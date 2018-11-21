Герои 18-го года – года катастроф и побед

Главное горе 2018 года постигло нас ранней весной, когда в «Зимней вишне» погибли дети. А главной радостью в середине лета стал чемпионат мира по футболу. Именно поэтому газета ВЗГЛЯД выбрала «лицами года» капитана нашей сборной Игоря Акинфеева и Татьяну Дерсалию – учительницу, ценой своей жизни спасавшую детей из огня «Зимней вишни». На их фоне даже звезды мировой политики отходят на второй план.

Хотя настоящими главными людьми 2018 года следует считать вполне обычных людей – например, погибшую на пожаре учительницу или капитана нашей сборной, публика по привычке больше всего внимания в минувшем году уделяла не им, а государственным деятелям, от чьих решений зависит образ жизни миллионов рядовых граждан. Поэтому рассказ о героях года все же логичнее начать с геополитики.

С государственной точки зрения уходящий год оказался шатким – тектонические геополитические плиты под нашими ногами продолжали двигаться, мир меняется и уже никогда не будет прежним. Меняется и место России в мире. Кто же олицетворял для нас эти перемены? Это тройка мировых лидеров – Путин, Трамп и Си.

Владимир Путин, президент России

Один из патриархов постсоветского пространства остается у власти с 1999 года. На выборах в минувшем году Путин в четвертый раз стал президентом России. На Западе его фигуру давно демонизируют, внушается мнение, будто он непредсказуем и агрессивен, однако и его противники признают, что Путину часто удается использовать в свою пользу даже, казалось бы, невыгодную ситуацию. Его влияние в мире огромно, однако западная пресса раздувает масштабы этого влияния, в итоге Запад запугивает сам себя его всесилием.

Путин давно стал лидером, на котором держится мировая политика (фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin/Reuters)

В любом случае Владимир Путин – это человек, без которого нынешний мир не воспринимается в полном объеме. Короче, Запад давно уже создал себе из Путина легенду. Тем временем реальный Путин внутри своей страны последовательно, без спешки решает накопившиеся проблемы, шаг за шагом старается сделать Россию еще сильнее.

Отношения внутри треугольника Путин – Трамп – Си газете ВЗГЛЯД комментирует профессор Университета штата Теннесси (США), член Валдайского клуба Андрей Коробков.

«Для Путина год был сложным – годом серьезных конфликтов. Видно, что он сделал установку на консолидацию, в частности привел ряд новых людей в Кремль и в руководство страны, а также отодвинул ряд представителей своего окружения, которые пришли с ним во власть в 1999–2000-х годах», – сказал профессор.

«С Дональдом Трампом Путина роднит то, что оба столкнулись с обструкцией со стороны международной элиты. Трамп пошел на резкий конфликт с европейскими партнерами, которые, по его мнению, должны играть по американским правилам, чем вызвал их жесткую критику. Путин столкнулся с новыми санкционными мерами, – сказал Коробков. – Но оба смогли проводить свою внешнеполитическую линию и укрепили свои внутриполитические позиции».

Си Цзиньпин, председатель Китая

С именем этого лидера связано продолжение бурного роста китайской экономики, заложенного его давним предшественником товарищем Дэн Сяопином, соединившим в начале 1980-х воедино коммунизм и рыночную экономику. Признание в мировом масштабе Си Цзиньпин получил вполне заслуженно, ибо на сегодня почти все страны мира уже чувствуют на себе «дыхание Китая». Вместе с тем он войдет в историю как вождь, покончивший с принципом «коллективного руководства», остававшимся незыблемым с момента кончины Мао Цзэдуна.

Вслед за китайскими императорами Си решил не ограничивать свою власть временными сроками

Он сломал прежний порядок, завещанный Дэном: согласно ему председателем Китая один и тот же человек мог быть не более 10 лет подряд. И теперь ничто не мешает Си остаться на посту председателя пожизненно. Уже поговаривают, что растущий «культ личности» товарища Си Цзиньпина скоро можно будет сравнить с культом великого Мао.

«В последние несколько лет Китай перешел к активной внешней политике, что неизбежно приведет к усилению напряженности с США, – поясняет Андрей Коробков. – Ведь Трамп пришел к власти, ставя перед собой три задачи: ослабление Китая, чтобы он не бросал вызов Штатам; слом системы свободной торговли, которая была создана в последние 25 лет и способствовала китайскому росту; использование России в качестве противовеса Китаю. Позиция Трампа остается неизменной, несмотря на то, что американская элита мешает ему всеми силами приблизить к себе Россию. В результате Америка медленно толкает Россию в сторону Китая, хотя Россия этого на самом деле не хочет».

Дональд Трамп, президент США

45-й по счету, бизнесмен, миллиардер, скандальный и противоречивый, герой все новых ярких сенсаций, тасующий свою команду, как колоду карт, непрестанно ссорящийся с Конгрессом. При всем при этом Трамп только кажется легкомысленным, а на самом деле он не отходит от магистральной линии США на мировую гегемонию.

Бесконечные нападки делают 45-го президента только сильнее (фото: Joshua Roberts/Reuters)

Многие представители элиты и среднего класса страны чувствуют неловкость за избранного большинством голосов лидера. Однако, похоже, самого Трампа это не сильно задевает. Он продолжает готовить стену на границе с Мексикой, вводит все новые карательные меры против Москвы, воюет на Ближнем Востоке и бодается с Европой и Китаем.

По мнению Андрея Коробкова, Трамп пережил тяжелый год.

