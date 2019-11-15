Сколько будет стоить проезд по трассе М-11 Москва – Петербург?

Долгожданная платная дорога М-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, готовится к открытию. 13 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии на самый последний, 8-й участок трассы – 20-километровый отрезок у Северной столицы, от Тосно до КАД. Это означает, что работы полностью завершены. Осталось лишь разобраться с документами, и до конца ноября дорогу, наконец, откроют.

Вспомним немного цифр. М-11 начали строить в 2011 году. Хотели уложиться в шесть-семь лет и успеть к началу чемпионата мира по футболу, но не получилось – некоторые участки закончить не успели. В итоге строительство растянулось на восемь лет, сумма затрат оценивается в 550 млрд рублей. Полная длина трассы составит 669 километров. Большая часть (почти 500 км) пройдет по территории Тверской и Новгородской областей, Московской и Ленинградской достались отрезки по 90 и 75 км соответственно. Скоростной лимит сейчас составляет 110 км/ч, но его планируют поднять до 130 км/ч.

Цена проезда

С ценой все, на первый взгляд, просто. «Автодор», управляющий большей частью трассы, уже озвучил общие цифры. В итоге максимальная стоимость проезда без транспондера в будни составит 1820 рублей, в выходные – 2020 рублей. С транспондером – 1331 и 1494 соответственно. Тариф будет зависеть также от времени суток – с часа ночи до шести утра дешевле, в остальное время дороже.

Интересно, что едва ли не треть этой суммы придется заплатить за проезд по 43-километровому участку от Москвы до Солнечногорска – только этот отрезок контролирует не «Автодор», а «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). В пятницу вечером за 6,4% пути (именно столько составляет 43 км от 669) без транспондера придется отдать 650 рублей.

Почему так? СЗКК вложило в этот участок около 50 млрд своих средств, по большей части заемных. И чтобы вернуть банкам деньги вовремя, тарифы пришлось задирать. Такой подход неоднократно критиковали. «Там никто не ездит, вздули цены так, что проехать невозможно», – это, например, слова Владимира Путина, дошло и до него. Причем эти слова были сказаны еще в 2016-м, а спустя три года ничего так и не изменилось.

Что же касается итоговой стоимости проезда, она сопоставима, а в части случаев будет даже выше цены билета на «Сапсан». Например, в последнюю пятницу ноября поезд будет стоить 3,4 тысячи рублей. Время в пути – 3 часа 56 минут.

А теперь попробуем рассчитать бюджетный – с транспондером – вариант проезда по М-11 на автомобиле в то же время. Проехав пять пунктов приема платы, вы отдадите 1331 рубль (550 СЗКК + 721 «Автодору»). При этом предположим, что вы начинаете дорогу с пустым баком. И возьмем средний расход в восемь литров – по трассе обычно расход ниже, но ведь россияне так любят внедорожники и кроссоверы, многие из которых «едят» больше 10 литров – поэтому усредним до восьми. Средняя цена на АИ-95 на АЗС на полпути (например, в Тверской области) – 45 рублей за литр. Получается, что на все 669 километров при расходе в восемь литров на 100 км потребуется 53,5 литра в баке – они будут стоить 2408 рублей. Прибавляем к этой сумме 1331 – и выходит 3739 рублей.

Путь при этом займет шесть-восемь часов. И это еще если не промахнетесь с заправкой, как многие другие. Да и транспондер тоже стоит денег – около тысячи рублей. Если же брать вариант без транспондера и в выходные, получится уже 4428 рублей. «Сапсан» же на утро субботы обойдется в 2970 рублей.

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