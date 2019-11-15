Сколько будет стоить проезд по трассе М-11 Москва – Петербург?

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15 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 14:20  |  vz.ru
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Киев рано обрадовался решению Германии по «Северному потоку – 2»

У «Северного потока-2» появился шанс заработать на полную мощностьФото: Anton Vaganov/Reuters
Германия передумала идти против Газовой директивы ЕС, включив ее в свое законодательство. Поэтому полной победы «Северного потока – 2» не случилось, чему несказанно рады в Киеве. Однако новый закон показал, что немцы не сдадут российский газопровод без боя. Они нашли новую лазейку, которая должна спасти российскую трубу от несправедливого опустошения. Получится ли? Подробности...
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Грузия отказалась от одной дороги с Россией

Военно-Грузинская дорога связывает Россию с Грузией уже больше двухсот летФото: Малхаза Датикашвили, Александра Саакова/Фотохроника ТАСС
Грузия отвергла предложение Рамзана Кадырова построить дорогу из Чечни в Грузию. Сейчас Россию с Грузией связывает только одна дорога – Военно-Грузинская. В нежелании нынешних грузинских властей наладить еще один путь сообщения с Россией, есть удивительный исторический парадокс: в конце XVIII века Грузия мечтала о том, чтобы между ней и Россией было налажено хоть какое-то сообщение. Подробности...
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Кот Виктор оказался сильнее «Аэрофлота»

Кот подставил не только хозяина, но и национального авиаперевозчика РоссииФото: facebook.com/mikhail.galin.7
Обыкновенный домашний кот смог нанести удар по репутации одного из символов России – национального авиаперевозчика «Аэрофлот». А все из-за наказания, вынесенного владельцу животного. Почему это наказание выглядит несправедливым и какие ошибки в глазах общества допустила ведущая авиакомпания страны? Подробности...
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Пророссийская позиция новой власти Молдавии может быть подделкой

Словно герой сериала «Игры престолов», Ион Кику пришел к власти, опираясь на союз двух бывших враговФото: DUMITRU DORU/EPA/ТАСС
У президента Молдавии Додона появилась реальная власть – в стране сформировано подконтрольное ему правительство, которое называют пророссийским. Министром обороны, например, стал генерал, восхищавшийся защитниками ДНР. МИД возглавил дипломат, высказывавшийся за укрепление отношений с Москвой. Однако аналитики полагают, что обольщаться и ждать разворота Кишинева на восток пока рано.  Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зачем и куда разводят войска в Донбассе

Дмитрий Юрьев, политолог
Любая попытка сдать народные республики Донбасса Украине гарантированно приведет к гуманитарной катастрофе. Но наших донецких и луганских братьев можно успокоить – «развести» Россию (вместо войск) никому не удастся. Подробности...

Не надо всюду видеть одну сплошную Украину

Евгений Примаков, Депутат Государственной думы, генеральный директор АНО "Русская гуманитарная миссия"
Постоянное битье себя пяткой в грудь, разрывание рубахи и крики «держите меня семеро, сейчас наши танки вот-вот и все!» – это проблема для нашей внешней политики. Потому что разогревает общественное мнение, когда нужно сохранять голову холодной. Подробности...
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Кто и как создает «русские досье»

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Лондонскому шпиону Стилу можно позавидовать – после стольких конфузов он все еще в цене. С другой стороны – на его месте надо быть осторожным, учитывая судьбу основателя «Белых касок» Ле Мезюрье. Тот тоже долго был полезен глобальному начальству. Подробности...
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      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
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      Появились кадры сборки первого серийного истребителя Су-57, проходящей в Комсомольске-на-Амуре на авиазаводе им. Гагарина. Замминистра обороны Алексей Криворучко пообещал, что самолет поступит в ВКС уже к концу года, а в следующем году армия получит еще один такой истребитель
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      На Красной площади прошел марш в честь годовщины парада 1941 года

      На Красной площади в Москве прошел марш в честь 78-й годовщины знаменитого парада 7 ноября 1941 года, который историки считают одним из важнейших эпизодов Великой Отечественной войны. Тогда около 28 тысяч советских солдат прямо с парада отправились на передовую
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          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

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          • Готов

          • Да, но только при определенных условиях (указать в комментариях)

          • Нет, ни при каких условиях

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              Сколько будет стоить проезд по трассе М-11 Москва – Петербург?

