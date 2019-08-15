Обязательно ли сдавать белье в поезде?

Нет, не обязательно.

Пассажирка, в яркой форме выражавшая свое недовольство требованием проводницы российского поезда сдать белье, на самом деле была права.

Правда, если присмотреться к актуальным «Правилам перевозки пассажиров железнодорожным транспортом» от 2013 года, выложенным на сайте РЖД, там ничего не говорится об обязанности проводника убирать белье. Обеспечивать им пассажира – да (п.53), предупреждать о прибытии поезда за полчаса – тоже. Но вот об остальном – нет.

Но есть два других документа, где это все же прописано. Первый – это учебник под названием «Организация железнодорожных пассажирских перевозок» (В.А. Кудрявцев), в котором в части про обязанности проводника есть следующие строки:

«Убирать постельные принадлежности после высадки пассажиров; в исключительных случаях с согласия пассажиров разрешается убирать постельные принадлежности до высадки, но не ранее чем за 30 мин до прибытия на железнодорожную станцию назначения».

Учебник Кудрявцева рекомендован для использования при обучении проводников на ж/д транспорте.

Кроме того, есть также постановление Главного санитарного врача «О введении в действие «Санитарных правил по организации пассажирских перевозок на железнодорожном транспорте СП 2.5.1198-03». В пункте 5.1.77 есть следующая фраза:

«Уборка использованного постельного белья осуществляется проводником вагона после высадки пассажира».

Между двумя этими документами, конечно, есть некоторое противоречие в том, что касается момента уборки. В Федеральной пассажирской компании, «дочке» РЖД, впрочем, утверждают о верности последнего варианта:

«Многие пассажиры задают вопрос: нужно ли сдавать постельное белье после поездки? Спешим ответить на него – нет, не нужно. Проводник самостоятельно соберет его после прибытия на конечную станцию».

Так что когда в следующий раз от вас потребуют сдать белье, смело можете этого не делать.