Как погибла знаменитая украинская пулеметчица «Ведьма»?

В среду появилась новая версия происшествия, в результате которого погибла пулеметчица 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Яна Червоная (Червона) с позывным «Ведьма».

Если накануне говорилось, что ее погубил «вражеский снаряд» (ПТУР), попавший в блиндаж, то теперь сообщается менее героическая версия – непроизвольный подрыв миномета на позициях украинских силовиков. Ее обнародовал глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

«Военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций народной милиции ЛНР из миномета калибра 120 миллиметров. В результате нарушения требований безопасности горе-защитники произвели двойное заряжание миномета, вследствие чего произошел разрыв орудия», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

Президент Украины Петр Порошенко накануне в своем Фейсбуке написал, что в блиндаж, в котором находилась Яна Червоная, попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР), отметив, что для него это «тяжелая весть с фронта». При этом так и осталось неизвестным, где именно и на каком участке фронта погибла Червоная.

«Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», – написал он.

Представитель оперативного командования соседней Донецкой народной республики Эдуард Басурин тоже опроверг версию Порошенко, добавив, что такое вооружение, как ПТУР, ополченцами ДНР при ответном огне не применяется. «Насколько мне известно, изначально они писали о попадании ПТУРа. Пусть они сначала определятся, чем туда попали», – сказал Басурин в эфире НСН.

В украинской печати Червоную подавали как символ участия женщин в войне с ополченцами. Поначалу будущая пулеметчица, дружившая с добровольцами из батальона «Айдар», была просто волонтером, участвовала в гуманитарной помощи боевикам из этого формирования и уже тогда неоднократно появлялась на передовой, пишет «МК».

Убивать собственноручно Червоная начала в 2016 году, вступив в другой добровольческий батальон – «Донбасс». Пресса стала охотно подхватывать ее посты из соцсетей, создав пулеметчице героический образ. Пулеметчица охотно общалась с журналистами, приезжавшими из Киева. В интервью изданию «Зеркало недели» Червоная заявила, что с легким сердцем передала оставшемуся дома супругу свою волонтерскую деятельность и двоих детей – десяти и восьми лет.

«По образованию я секретарь – помощник руководителя. Просто здесь заменила печатную машинку пулеметом. Начала «печатать» по-другому. Мужу я просто не дала выбора. А что ему было делать? Он знал, что если уж я решила, то моего мнения не изменить. И к тому же он всегда поддерживал мои сумасшедшие идеи. Я должна быть здесь. В целом на передовой я чувствую больший покой, чем когда бываю дома», – рассказывала «Ведьма».

На вопрос об отношении к мужчинам, которые уклоняются от мобилизации в ряды ВСУ, Червоная тогда ответила:

«Каждому свое. Я же тоже не хочу идти работать электриком или программистом. Так и не иду туда. Мне нравится моя работа».

Примечательно, что ни украинские, ни луганские источники не приводят данных о том, где именно произошел инцидент. Известно лишь, что в марте 2017 года подразделение Червоной перебросили к линии соприкосновения на участке самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ДНР сообщали, что деятельность подразделения стала причиной эскалации напряженности на фронте. До этого «Ведьма» несла службу в Попаснянском районе Луганской области.