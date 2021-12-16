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Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления instagram.com/grozny_inform
Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство. Подробности...
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«Спутник V» начал помогать россиянам в Европе

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    Зачем «волчица Ичкерии» вернулась на родину

    Еще недавно Рубати Мицаева считалась на Западе «иконой» чеченского сопротивления
    		   16 декабря 2021, 08:50
    Фото: instagram.com/grozny_inform
    Текст: Олег Мельник

    Бывшая «икона чеченского сопротивления» Рубати Мицаева вызвала бурные споры в России, вернувшись из изгнания на родину – по приглашению Рамзана Кадырова. Одни требуют от «волчицы Ичкерии» публичного покаяния за участие в боях против российской армии. Другие уверены, что покаяние не требуется, поскольку война уже ушла в прошлое, а чеченскому обществу требуется восстановить единство.

    Активная участница двух войн в Чечне, бывший представитель «правительства Ичкерии» в изгнании Рубати Мицаева в среду вернулась на родину. В аэропорту Грозного ее встречали министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев, депутат парламента Чечни Магомед Хамбиев, а также родственники Мицаевой, в том числе ее дочь, вернувшаяся на родину гораздо раньше. Телеканалы распространили видео, на котором бывшая «волчица Ичкерии», как ее называли в эмиграции, танцует лезгинку прямо на летном поле, а затем плачет, обнимая дочь.

    «Сегодня вместе с дорогими братьями встретил в аэропорту Рубати Мицаеву. Она покинула регион в 2003 году и впервые за прошедшие годы вернулась на родную землю», – цитирует РИА «Новости» Дудаева. По его словам, женщина вернулась по личному приглашению главы республики Рамзана Кадырова.

    Впрочем, еще 6 октября Мицаева вызвала сенсацию, когда внезапно подключилась к прямому эфиру Кадырова и Хамбиева в Instagram и попросила разрешения вернуться. Кадыров ответил, что она, как и другие эмигранты, могут вернуться в любое время, причем лично его собеседнице не грозит уголовное преследование.

    В разговоре с главой республики Мицаева объявила, что уже год как отказалась от сотрудничества с «кабинетом министров» самопровозглашенной Республики Ичкерия. Как известно, главой этого «правительства» называет себя живущий в Великобритании эмигрант Ахмед Закаев, во время чеченских войн – полевой командир.

    Спустя два дня после нашумевшего «стрима» – 8 октября – портал «Чечня сегодня» сообщил, что дочь Рубати Суният Мицаева выиграла конкурс на лучший портрет матери Кадырова, который проводился среди уроженцев республики, живущих за ее пределами. Победители конкурса получили от фонда имени Ахмата-хаджи Кадырова по полмиллиона рублей.

    Стоит отметить, что Магомед Хамбиев в свое время входил в руководство самопровозглашенной Ичкерии, занимая в структурах мятежников пост министра обороны, в 2004 году сдался и был помилован. Что касается Мицаевой, то последние девять лет она жила в Германии, именуя себя «представителем правительства Ичкерии».

    Хотя Мицаева и не занимала высоких постов, в структурах «ичкерийцев» она широко известна. Будучи медсестрой, она прославилась в самом начале первой чеченской войны, в январе 1995 года – она работала во «дворце Дудаева» в те дни, когда это здание в центре Грозного штурмовали российские военные. На интернет-ресурсах сепаратистов опубликованы фото, на которых молодая медсестра позирует вместе с «президентом» самопровозглашенной республики, генералом Джохаром Дудаевым в подвале «дворца». Впрочем, Мицаева работала не только медиком. На тех же ресурсах есть снимки и видеозаписи, на которых «волчица Ичкерии», как ее называли, запечатлена с автоматом или с гранатометом в руках.

    «Долгие годы из нее лепили икону сопротивления, Мицаева азартно и с большой охотой поливала помоями Россию, числилась ближайшим соратником Закаева, – напомнил в своем Телеграм-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц. – И вот запросилась домой. А Рамзан, добрая душа, не отказал. Говорят, сначала она отправила на разведку в Чечню двух дочерей. Одна из них даже выиграла в конкурсе на лучший портрет матери Кадырова и получила премию от министра информации и печати Ахмеда Дудаева. А потом собралась сама. Встречали ее пышно. Интересно, извиняться будет?»

