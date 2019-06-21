Чем опасен долгий рабочий день?

Ученые из Франции, Италии, США, Германии и Японии, выяснили, что 10-часовый рабочий день грозит инсультом. Итоги исследования, в котором приняли участие более 143 тысяч человек в возрасте от 18 до 69 лет, свидетельствуют, что у тех, кто работал более 10 часов не менее 50 дней в году, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивался на 29%. При этом длительный рабочий день в течение десяти лет повышал риск на 45%, сообщает ТАСС.

В ходе анализа специалисты учитывали возраст, пол, вредные привычки, в частности, курение, а также продолжительность рабочего дня. Ученые наблюдали за добровольцами с 2012 года.

Российские врачи согласны, что проблема существует. Специалисты предупреждают, что переработки также повышают риск депрессии. Человек переутомляется, это влияет на работоспособность и, в итоге, ведет к состоянию апатии. Усталость – это защитная реакция нервных клеток, свидетельствуют медики, она побуждает человека прекратить деятельность с целью уберечь организм от перегрузок, которые ведут к снижению концентрации, ухудшению памяти, к проблемам со сном.

В жаркую погоду, которая установилась сейчас в средней полосе России, неадекватные нагрузки на организм, в том числе на рабочем месте, становятся еще опаснее. Стоит вспомнить печальную статистку прошлого года в Японии, когда в аномальный 40-градусный зной в городах погибли 144 человека, а в больницы были доставлены более 70 тысяч японцев.

Не менее показателен недавний шокирующий пример Индонезии. Там в процессе ручного подсчета голосов, который длился несколько недель после выборов президента, умерли около 600 сотрудников местных избиркомов. Основной причиной смертей тогда были названы инсульты и инфаркты на фоне усталости – физической и психологической, в условиях жары.

В российской Госдуме уже предлагали обязать работодателей давать выходные в жаркую погоду людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями. Письмо с соответствующей инициативой было направлено в прошлом году главе Минтруда Максиму Топилину и министру здравоохранения Веронике Скворцовой. По мнению авторов идеи, в аномально жаркие дни нагрузки на работе наносят существенный вред здоровью людей, в особенности, имеющих предрасположенность к заболеваниям сердца и сосудов. Соответственно им нужны дополнительные отгулы. Пока поддержки эта идея пока не получила.

Если все же необходимо сверхурочно работать в жаркие летние месяцы, то врачи советуют надевать в офис легкую и дышащую одежду из натуральных тканей, не носить обтягивающие вещи. Чаще проветривать помещение – духота в замкнутом пространстве может спровоцировать головокружение и обморок, а инфекции в таких условиях распространяются быстрее, чем в прохладную погоду.

Каждый час стоит делать перерыв на несколько минут, во время которого не сидеть на месте, а пройтись, размяться. Если есть такая возможность - выйдите на свежий воздух.

По возможности меньше пользуйтесь гаджетами, телевизором в нерабочее время. Избегайте энергетиков, крепкого чая и кофе, жирной пищи, пейте больше чистой воды, постарайтесь не курить. Перед сном нелишним будет совершить небольшую прогулку, сделать легкую гимнастику.