Сколько денег и на что именно тратит Минобороны России?

Россия больше не входит в пятерку стран с самыми высокими расходами на оборону, сообщил в понедельник в своем докладе Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (СИПРИ). По версии института, военные расходы нашей страны снижаются второй год подряд, а сам оборонный бюджет составил всего 61,4 млрд долларов. При этом даже после снижения расходов Москва тратит на армию больше практически всех стран в Европе.

Куда идут эти деньги? Как Минобороны распределяет свой бюджет? Такая информация засекречена, поэтому пресса опирается на оценки экспертов.

Военный обозреватель Александр Гольц заявил газете ВЗГЛЯД, что по его оценкам, 50-60% расходов Минобороны приходится на производство вооружений и поддержание их в боеспособном состоянии, остальные примерно 40% идут на содержание войск. По словам эксперта, больше всего денег Минобороны направляет в РВСН и ВКС. Еще в начале «нулевых» эта пропорция была совершенно иной – на «проедание» уходило гораздо больше половины бюджета военного ведомства. «А в 90-е годы это могло быть и 90 процентов», – сказал он.

Как предположил в интервью газете ВЗГЛЯД военный эксперт Антон Лавров, 50% расходов Минобороны идут на новое вооружение и на военную инфраструктуру, большая часть из этой половины поступает в ВВС и Сухопутные войска. Другая половина средств идет на зарплаты, пенсии и содержание войск.

Западные эксперты также уверены, что на военные цели тратятся деньги по другим статьям российского госбюджета, это так называемые косвенные расходы, но оценивать их размер Лавров не берется. Что касается оценок шведского института, то говорить о снижении расходов российского военного ведомства можно только в долларовом эквиваленте, оговорился Лавров. Если же смотреть на данные в рублях, то траты на оборону даже выросли.

«Оружие закупается за рубли по внутренним ценам, поэтому на самом деле мы при тех же расходах мы можем закупать больше вооружений, чем любая страна, которая приобретает их на внешнем рынке», – сказал Лавров.

Ранее советник министра обороны Андрей Ильницкий называл другие цифры, – Россия тратит больше средств на разработку и закупку вооружения. По его словам, на это идет 70% военного бюджета.

Как бы в подтверждение этих слов сам министр Сергей Шойгу заявлял, что к началу этого года доля современного вооружения в войсках возросла до 61,5% – в стратегических ядерных силах она составляет 82%, в Сухопутных войсках – 48,3%, ВКС – 74%, Военно-морском флоте – 62,3%, ВДВ – 63,7%. Похоже, то большую часть средств Минобороны действительно тратит на новое вооружение и переоснащение армии.

Напомним, что в ноябре, когда бюджет проходил утверждение в парламенте, профильный чиновник Минфина Анатолий Попов назвал размер открытой части военного бюджета России на 2019 год. «Проектом федерального бюджета на расходы в сфере национальной обороны и национальной безопасности и правоохранительной деятельности предусмотрены в следующих объемах. В 2019 году – 2 трлн 382 млрд, в 2020 году – 2 трлн 456 млрд и 2 трлн 523 млрд в 2021 году», – сказал он, уточнив при этом, что речь идет только об открытой части бюджета.

По словам Попова, «вместе с закрытой частью расходы на правоохранительную деятельность, оборону и безопасность составляют 30% государственного бюджета в расходной части по годам». Вопреки оценкам шведских экспертов, Попов сообщил, что расходы вырастут – дополнительные ассигнования на оборону и безопасность составляет 1 трлн 160 млрд рублей за три года.

Заместитель Шойгу Татьяна Шевцова в декабре говорила, что Россия в ближайшие три года сохранит прежний уровень расходов на закупку новых вооружений. Только после 2021 года Шевцова «обещает» постепенное снижение гособоронзаказа. В денежном выражении расходы на закупку новых вооружений у отечественного ВПК составят более 1,5 трлн руб., или около 50% всех расходов Минобороны, говорила заместитель министра.