    Мицаева принимала активное участие в боевых действиях, отметил и встречавший эмигрантку в аэропорту министр Ахмед Дудаев, однако: «Она не имела корыстных интересов. О ее смелости и мужестве и сегодня знают многие, кто находился с ней тогда рядом». В последние годы Мицаева столкнулась в Европе с жизненными проблемами, – при этом «так называемые лидеры евроичкеризма бросили ее на произвол судьбы», – цитирует министра «Грозный-информ». Теперь Мицаева вернулась на родину, чтобы своими глазами увидеть процветание, за которое она воевала, добавил Дудаев.

    «Терроризму нет срока давности, если это терроризм квалифицированный. Однако это надо доказать,

    – говорит подполковник ФСБ, глава Союза офицеров группы «Альфа», участник операции в Чечне Алексей Филатов. – Сомневаюсь, что Мицаева участвовала именно в такой террористической деятельности, иначе эта женщина не могла бы так спокойно вернуться в Грозный, где ее встретили, как героя. При Рамзане Кадырове вряд ли такое возможно».

    По мнению подполковника, Кадыров прав, проводя политику примирения среди чеченцев, созданию единого сильного народа. «Он тем самым отменяет кровную месть, предотвращает новые преступления. Однажды я лично с ним беседовал на эту тему, мы ее долго обсуждали. Разделяю полностью его подходы. В каждом правиле должны быть исключения, если они для людей, для государства обернутся положительным эффектом», – пояснил ветеран «Альфы» и добавил: «В войне никогда нет абсолютно правых, нет черного и белого. Все зависит, – с какой стороны посмотреть».

    Другой ветеран войны, экс-депутат парламента Чечни, глава местного отделения «Справедливой России» Султан Денильханов тоже приветствует возвращение своего бывшего противника. «Если есть документальные доказательства того, что человек совершил преступления, которые не имеют срока давности, пусть решают прокуратура и суд. А моральная сторона? Мы приняли ее как должны принять любого чеченца, который вернулся на родину», – сказал Денильханов газете ВЗГЛЯД.

    «Ошибается человек? Прощаем, ничего страшного. Хорошо, раз Рубати Мицаева вернулась, соединилась со своими родственниками, Славу Богу. Те события остались в прошлом. Пусть будет на ее совести то, что она делала, а народ уже настолько от тех событий устал, что готов простить», – сказал бывший депутат.

    «Я участник тех событий. Правда, я был на стороне федеральной власти, я одним из первых в 1999 году встал рядом с Ахмат-хаджи Кадыровым. Я награжден орденом Кадырова. Так вот: была бы моя воля, всех вернул бы. Наверное, некоторые боятся. А чего боятся? Всех в свое время амнистировали, какая разница. Многие из тех, кто во время войны был на другой стороне, сейчас работают в структурах власти, – и все нормально. У нас есть целая программа для такого возвращения. Хватит нас делить! Хотя Рамзан Кадыров и молод, он прекрасно понимает, что не надо делить народ по этому принципу», – подытожил Денильханов.

    Примечательно, что в тот же день, когда Мицаева вернулась из Берлина в Грозный, берлинский суд огласил приговор по делу об убийстве другого защитника «Ичкерии», чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Как заявила в суде германская прокуратура, убийство было совершено по заданию «государственных ведомств» Российской Федерации, а исполнителем его стал гражданин РФ с документами на имя Вадима Соколова, который и был приговорен судом к пожизненному заключению. Сразу после оглашения приговора МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух российских дипломатов.

    Стоит напомнить, что не далее как в феврале прошлого года Рубати Мицаева организовывала пикеты у посольства России в Берлине с плакатами, в которых резко критиковала «террористическую политику» Москвы, позируя при этом на фоне портрета Хангошвили. В качестве плаща в этот момент ее плечи украшал зелено-бело-красный флаг «Ичкерии».
     
     
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