В чем отличие КПРФ от КПСС

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7 ноября, среда  |  Последнее обновление — 00:23  |  vz.ru
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном

Сирийские порты готовы принять российскую пшеницу. Да только нужно ли это России?Фото: Khaled al-Hariri/Reuters
Сирия присоединилась к целой группе стран Ближнего Востока, желающих разбогатеть на российском зерне. САР вслед за Египтом, Саудовской Аравией, Катаром и прочими предлагает свою территорию для строительства крайне дорогостоящего сооружения – так называемого зернового хаба, распределительного центра российского зерна. Но будет ли это выгодно самой России? Подробности...
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Какие военные силы России следует разместить в Белоруссии

Военные эксперты считают, что в Белоруссии стоило бы разместить оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер»Фото: Минобороны России
Александр Лукашенко выразил готовность «что-то разместить» на территории Белоруссии в ответ на возможное появление базы США «Форт-Трамп» в Польше. Лукашенко долгое время всячески сопротивлялся созданию в стране российских военных объектов, однако желание Польши принять у себя американскую военную базу вынудило белорусского лидера передумать. Какие дополнительные силы требуются Москве и Минску, чтобы нейтрализовать новую угрозу Запада? Подробности...
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества

Ольга Глацких всего несколькими фразами навлекла на себя гнев общественностиФото: кадр из видео
Глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, которая заявила о том, что родителей не просили рожать ненужных государству детей, пожаловалась на искажение своих слов. В высказываниях своей подчиненной намерен разобраться свердловский губернатор Евгений Куйвашев, но в Госдуме ему посоветовали ограничиться выговором. В общественной среде, наоборот, не скрывают возмущения и призывают уволить чиновницу. Подробности...
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Зачем Макрон сорвал переговоры Путина и Трампа

Каприз Макрона может вызвать к нему ироничное отношение со стороны коллегФото: Chris Kleponis/Pool/DPA/ТАСС
Президент Франции Эммануэль Макрон попросил не проводить полноформатную встречу лидеров России Владимира Путина и США Дональда Трампа в Париже, чтобы она не затмила празднование столетия со дня окончания Первой мировой войны. Так считают европейские дипломатические источники. Мог ли эгоцентричный Макрон действительно позволить себе такой каприз и ради каких целей? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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За «православным Сталиным» подтянется «православный Ленин»

Елена Чудинова, писатель
В очумевшем от невнятицы обществе идет какое-то специфическое смешенье идей. Любой нормальный человек при словах «а Троцкого записали в церковное поминанье» должен упасть, где стоял: «Что??!!» Подробности...
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Мы не должны принимать террористов в круг собеседников

Сергей Худиев, публицист, богослов
Терроризм всегда идеен и всегда «возмущен несправедливостью». За терактами могут стоять самые разные идеологии – но одно остается неизменным. Негодование на несправедливость мира. Как на это можно реагировать? Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
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        • Нет, нужно повысить налоги, но долги отдать

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          В чем отличие КПРФ от КПСС

          Не все согласны с тем, что КПРФ Зюганова – продолжение КПСС времен Брежнева   6 ноября 2018, 22:45
          Фото: Владимир Мусаэльян, Эдуард Песов/Фотохроника ТАСС,
          Артем Геодакян/ТАСС
          Текст: Михаил Мошкин,
          Мария Трубина

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          Во вторник – годовщина знаменательного и неоднозначного события. 6 ноября 1991 года, когда Советский Союз еще существовал, указом Ельцина была запрещена недавно еще «руководящая и направляющая сила» – КПСС. В современной России продолжатели дела Ленина – Сталина не под запретом. Но можно ли считать нынешнюю КПРФ преемницей исчезнувшей навсегда партии Хрущева, Брежнева, Андропова и Черненко?

          В канун 74-й годовщины Октябрьской революции, 6 ноября 1991 года, был опубликован указ президента Бориса Ельцина (недавнего партфункционера, дошедшего до кандидатов в члены Политбюро) о запрете Коммунистической партии Советского Союза и ее республиканской организации – Компартии РСФСР, а также о конфискации их имущества. Запрет продержался ровно год, пока его частично не отменил своим решением Конституционный суд, признавший законным лишь роспуск руководящих структур КПСС и приостановку деятельности КП РСФСР.

          Но было уже поздно – производство по делу было прекращено «в связи с распадом и утратой статуса общесоюзной организации».

          В борьбе различных коммунистических организаций за лидерство на левом фланге в постсоветской России в конце концов победила КПРФ Геннадия Зюганова. С тех пор в коммунистическом лагере многое изменилось. Чаще, чем о Ленине, зюгановцы говорят о Сталине, чье имя большую часть истории КПСС (а ВКП(б) была переименована в октябре 1952-го, за полгода до смерти «отца народов») было под запретом, и почти не вспоминают Маркса, зато рассуждают о православии и особом пути России. Наконец, КПРФ, в отличие от КПСС, не главная партия страны и, как говорят ее критики, давно распрощалась с мечтой ею стать: мол, коммунистам Зюганова хорошо и так.

          Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, чье имя было на слуху на последнем этапе существования Коммунистической партии и советского государства. Мнения о том, можно ли сравнить КПСС времен ее апогея (пришедшегося на «золотой век» Брежнева) и нынешнюю КПРФ, разделились.

          Владимир Бортко (фото: Владимир Федоренко/РИА Новости)
          Владимир Бортко (фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»)

          Владимир Бортко, в советское время – популярный кинорежиссер. Член КПСС в 1981–1991 годах. Сейчас – депутат Госдумы от КПРФ.

