Как погибла знаменитая украинская пулеметчица «Ведьма»?

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Зачем государство превращает сборы в налоги

Налоговая служба наводит ужас на российский бизнесФото: Виктор Бартенев/«Интерпресс»/ТАСС
Во всем мире бизнес уже давно платит государству за вред, который наносит экологии или дорогам. Россия только наверстывает упущенное. Минфин придумал, как заставить бизнес платить ряд сборов, появившихся в России относительно недавно. Он предложил перевести их в разряд налогов и дать на откуп Федеральной налоговой службе. Как отреагировал на это бизнес и почему? Подробности...
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Сможет ли НАТО гарантировать Украине проход через Керченский пролив

Без грубого нарушения конвенции Монтрё американцы не смогут отправить армаду в Черное мореФото: facebook.com/StandingNATOMaritimeGroup2
Американский представитель при НАТО пригрозил: в Черное море отправятся корабли альянса, чтобы «гарантировать безопасный проход украинских судов через Керченский пролив». Что могут предпринять американцы и их союзники, не нарушая конвенции Монтрё 1936 года, и готов ли Черноморский флот России дать достойный ответ? Подробности...
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Корпорации начали «драться» за медалистов олимпиады «Я – профессионал»

Золотые медалисты олимпиады получат премии по 200–300 тысяч рублей Фото: vk.com/olimpiprofi
«Вы попали под прицел крупнейших компаний. Я вижу здесь лидеров российского рынка, каждый из которых выписывает себе победителей. Они начинают за вас драться. И это здорово», – заявил первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, открывая церемонию награждения золотых медалистов образовательной олимпиады для студентов «Я – профессионал». Подробности...
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Богатейшие американцы жалуются на нехватку денег

Типичный американец все больше выглядит такФото: Zohra Bensemra/Reuters
Гигантские для России зарплаты – сотни тысяч долларов в год – все меньше устраивают американцев. Даже столь серьезные деньги больше не обеспечивают жителям крупнейших городов США возможность ни в чем себе не отказывать. Почему даже самым успешным представителям западного общества теперь не хватает денег? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Мадуро почувствовал поддержку России и стал смелым

Владимир Добрынин, журналист
В Венесуэле перешли к жесткостям. Давно пора. Хаос в стране не может продолжаться вечно, кто-то должен был проявить силу и волю. Лучше пусть это будет законный президент. Его загнали в угол и он решил пойти по пути Башара Асада. Подробности...

Память о блокаде Ленинграда раздражает инфантилов

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Нашлись «суперпатриоты», которые считают сам жанр комикса недостойным памяти героев Великой Отечественной войны. В издании такой книжки они увидели и кощунство, и глупость, и предательство, и «подражание тупым американцам». Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Украина – лаборатория веселых экспериментов

Виталий Саутёнков, депутат Одесского областного совета VII созыва
В правом углу ринга у нас жаждущий славы олигарх-мультимиллионер, обладатель премии «Грэмми» за лучшую «песню» о непроданном заводе. В левом углу – личность загадочная, и какие-либо выводы касательно Зеленского делать рано. Подробности...
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    Роль Берии в истории

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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Как погибла знаменитая украинская пулеметчица «Ведьма»?

            		   3 апреля 2019, 19:00
            Фото: с личной станицы на Facebook
            Текст: Иван Абакумов

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            В среду появилась новая версия происшествия, в результате которого погибла пулеметчица 54-й отдельной механизированной бригады ВС Украины Яна Червоная (Червона) с позывным «Ведьма».

            Если накануне говорилось, что ее погубил «вражеский снаряд» (ПТУР), попавший в блиндаж, то теперь сообщается менее героическая версия – непроизвольный подрыв миномета на позициях украинских силовиков. Ее обнародовал глава пресс-службы народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.

            «Военнослужащие, среди которых находилась женщина, решили осуществить обстрел позиций народной милиции ЛНР из миномета калибра 120 миллиметров. В результате нарушения требований безопасности горе-защитники произвели двойное заряжание миномета, вследствие чего произошел разрыв орудия», – цитирует Осадчего РИА «Новости».

            Президент Украины Петр Порошенко накануне в своем Фейсбуке написал, что в блиндаж, в котором находилась Яна Червоная, попала противотанковая управляемая ракета (ПТУР), отметив, что для него это «тяжелая весть с фронта». При этом так и осталось неизвестным, где именно и на каком участке фронта погибла Червоная.

            «Яна Червоная и Александр Милютин погибли сегодня от вражеской мины. Защитники Украины. Знал Яну как волонтера и человека веселого нрава. Трудно поверить», – написал он.

            Представитель оперативного командования соседней Донецкой народной республики Эдуард Басурин тоже опроверг версию Порошенко, добавив, что такое вооружение, как ПТУР, ополченцами ДНР при ответном огне не применяется. «Насколько мне известно, изначально они писали о попадании ПТУРа. Пусть они сначала определятся, чем туда попали», – сказал Басурин в эфире НСН.

            В украинской печати Червоную подавали как символ участия женщин в войне с ополченцами. Поначалу будущая пулеметчица, дружившая с добровольцами из батальона «Айдар», была просто волонтером, участвовала в гуманитарной помощи боевикам из этого формирования и уже тогда неоднократно появлялась на передовой, пишет «МК».

            Убивать собственноручно Червоная начала в 2016 году, вступив в другой добровольческий батальон – «Донбасс». Пресса стала охотно подхватывать ее посты из соцсетей, создав пулеметчице героический образ. Пулеметчица охотно общалась с журналистами, приезжавшими из Киева. В интервью изданию «Зеркало недели» Червоная заявила, что с легким сердцем передала оставшемуся дома супругу свою волонтерскую деятельность и двоих детей – десяти и восьми лет.

            «По образованию я секретарь – помощник руководителя. Просто здесь заменила печатную машинку пулеметом. Начала «печатать» по-другому. Мужу я просто не дала выбора. А что ему было делать? Он знал, что если уж я решила, то моего мнения не изменить. И к тому же он всегда поддерживал мои сумасшедшие идеи. Я должна быть здесь. В целом на передовой я чувствую больший покой, чем когда бываю дома», – рассказывала «Ведьма».

            На вопрос об отношении к мужчинам, которые уклоняются от мобилизации в ряды ВСУ, Червоная тогда ответила:

            «Каждому свое. Я же тоже не хочу идти работать электриком или программистом. Так и не иду туда. Мне нравится моя работа».

            Примечательно, что ни украинские, ни луганские источники не приводят данных о том, где именно произошел инцидент. Известно лишь, что в марте 2017 года подразделение Червоной перебросили к линии соприкосновения на участке самопровозглашенной Донецкой народной республики. В ДНР сообщали, что деятельность подразделения стала причиной эскалации напряженности на фронте. До этого «Ведьма» несла службу в Попаснянском районе Луганской области.


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