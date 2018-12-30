Взгляд
8 марта, пятница  |  Последнее обновление — 10:21  |  vz.ru
Разделы

Почему Газпрому нужны генералы

Ситуация в Газпроме выглядит не так радужно, как хотелось быФото: Сергей Портер/«Ведомости»/ТАСС
«Незаконченные заборы, ворота и дыра сзади, чтобы все тырить». Такими словами ситуацию в ключевой российской госкорпорации – Газпроме – описывает не кто-нибудь, а один из ее ведущих топ-менеджеров. А все началось с того, что президенту публично рассказали, как «пару лет назад была украдена труба стоимостью 1,8 миллиарда рублей». Подробности...
Перейти а раздел…

Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции? Подробности...
Перейти а раздел…

Госдеп лепит из «татарского активиста» нового Ленина

Батырхан Агзамов еще недавно был вовсе не «татарским активистом», а простым тувинским подросткомФото: кадр из видео
Финансируемое Госдепом США издание активно пиарит «татарского активиста» Батырхана Агзамова. Кто такой этот человек, каковы его политические взгляды, каким образом он из обычного тувинского подростка внезапно превратился в политического деятеля и какое отношение происходящее имеет к попыткам ослабить нашу страну? Подробности...
Перейти а раздел…

Владимир Скачко: Говорят, что я развалил Украину

Владимир Скачко уверен, что ему уже подготовили камеру, в которой сидел Кирилл ВышинскийФото: TOPINFORM/Youtube
«Допрос шел четырнадцать с половиной часов без еды и воды. Это, согласно международным конвенциям, пытка. В ОБСЕ были страшно удивлены...» – рассказал газете ВЗГЛЯД независимый украинский журналист Владимир Скачко. СБУ инкриминирует ему «посягательство на целостность Украины». Есть ли шанс, что после президентских выборов «безпека» оставит журналиста в покое? Подробности...
Перейти а раздел…

России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
Перейти а раздел…

Победа феминизма в СССР оказалась хуже поражения

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Странная, но характерная судьба праздника 8 Марта в России говорит нам по крайней мере об одном. О том, что судить о «женщинах вообще» невозможно – разве что в пределах учебников по анатомии или тостов на корпоративах. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

«Передоз» с патриотизмом после 90-х России не повредит

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Кто-то верит в Ледовое побоище и 28 панфиловцев, кто-то считает это красивым мифом и откровенной выдумкой. Но нация не живет, если у нее нет героев, достойных подражания. Людям не за что биться и умирать. Все. Нации нет. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Актеры больше не хотят играть добрых полицейских

Марина Ахмедова, журналист, писатель
Вчера Сергея Фролова вытолкали из квартиры взашей в тапках. Теперь Сергей живет на лестничной клетке. Когда я приехала к нему вечером, он сидел в углу, свесив голову, но еще пытался шутить – он же комедийный актер. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Рекорды и достижения русских женщин

    Самые трагичные смерти мировых звезд музыки

    Обсуждение: 20 комментариев

    Какие новые льготы получат семьи с детьми

    Обсуждение: 8 комментариев
      Перейти а раздел…

      Путин поздравил женщин-полицейских с 8 Марта, сидя на коне

      Накануне Международного женского дня Путин приехал в Первый оперативный полк московской полиции, где ознакомился с особенностями службы конных и туристических патрулей. Президент прокатился на коне по манежу, а затем, сидя прямо в седле, поздравил женщин-полицейских с наступающим праздником
      Подробности...

      Росгвардия поздравила женщин календарем с котиками

      Росгвардия к Международному женскому дню выпустила календарь, главными героями которого стали суровые бойцы первого отряда специального назначения внутренних войск «Витязь» и котики. Мужчины сфотографированы в полной боевой экипировке, а коты – во всей своей красе
      Подробности...

      В Женеве открылся крупнейший международный автосалон

      В Швейцарии стартовал Женевский автосалон – одно из главных ежегодных событий в мире автопрома и традиционное место презентаций новинок от ведущих мировых автомобильных брендов. Уже представлена одна из сенсационных новинок – McLaren Speedtail Concept
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        WoodMood. Хотим заменить столы в Кремле на наши

          Перейти а раздел…
          Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?
          • Да

          • Нет

          Какой кандидат на пост президента Украины из четверки лидеров вам более симпатичен?
          • Юрий Бойко