          Сходство в целях. Они одинаковые что у КПСС, что у КПРФ. Мы руководствуемся марксистско-ленинским учением на протяжении довольно долгого времени, более ста лет – все тоже самое: помощь людям труда и защита их интересов. Это то, что нас объединяло, объединяет и будет объединять. Разница только в последних буквах – тогда это была компартия Советского Союза, а теперь компартия РФ. СССР, Советский Союз – великое государство, созданное Коммунистической партией, которое достигло невероятных вершин в своем развитии. В частности, это было как минимум второе по экономике государство, первое – по своей военной мощи и, может быть, первое по защите прав. Было бесплатное образование, бесплатная медицина, бесплатное все! Это то, за что мы боролись, и мы это получили.

          Но увы, сейчас ничего этого нет, и КПРФ начинает свой путь с того же, с чего начинала РСДРП – с борьбы с классом буржуазии, с теми, кто обокрал и забрал себе основные богатства нашей страны. Раньше была диктатура пролетариата, а сейчас диктатура буржуазии, и мы хлебаем ее полной ложкой. Бензин подорожал, 300 кВт в час вы нажигаете... это только немногое, что ожидает нас в будущем. Буржуазия берет себе то, что она хочет взять, а у нее трогать нельзя, потому что диктатура буржуазии, и она что хочет, то и делает. КПСС была правящей партией, а КПРФ, к сожалению, таковой не является, но борется за это и в конце концов будет ею.

          Нина Андреева (фото: Александр Николаев /Фотохроника ТАСС)
          Нина Андреева (фото: Александр Николаев /фотохроника ТАСС)

          Нина Андреева, сейчас пенсионерка и лидер незарегистрированной Всесоюзной коммунистической партии большевиков. (Прославилась в 1988 году, когда газета «Советская Россия» опубликовала ее письмо «Не могу поступиться принципами», ставшее манифестом советских консерваторов – противников перестройки.)

          Вопрос о соотношении КПСС и КПРФ сложный. Конечно, эти партии – не одно и то же. Начну с КПСС. Эта партия была переименована из ВКП(б) еще при Сталине. Она постепенно разлагалась в силу того, что отказалась от основной своей идеологии – марксизма-ленинизма, а также от диктатуры пролетариата.

          Отход от принципов произошел, когда были осуществлены реформы Косыгина – Либермана (Евсей Либерман – советский экономист, участник разработки концепции экономической реформы 1965 года – прим. ВЗГЛЯД). Тогда произошел отказ от главного принципа социализма в экономике – ее развернули на капиталистический путь.

          Что касается КПРФ – это партия, которая была создана путем сговора Горбачева, Ельцина и Зюганова. Когда 8 ноября 1991 года была создана Всесоюзная коммунистическая партия большевиков, правящая верхушка страшно испугалась, поэтому в августе эти трое собрались и приняли решение о создании социал-демократической партии, в которую нужно было направить основную массу коммунистов. Списки членов КПСС были переданы Горбачевым в КПРФ. Когда люди приходили на собрание КПСС, им объявляли, что они становятся членами КПРФ. Вот так жульнически была создана партия.

          Изменения в идеологии правящей партии, отказ в экономике от основного социалистического принципа – вот главные моменты, которые повлияли на то, что произошло. СССР развалили, и сделала это партийная верхушка, которая перестала защищать принципы социализма. А КПРФ, по существу, сейчас является правящей партией, потому что она помогает нынешней власти, и все разглагольствования Зюганова и его приближенных мало чего стоят.

          Николай Рыжков (фото: Владимир Федоренко/РИА Новости)
          Николай Рыжков (фото: Владимир Федоренко/РИА «Новости»)

          Николай Рыжков, член Совета Федерации от Белгородской области, в годы перестройки – член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета министров СССР.

          Вряд ли можно провести аналогию между КПСС и нынешней партией КПРФ. Дело в том, что это партии совершенно разных эпох, поэтому и разных идеологий. Сказать, что они совершенно одинаковые, я не могу. Возможно, некоторые элементы партии КПСС остались. КПРФ должна понимать, что она существует уже в другое время. Раньше пропаганда действовала с детства и до старости, идеология была одна. Сегодня же идеологии нет. Государство без нее – это не государство.

          Я думаю, что нужно как следует понять, в какой среде мы сейчас живем, какой сейчас народ, какое воспитание. Возможно, те принципы, которые были свойственны КПСС, которые были незыблемыми, сейчас уже не пригодны. Сейчас нужно находить такие основы, которые будут близки народу. Этого я у КПРФ не вижу, у нее слишком много старого догматизма, который был раньше. Но в нынешнее время это не совсем то – народ не поймет...

          Комментарии экспертов

          Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
          Борис Кагарлицкий, директор Института глобализации и социальных движений
          Если говорить о «партии Брежнева» или о партии советской номенклатуры конца 1980-х, то, конечно, партия Зюганова является наследницей этой традиции – традиции номенклатурно-аппаратной, традиции бюрократического контроля и всех прочих черт, которые, собственно говоря, и привели КПСС к катастрофе. Все эти особенности партии не просто воспроизведены в КПРФ, но, я бы сказал, воспроизведены уже в гротескном виде. Все-таки КПСС была партией, которая не была отделена от государства…
          Это если воспользоваться образом, который использовал Платон, «тень на стене пещеры», отражение отражения. Причем отражения самых проблемных сторон истории КПСС.
          С другой стороны, если говорить о той партии, которая существовала в начале XX века, или в 1920-е годы – о большевистской партии, как партии революционной или партии победившей революции – то, наверное, от нее у КПРФ уже осталось мало. Ведь и КПСС уже была сильно другой

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