              		   15 ноября 2019, 13:32
              Фото: Илья Питалев/РИА Новости
              Текст: Алексей Яковлев

              Версия для печати  •
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              Долгожданная платная дорога М-11, которая соединит Москву и Санкт-Петербург, готовится к открытию. 13 ноября Ростехнадзор выдал заключение о соответствии на самый последний, 8-й участок трассы – 20-километровый отрезок у Северной столицы, от Тосно до КАД. Это означает, что работы полностью завершены. Осталось лишь разобраться с документами, и до конца ноября дорогу, наконец, откроют. 

              Вспомним немного цифр. М-11 начали строить в 2011 году. Хотели уложиться в шесть-семь лет и успеть к началу чемпионата мира по футболу, но не получилось – некоторые участки закончить не успели. В итоге строительство растянулось на восемь лет, сумма затрат оценивается в 550 млрд рублей. Полная длина трассы составит 669 километров. Большая часть (почти 500 км) пройдет по территории Тверской и Новгородской областей, Московской и Ленинградской достались отрезки по 90 и 75 км соответственно. Скоростной лимит сейчас составляет 110 км/ч, но его планируют поднять до 130 км/ч. 

              Цена проезда

              С ценой все, на первый взгляд, просто. «Автодор», управляющий большей частью трассы, уже озвучил общие цифры. В итоге максимальная стоимость проезда без транспондера в будни составит 1820 рублей, в выходные – 2020 рублей. С транспондером – 1331 и 1494 соответственно. Тариф будет зависеть также от времени суток – с часа ночи до шести утра дешевле, в остальное время дороже. 

              Интересно, что едва ли не треть этой суммы придется заплатить за проезд по 43-километровому участку от Москвы до Солнечногорска – только этот отрезок контролирует не «Автодор», а «Северо-Западная концессионная компания» (СЗКК). В пятницу вечером за 6,4% пути (именно столько составляет 43 км от 669) без транспондера придется отдать 650 рублей. 

              Почему так? СЗКК вложило в этот участок около 50 млрд своих средств, по большей части заемных. И чтобы вернуть банкам деньги вовремя, тарифы пришлось задирать. Такой подход неоднократно критиковали. «Там никто не ездит, вздули цены так, что проехать невозможно», – это, например, слова Владимира Путина, дошло и до него. Причем эти слова были сказаны еще в 2016-м, а спустя три года ничего так и не изменилось. 

              Что же касается итоговой стоимости проезда, она сопоставима, а в части случаев будет даже выше цены билета на «Сапсан». Например, в последнюю пятницу ноября поезд будет стоить 3,4 тысячи рублей. Время в пути – 3 часа 56 минут. 

              А теперь попробуем рассчитать бюджетный – с транспондером – вариант проезда по М-11 на автомобиле в то же время. Проехав пять пунктов приема платы, вы отдадите 1331 рубль (550 СЗКК + 721 «Автодору»). При этом предположим, что вы начинаете дорогу с пустым баком. И возьмем средний расход в восемь литров – по трассе обычно расход ниже, но ведь россияне так любят внедорожники и кроссоверы, многие из которых «едят» больше 10 литров – поэтому усредним до восьми. Средняя цена на АИ-95 на АЗС на полпути (например, в Тверской области) – 45 рублей за литр. Получается, что на все 669 километров при расходе в восемь литров на 100 км потребуется 53,5 литра в баке – они будут стоить 2408 рублей. Прибавляем к этой сумме 1331 – и выходит 3739 рублей.

              Путь при этом займет шесть-восемь часов. И это еще если не промахнетесь с заправкой, как многие другие. Да и транспондер тоже стоит денег – около тысячи рублей. Если же брать вариант без транспондера и в выходные, получится уже 4428 рублей. «Сапсан» же на утро субботы обойдется в 2970 рублей.

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