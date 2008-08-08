Донские казаки предъявили претензии властям Украины

«Если министр иностранных дел безграмотный человек, то я сочувствую внешней политике Украины. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы и казачий генерал Виктор Водолацкий. По его мнению, выдвигая претензии на украинское происхождение донского казачества, Киев пилит сук, на котором сам сидит.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что донские казаки имеют непосредственное отношение к Украине. Об этом он написал в своем Twitter, анонсируя год украинской культуры в Австрии. «Будет много современного украинского арта, книг, музыки и драйва. Донских казаков обещаем не везти, хотя и они на самом деле много в чем наши», – написал Климкин.

Само упоминание о донских казаках в увязке с Австрией объясняется тем, что в душах украинских политиков оставил неизгладимый след приезд Владимира Путина на свадьбу австрийского министра иностранных дел Карин Кнайсль. В качестве подарка президент России привез казачий хор, который выступил перед молодоженами.

Напомним, донские казаки – самое многочисленное из казачьих войск Российской империи. Оно размещалось на территории, называвшейся областью Войска Донского, которая занимала современные Ростовскую и Волгоградскую области России, а также части Луганской и Донецкой областей Украины. Донское войско является первым по старшинству в казачьих войсках с 3 января 1570 года, когда они получили царскую грамоту от Ивана Грозного. Штаб Донского казачьего войска располагается в городе Новочеркасске.

На Украине существует немало сторонников идеи, что донские казаки произошли от украинцев. Этой теме посвящены многочисленные публикации на историческую тему. В частности, на Украине очень любят цитировать русского генерала Александра Ригельмана, который в 1760-х годах бывал на Дону и удивлялся тому, как местные жители отказывались отождествлять себя с русскими. Однако исторических доказательств в пользу данных теорий нет. Отметим, что украинские власти в последние годы вообще пытаются записать в украинцы всех, кто родился, жил или работал на территории современной Украины, даже если они сами украинцами себя не считали.

Насколько обоснованны претензии Украины на донских казаков, газете ВЗГЛЯД рассказал атаман войскового казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» в 2000–2013 годах, зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками казачий генерал Виктор Водолацкий.

Виктор Водолацкий (фото: Сергей Пятаков/РИА «Новости»)

ВЗГЛЯД: Виктор Петрович, насколько Климкин ошибается в своих словах?

Виктор Водолацкий: Климкин не просто ошибается. Он извращает историю происхождения казачества и историю самой Украины. Если министр иностранных дел безграмотный человек – то я сочувствую внешней политике Украины.

Если мы возьмем старые карты, составленные до Кючук-Кайнарджийского мирного договора (1774 год), Украины там не было, но была территория Запорожского войска, которая граничила с территорией Войска Донского на Востоке и с Польшей на Западе. Происхождение Войска Донского было описано знаменитыми историками и учеными. Позже, в сентябре 1922 года, Владимир Ильич Ленин создал УССР, и часть территории Всевеликого войска Донского, где нынче расположены ЛНР и ДНР, была отдана в состав Украинской ССР.

Когда люди в Европе спрашивают, почему Донбасс так ведет себя по отношению к Украине – потому что эта территория была искусственно прирезана к Украине, и, независимо от советского и постсоветского периода, это были Луганский и Донецкий округа Войска Донского, и мы для себя не делили нашу территорию по административным границам. Для нас это были и есть родные земли, где живут наши братья и сестры.

Климкин, говоря такие вещи, наоборот, подтверждает, что Украины в то время не было и она была искусственно создана. Таким образом, он сам под собой пилит сук, потому что каждый здравомыслящий человек после его слов прочтет исторические документы и поймет, что к чему. Домыслы и сказки Климкина не имеют ничего общего с реальной историей.

ВЗГЛЯД: А какими были связи и отношения между донскими казаками и живущими на Украине казаками до 2014 года и какими эти отношения стали сейчас?

В. В.: Можно вспомнить даже исторический момент – еще во время Азовского осадного сидения (1641–1642 годы), которое золотыми буквами вошло во все учебники истории, донским казакам на подмогу пришли запорожские казаки. И донские приходили на помощь запорожским в борьбе с Польшей и другими недругами.

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Если вернуться к современности, то я являлся руководителем Постоянного межгосударственного координационного совета казаков России, Украины и Белоруссии, и 80% организаций Украины входили в эту структуру. У нас со всеми были прекрасные отношения. Мы проводили в Киеве, Харькове, Днепропетровске и Запорожье совместные мероприятия, они ежегодно приезжали к нам, все было хорошо.

После 2014 года они находятся в подполье, но мы поддерживаем с ними связь, у нас добрые и дружественные отношения. Благодаря им мы владеем реальной информацией о том, что происходит на Украине, что большинство граждан не поддерживают политику властей, точнее Порошенко и его клики. Казаки на Украине ждут, когда придет время изменений в лучшую сторону. Правда, я им говорю, что ждать не надо, а надо самим проявлять инициативу и свергать эту группировку Порошенко.

Территории казачьих округов не захотели восхвалять дивизию СС «Галичина», не захотели менять свои обычаи и традиции. У нас в Ростовской, Волгоградской, Донецкой и Луганской областях одна культура, одни обычаи и одни традиции. К сожалению, после ИГИЛ* вторая территория, которая будет порождать экстремистов и террористов, – это территория современной Украины.

Стоит отметить, что еще начиная с 2004–2005 годов украинские казаки мне говорили, что на Украине проводится не та политика, что создаются детские лагеря, которые начинают растить маленьких нацистов. Сегодня они выросли и стали участниками батальонов типа «Азов» и других.

ВЗГЛЯД: Каким вы видите завершение конфликта в Донбассе?

В. В.:

Я бы хотел, чтобы раздел территорий Войска Донского между УССР и РСФСР был признан незаконным, потому как он был проведен вопреки воле людей. Эти территории должны вернуться в состав исторического Войска Донского, то есть в сегодняшнюю Россию. Иначе и быть не может.

Посмотрите, ведь границы проходят по огородам людей. Сарай находится на территории Украины, а дом находится на территории России. Сотни лет эта территория была единой, и вдруг по живому разделили семьи, друзей, братьев.