          • Владимир Зеленский

          • Пётр Порошенко

          • Юлия Тимошенко

          Вы привиты от кори?
          • Да

          • Нет

          • Не знаю

            Перейти а раздел…
            НОВОСТЬ ЧАСА:Путин поздравил россиянок с Международным женским днем
            МИД Украины заявил о праве Киева создавать запрещенное ДРСМД оружиеКлимкин заявил, что Крым «заселяют уголовниками»Госдеп возложил вину за отключение электроэнергии в Венесуэле на МадуроОбнародовано видео стрельбы японским зондом по астероиду Рюгу
            Парламент Косово принял закон о «конце диалога» с БелградомНАТО готовит ответ на приостановку Россией ДРСМДПроизводители Aurus получили заказы из Европы на годы впередПрезидент Чехии резко отреагировал на инцидент с российским дипломатом
            Небензя потребовал от ОБСЕ назвать главного разжигателя конфликта в ДонбассеКонгресс США собрался запретить Белому дому признавать Крым российскимГлава МИД Австрии оценила танцевальные способности ПутинаПевицу Александру Стрельченко нашли в бессознательном состоянии в Москве

            «угроза безопасности»


            Названа причина появления российского фрегата у берегов Шотландии

            «окопались окончательно»


            Украинская журналистка оценила, как изменился Крым после воссоединения с Россией

            «прекратить спекуляции»


            Собчак и Виторган объявили о расставании

            Видео

            Президент Франции


            Макрон предложил защиту от трех главных врагов Европы

            мораль и нравственность


            Как нужно наказывать за «ведомственный стриптиз»

            азиатский конфликт


            Зачем Индия отправила подлодку к границам Пакистана

            Армия и вооружения


            Решена проблема с закупкой новейших боевых вертолетов

            российский самолет


            Чем американцев так напугал МС-21

            Германия в беде


            Игорь Мальцев: Кто уронил немецкий автопром

            Охота на Порошенко


            Игорь Димитриев: На Украине стали травить президента

            Кошкин дом


            Анна Долгарева: Максимум любви и милоты за небольшие деньги

            на ваш взгляд


            Являются ли пранкеры Лексус и Вован инструментом спецслужб?

            Россия добилась «ядерной» независимости от Лукашенко

            В том, что Россия теперь сама производит шасси для стратегических вооружений, есть и заслуга Лукашенко    8 марта 2019, 09:20
            Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
            Текст: Людмила Суркова

            Версия для печати  •
            В закладки  •
            Постоянная ссылка  •
              •
            Сообщить об ошибке  •

            Политика импортозамещения увенчалась промежуточным успехом: российская армия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, на которых теперь будут перемещаться ядерные ракеты «Ярс» и «Тополь». До сих пор они ездили только на шасси, изготовленных в Белоруссии, что позволяло Лукашенко шантажировать Россию. Но стоит ли полностью отказываться от белорусской продукции?

            Россия приняла на вооружение многоосное шасси КамАЗ-7850, созданное в рамках опытно-конструкторской работы «Платформа-О». Разработанный в Набережных Челнах тягач повышенной проходимости с колесной формулой 16х16 будет использоваться в том числе и в качестве пусковой установки для баллистических ракет «Тополь-М» и «Ярс». Раньше для этого применялась белорусская техника.

            «После успешного завершения госиспытаний по рекомендации госкомиссии семейство высокомобильных модельных шасси «Платформа-О» принято на снабжение Вооруженных сил РФ», – сообщил ТАСС  источник в оборонно-промышленном комплексе.

            Источник уточнил, что в рамках первой партии в Вооруженные силы поступят пять образцов из семейства «Платформы-О», разработанных ПАО «КамАЗ» и изготовленных на площадке АО «Ремдизель», в том числе три машины грузоподъемностью 25, 50 и 85 т с колесными формулами 8х8, 12х12 и 16х16, а также тяжелый седельный и балластный тягачи (8х8) для транспортирования тяжелой техники массой до 165 т и буксирования прицепных систем и самолетов до 400 т.

            Как напоминает «РГ», тягач от КамАЗа был впервые показан на форуме «Армия-2018». Машина оснащена электроприводом каждого колеса и имеет режим крабового хода – когда все колеса поворачиваются в одну сторону и гигантский грузовик может ползти в сторону.

            Напомним, в августе 2015 года во время очередной размолвки с Москвой, президент Белоруссии Александр Лукашенко возмущался тем, что Россия отказывается не только поставлять вооружение, но даже комплектующие, пытаясь оказать давление на руководителя постсоветской республики.

            «Нас пугают, что Россия, мол, изобретет свои «сороконожки» и будет ядерные боеголовки перевозить на своих - и на здоровье!»

            – цитировал тогда «Регнум» белорусского президента. – Если у них есть сегодня мозги и деньги, которых у них нет – пускай изобретают!»