«Он подвергался все более жестким атакам американской элиты. Испытанием для него стали выборы в Конгресс в ноябре. Трамп это испытание выдержал, усилив свой контроль за сенатом США. Однако самое неприятное для него еще впереди, – предрекает аналитик. – По итогам выборов демократы получили большинство в палате представителей. Это значит, что нажим на Трампа усилится. Следует ожидать обострение внутриполитической ситуации в США и дальнейшее обострение отношений с Москвой».

Наталья Селезень пожертвовала собой ради спасения других людей (фото: соцсети)

Татьяна Дарсалия и Наталья Селезнь, педагоги, Кузбасс

Случившаяся в конце марта трагедия в Кемерово потрясла весь мир. Пожар в торговом доме «Зимняя вишня» унес жизни 60 человек, 40 из которых – дети. Жертв могло быть значительно больше, если бы не героизм горожан, которые пришли на помощь попавшим в беду. Среди таких героев Татьяна Дарсалия – преподаватель иностранных языков, ее подруга Наталья Раева, социальный педагог Наталья Селезень.

Все эти женщины находились в кинотеатре с детьми. После того, как они вывели своих детей наружу, они все равно решили вернуться в горящее здание за остальными. Женщины вывели из огня часть детей, однако сами выйти уже не успели, задохнувшись от дыма.

Спасать других, по данным местной прессы, помогали и другие герои: Любовь Гвоздкова, работник ТЦ Станислав Соболев, два сотрудника торгового центра Фарзон Салилов и Махмуд Художаев, а также еще ряд людей, которые проявили мужество, пришли на помощь другим, но их имена остались неизвестны.

Игорь Акинфеев, бывший капитан сборной по футболу

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Голкипер Игорь Акинфеев стал легендой чемпионата мира. Его игра была настолько виртуозна, что наша победа в игре с испанцами оказалась неминуемой, особенно в серии послематчевых пенальти на стадии 1/8 финала. Акинфеев обессмертил свое имя, отбив один из пенальти ногой в воздухе, в прыжке. С этого дня за ним закрепилось звание «Нога бога».

«Теперь Акинфеев – наиболее индексированный российский футболист, а ведь до начала ЧМ был, наоборот, одним из наиболее критикуемых, – напоминает президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. – Основная часть проблем сборной возлагалась лично на него. ЧМ кардинально перевернул ситуацию. Он стал одним из самых популярных футболистов и тогда решил уйти из сборной – на очень высоком уровне, на пике».

Акинфеев стал символом развития российского футбола и самой популярной фигурой даже с точки зрения мемов в Рунете, признает Абзалов. «Так что теперь Акинфеев – символ российской команды, которая показала, что готова не просто бороться, а умирать на поле. С другой – символ человека, который прошел через все круги ада перед тем, как до этого дойти», – подытожил эксперт.

Илон Маск, миллиардер

Владелец Space X и основатель Tesla, легендарный изобретатель, разработчик новейших технологий в области космоса, миллиардер, филантроп, озабоченный глобальными планами по защите человечества от угроз из космоса. В минувшем году Маск сумел потеснить такую космическую державу мира, как Россия. НАСА решило отныне возить астронавтов на МКС с помощью сверхновой ракеты Маска, лишив, таким образом, Роскосмос монополии на этот бизнес.

В этом году Илон Маск сумел обыграть Роскосмос (фото: Kyle Grillot/Reuters)

Последнее, чем в минувшем году прославился Илон Маск, – запуск скоростного двухкилометрового подземного хода под Лос-Анджелесом. Во время демонстрации по нему проехал электромобиль Tesla Model X, модифицированный дополнительными колесами, выдвигающимися сбоку. Они предохраняют автомобиль от столкновения с боковыми стенками туннеля.

Однако новое чудо не затмило скандал, в центре которого оказался Маск. Комиссия по ценным бумагам и биржам обвинила его в мошенничестве, его выгнали с поста совета директоров компании Tesla, которую он сам же когда-то и создал. Сам бизнесмен назвал 2018 год худшим в своей карьере.

«Для Илона Маска этот год был сложным с экономической стороны. Было много скандалов, с ним связанных, что привело к имиджевым потерям, – сказал газете ВЗГЛЯД Дмитрий Абзалов. – Его обвиняли в манипулировании рынком, после заявлений о том, что он собирается выкупать ценные бумаги своей компании. Оказалось, что он даже не планировал этот процесс, а его задачей было поддержать котировки. И фигура противоречивая, и год для него был противоречивым».

«Для Маска это был очень сложный год, когда ему пришлось в определенной степени поделиться контролем над своими компаниями, хотя он сохранил контрольный пакет и выжил в непростых обстоятельствах», – добавляет Коробков.

Хабиб Нурмагомедов, боец смешанных единоборств

Хабиб Нурмагомедов стал героем России после поединка с ирландцем (фото: Jason Silva/ZUMA/Global Look Press)

Легенда ММА и гордость Дагестана, в своей карьере он провел 27 боев и не потерпел ни одного поражения. Весной Нурмагомедов победил знаменитого американца Эла Яквинту и завоевал чемпионский пояс UFC в легкой весовой категории. Осенью он смог защитить титул в поединке с несокрушимым легковесом Конором Макгрегором (Ирландия).

Скандал, устроенный Нурмагомедовым после поединка, когда он за пределами ринга спровоцировал массовую драку с представителями противника, только добавил бойцу шумной славы. Некоторые не исключают, что это вообще был рекламный ход.

Но фанаты Хабиба верят в реальные нешуточные страсти, которые бушевали в душе победителя. Тем не менее президент Владимир Путин позвонил и лично поздравил Нурмагомедова с победой над ирландцем.