книжку – взамен или в дополнение к бумажной.

Что за книжка и зачем она нужна

Выглядеть она будет как простая таблица, аналогичная той, что всем знакома по бумажной книжке. Там будут все те же сведения о сотруднике, местах и периоде работы, должности и прочих нюансах.

Ожидается, что повсеместное распространение электронных трудовых начнется с 1 января 2021 года, когда их будут оформлять для сотрудников, устроившихся на работу впервые. А пока в течение года будет переходный период.

Но не для работодателей – им придется начинать переводить все данные о трудоустроившихся и уволившихся в электронный формат уже с января 2020-го. Кроме того, до 30 июня они должны в обязательном порядке проинформировать своих работников о возможности перехода на электронные книжки и, собственно, перевести всех, кто изъявит такое желание.

Зачем это государственным органам – понятно. Так гораздо проще каталогизировать данные, что также, возможно, упростит оформление пенсий – и это существенный плюс. Человеку, в свою очередь, тоже не придется – в теории – бегать по своим старым работодателям за подтверждением стажа. В остальном же выгоды пока не очень ясны.

Так, в любой момент получить на руки электронную трудовую будет проблематично – действительна будет лишь копия, заверенная электронной подписью, которая есть не у всех, либо копия, полученная от последнего работодателя или в МФЦ. Устроиться на новое место, не предоставив там один из этих вариантов, не получится.

То есть в любом случае придется либо обращаться в кадры к прошлому работодателю, либо в отделения МФЦ или ПФР, либо копировать на компьютер или флешку вариант из личного кабинета на сайте ПФР/Госуслуг, но с электронной подписью и надеждой, что на новой работе ее расшифруют.

Еще раз, для ясности: получить сведения из электронной трудовой книжки можно будет несколькими способами. Это:

– личный кабинет на сайте ПФР или Госуслугах – в электронном виде;

– в отделе кадров;

– в любом отделении МФЦ;

– в своем отделении ПФР.

Обязательно ли будет менять бумажную книжку?

Нет, если только вы не начнете свой карьерный путь после января 2021 года – у таких работников выбора уже не будет. Остальные могут сохранить бумажные трудовые – для этого можно как написать в отделе кадров специальное заявление, так и не писать его.