            Прошло три года, и Россия действительно изобрела свою «сороконожку». Прошлым летом министр обороны Сергей Шойгу объявил о завершении госиспытаний тягача «Платформа-О». Вскоре после этого советник гендиректора КамАЗа, руководитель проекта «Платформа-О» Владислав Полонский назвал срок, к которому зависимость стратегических ядерных сил России от продукции из Белоруссии будет ликвидирована, – через 10-12 лет. К этому сроку Вооруженные силы будут оснащены уже только отечественными высокомобильными модульными платформами (ВМП).

            Как напомнил Полонский, сейчас в российских войсках используются шасси и тягачи производства Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), на которых смонтировано более 60 образцов вооружений, включая ракетные комплексы «Искандер» и РСЗО «Смерч», береговые комплексы «Бал», «Бастион», «Берег» и «Рубеж», пусковые установки систем ПВО С-300ПМУ-2, С-400 «Триумф». Кроме того, именно белорусские многоосные шасси используют подвижные грунтовые ракетные комплексы «Тополь-М» и «Ярс».

            «Будет какой-то период времени, когда в российской армии будут существовать одновременно и машины белорусского производства, и наши отечественные. Это принципиально разные машины, в этом будут свои трудности», – подчеркивал Полонский.

            Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что новое шасси КамАЗ-7850, прежде всего, понадобится вооруженным силам в республиках Донбасса. «На нем базируется известный зенитно-ракетный комплекс Панцирь С-1. Панцирь сейчас востребован во многих странах – заказы плодятся день ото дня, все хотят иметь Панцирь. На базе такого шасси можно создавать бронеавтомобили, поэтому именно оно сейчас имеет повышенный спрос. Полноприводный автомобиль КамАЗ Мустанг – на нем же, только колесная формула 4х4. И грузовик для транспортировки личного состава, это машина повышенной проходимости, колесная формула 8х8», – сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

            «На последней встрече Лукашенко с Путиным оба говорили, что товарооборот будет только увеличиваться, и МАЗы тоже пойдут в достаточном количестве. По многим характеристикам КамАЗ-7850 устраивает наше Минобороны, но это не значит, что минские шасси мы больше не будем закупать и ставить – «у наших шасси свое назначение, у минских – свое». Леонков считает, что часть шасси от КамАЗа пойдут на производство. Кроме того, Минобороны рассматривает его для транспортно-логистических задач.

            Лукашенко понимает, что за поставку тягачей он получает деньги, напомнил Леонков, добавив, что много раз бывал на различных оружейных выставках, где присутствовали в том числе капитаны белорусского ВПК – «они горят желанием, чтобы Россия у них больше закупала». Важно понимать, что у Белоруссии напряженные отношения с Западной Европой, там тоже продукцию белорусских предприятий неохотно берут, подытожил Леонков. При этом решение российских автопроизводителей создать собственный тягач эксперт не считает примером «импортозамещения», поскольку Белоруссия остается для нас союзницей по ОДКБ.

            На ваш взгляд

             
            Как вы думаете, президент Белоруссии Лукашенко хочет оторвать свою страну от России или же наоборот сблизить?



            Обсуждение: 329 комментариев
            Эксперт Высшей школы экономики Дмитрий Болкунец отмечает: применять политику импортозамещения в отношении белорусских предприятий Россия была вынуждена после бурных ссор с батькой 2015 года. Именно во время тех споров тот и сделал свое заявление о «сороконожках». «С Лукашенко был торг о том, чтобы Россия выкупила МЗКТ, но президент Белоруссии выставил высокую цену. Речь шла о 2-3 млрд долларов. Тогда российская сторона сказала, что за такие деньги проще свое предприятие построить», – сказал Болкунец газете ВЗГЛЯД.

            Эксперт подчеркнул, что белорусский завод по производству шасси для военной техники – не достояние Лукашенко, а «наследие Советского Союза». «Лукашенко эксплуатирует это наследие, не добавляя новые технологии. Это все наработки 70-80-х годов. Поэтому без российского рынка сбыта белорусскому предприятию будет сложно выживать на рынке. Придется искать покупателей в других регионах мира», – сказал он.

            Болкунец напомнил, что в свое время шли разговоры об объединении КамАЗа и МАЗа, однако «белорусская сторона выставила невыгодные для России условия» и теперь оба предприятия развиваются параллельно. «В долгосрочной перспективе это приведет к тому, что Белоруссия начнет терять рынок сбыта. КамАЗ не захочет пускать конкурентов со стороны Белоруссии», – предсказал Болкунец.


            Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

            Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

             
             
            © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
            E-mail: information@vz.ru
            .masterhost
            		В начало страницы  •
            Поставить закладку  •
            На главную страницу  •
            ..............